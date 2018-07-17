 ЕСПЧ присудил Pussy Riot компенсацию по делу об акции в Храме Христа Спасителя | Новости из Германии о России | DW | 17.07.2018

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Россия

ЕСПЧ присудил Pussy Riot компенсацию по делу об акции в Храме Христа Спасителя

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить участницам панк-группы компенсации по уголовному делу об акции в Храме Христа Спасителя, которая прошла в феврале 2012 года.

Акция Pussy Riot

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России компенсации участницам панк-группы Pussy Riot по уголовному делу об акции в Храме Христа Спасителя. Соответствующее решение суд опубликовал во вторник, 17 июля.

В частности, Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присуждены по 16 тысяч евро, а Екатерине Самуцевич - 5 тысяч евро. В соответствии с решением ЕСПЧ властям РФ также необходимо погасить судебные расходы, которые составляют 11,7 тысячи евро. При рассмотрении уголовного дела были нарушены четыре статьи европейской Конвенции по правам человека - о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливый суд и на свободу самовыражения, отмечается в документе.

Минюст может облажовать решение ЕСПЧ

"Дело Pussy Riot – ключевое. Его будут рассматривать в правительстве. Скорее всего, они подадут жалобу. Поэтому, наверное, решение суда вступит в законную силу через пять месяцев", - заявила DW адвокат Ирина Хрунова. По ее словам, у правительства будет три месяца для выплаты денежной компенсации, если суд отвергнет жалобу.

Контекст

Корреспондент DW побеседовала с Ольгой Сибиревой - экспертом информационно-аналитического центра "Сова" и автором доклада "Религия в светском обществе". (05.05.2017)

Поездка Pussy Riot в олимпийский Сочи сопровождалась серией скандалов. Наибольший резонанс в Сети получил инцидент с избиением девушек из панк-группы казаками. (22.02.2014)

В свою очередь, министерство юстиции РФ допускает обжалование решения ЕСПЧ. Отмеченные европейским судом нарушения "являются предметом устоявшейся практики", сообщили в пресс-службе министерства.

Решение ЕСПЧ дает участницам панк-группы право обжаловать приговор российского суда. "Мы будем советоваться со своими клиентками, в первую очередь с Надей и с Машей, по поводу обжалования приговора уже по российскому законодательству. Но с точки зрения закона, решение ЕСПЧ в нарушении статьи шестой конвенции дает нам право на пересмотр решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам", - пояснила Хрунова.

Панк-молебен

Участницы панк-группы в феврале 2012 года устроили в Храме Христа Спасителя акцию "Богородица, Путина прогони". Против участниц Pussy Riot возбудили уголовное дело о хулиганстве. Алехина, Толоконникова и Самуцевич были приговорены к двум годам колонии. Позднее срок Самуцевич был заменен на условный.

В направленной в ЕСПЧ в 2012 году жалобе девушки отмечали нарушения условий перевозки в автозаках в суд и содержания в конвойных помещениях. Они указали также на отсутствие справедливого судебного разбирательства и необоснованное уголовное преследование за выражение своего мнения по значимым общественно-политическим вопросам.

Pussy Riot в Сочи

Активисты Pussy Riot ждут, кроме того, решения ЕСПЧ по инциденту в Сочи 18 февраля 2014 года. Тогда участники в балаклавах исполняли песню "Путин научит тебя Родину любить" около олимпийского баннера. Чтобы помешать исполнению, казаки применили плетки и слезоточивый газ. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело за отсутствием состава преступления.

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    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

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  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

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    Автор: Елена Барышева


Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

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Ссылки в интернете

Решение ЕСПЧ по делу об акции Pussy Riot

Аудио- и видеофайлы по теме

Театр Pussy Riot в ФРГ: об успехе перформанса и роли политпротеста  

Алехина в “Немцова.Интервью”: Каждый может быть Pussy Riot  

Пресс-конференция Pussy Riot: о панк-молебне и о проекте "Зона права"  

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