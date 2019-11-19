 ЕСПЧ присудил фигурантам ″болотного дела″ Гаскарову и Гущину 20 тысяч евро | Новости из Германии о России | DW | 25.02.2020

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Россия

ЕСПЧ присудил фигурантам "болотного дела" Гаскарову и Гущину 20 тысяч евро

Россия должна выплатить Алексею Гаскарову и Илье Гущину по 10 тысяч евро. Европейский суд по правам человека счел их уголовное преследование в ходе "болотного дела" нарушением права на свободу собраний.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить по 10 тысяч евро компенсации двум фигурантам "болотного дела", Алексею Гаскарову и Илье Гущину. Кроме того, Гаскарову присуждено 8 тысяч евро в качестве возмещения судебных расходов, говорится в решении суда, обнародованном во вторник, 25 февраля.

ЕСПЧ счел уголовное преследование молодых людей нарушением статьи Европейской конвенции по правам человека о свободе собраний. Кроме того, Гущина привлекли к административной, а позднее к уголовной ответственности за одни и те же действия, что суд в Страсбурге также счел нарушением.

Контекст

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Суд в Москве летом 2014 года приговорил Алексея Гаскарова к 3,5 лет лишения свободы, а Илью Гущина - к 2,5 лет. Гущин вышел на свободу в августе 2015 года, а Гаскаров - в октябре 2016-го.

"Болотным делом" называется крупнейшее уголовное дело против участников протестного движения в России 2011-2013 годов. Следственный комитет России объяснил его массовыми беспорядками и насилием в отношении правоохранителей, которые якобы произошли на акции протеста против инаугурации президента РФ Владимира Путина в мае 2012 года.

Европейский суд по правам человека уже присуждал ряду обвиняемых и осужденных компенсации за нарушения их прав в ходе следствия и судебных разбирательств.

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Решение Европейского суда по правам человека

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