 ЕСПЧ присудил компенсацию сестре россиянина, убитого милиционером | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2019

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Россия

ЕСПЧ присудил компенсацию сестре россиянина, убитого милиционером

Суд в Страсбурге постановил, что в ситуации с убийством Александра Аношина была нарушена Европейская конвенция о защите прав человека.

ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес вердикт, в соответствии с которым российские власти должны выплатить 36,6 тысячи евро Елене Аношиной, чей брат, Александр, был убит сотрудником милиции в Нижнем Новгороде в июле 2002 года.

Соответствующее постановление опубликовано во вторник, 26 марта, пресс-службой ЕСПЧ.

Международная судебная инстанция пришла к выводу, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Российские правоохранительные органы не соблюли закрепленное в ней право на жизнь, а также не провели эффективное расследование по факту смерти мужчины.

Указанная сумма должна быть выплачена "в течение трех месяцев… в качестве компенсации морального вреда" заявителя, отмечается в постановлении.

Расследование приостанавливалось 13 раз

Как уточняет на своем сайте Комитет против пыток, Александр Аношин скончался от асфиксии 25 июля 2002 года в медицинском вытрезвителе Советского района Нижнего Новгорода. В августе того же года прокуратура возбудила уголовное дело по статье об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью". После чего расследование приостанавливалось 13 раз. В 2005 году правозащитники от лица Аношиной подали иск в ЕСПЧ.

Приговор шесть лет спустя

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В августе 2006 года уголовное дело по обвинению сотрудников милиции Алексея Маслова, Евгения Агеева, Андрея Антонова было передано в Советский районный суд Нижнего Новгорода. В 2008 году Маслов был признан виновным по статьям об "умышленном причинении смерти" и "превышении должностных полномочий" и приговорен к 14 годам колонии. В отношении Агеева и Антонова дело было прекращено из-за истечения срока давности.

В 2009 году четверым детям Александра Аношина, а также его сестре и вдове были присуждены компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей каждому.

В 2016 году нижегородские суды постановили выплатить им дополнительно еще по 100 000 рублей в связи с неэффективностью судебного расследования.

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