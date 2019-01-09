ЕСПЧ присудил задержанной на Болотной площади 7,5 тысячи евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в размере 7,5 тысячи евро Кристине Зиновьевой, которая была задержана в Москве на Болотной площади 6 мая 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ в среду, 9 января.

Как следует из протокола заседания, в отношении Зиновьевой были зафиксированы четыре предполагаемых нарушения Конвенции о защите прав человека: по статьям №3 ("Запрещение пыток), №5 ("Право на свободу и личную неприкосновенность"), №11 ("Свобода собраний и объединений") и №18 ("Пределы использования ограничений в отношении прав").

Полицейские арестовали Зиновьеву на несколько суток, зная, что у неё есть маленький ребёнок. Согласно российским законам, подвергать административному аресту женщин, у которых есть дети до 14 лет, запрещено.

Ранее ЕСПЧ уже неоднократно присуждал компенсации задержанным на Болотной площади по подобным делам. В частности, в ноябре 2017 и феврале 2018 годов были приняты решения в пользу Дмитрия Бученкова и Владимира Акименкова. Им суд присудил 2,6 тысячи евро и 10 тысяч евро соответственно.

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