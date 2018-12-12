ЕСПЧ призвал власти РФ заключить мировое соглашение по жалобе активиста

Страсбургский суд применил новую процедуру, действующую в тестовом режиме, призвав Россию решить вопрос с жалобой активиста из Татарстана.
Правозащитное общество "Мемориал" сообщило о предложении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) решить вопрос с жалобой активиста, оштрафованного за расклеивание листовок. Суд в Страсбурге призвал власти РФ заключить с жителем города Набережные Челны Булатом Нигматуллиным мировое соглашение, заявила в среду, 27 марта, организация, юристы которой представляют интересы активиста.
"ЕСПЧ впервые в практике "Мемориала" применил новую процедуру (введенную в практику Европейского суда с этого года в тестовом режиме), дав время до 30 апреля для заключения мирового соглашения. В течение этого времени российское правительство может связаться с заявителем и предложить свои условия, например, признать нарушение прав и заплатить компенсацию", - указывается в заявлении правозащитников.
В РФ мировое соглашение не обязывает к пересмотру дела
Вместе с тем в организации опасаются, что власти РФ не предложат заявителю адекватного решения проблемы. Кроме того, российские законы не обязывают к пересмотру дела после заключения мирового соглашения, отмечают правозащитники.
"Важно, что суд обратил внимание не только на то, насколько задержание и привлечение к ответственности человека за листовки пропорционально и необходимо в демократическом обществе, но еще и на то, насколько такая мера вообще предусмотрена российским законодательством", - пояснил юрист "Мемориала" Денис Шедов.
Булат Нигматуллин был задержан 10 марта 2018 года за расклеивание листовок с призывом не участвовать в президентских выборах и обвинили во "вмешательстве в осуществление законных полномочий избирательной комиссией". Через несколько дней в суде дело переквалифицировали, активиста осудили за "распространение агитационных материалов без предоставления их копии в избирательную комиссию", оштрафовав на 1000 рублей.
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