 ЕСПЧ призвал власти РФ заключить мировое соглашение по жалобе активиста | Новости из Германии о России | DW | 27.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

ЕСПЧ призвал власти РФ заключить мировое соглашение по жалобе активиста

Страсбургский суд применил новую процедуру, действующую в тестовом режиме, призвав Россию решить вопрос с жалобой активиста из Татарстана.

Зал заседаний ЕСПЧ

Правозащитное общество "Мемориал" сообщило о предложении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) решить вопрос с жалобой активиста, оштрафованного за расклеивание листовок. Суд в Страсбурге призвал власти РФ заключить с жителем города Набережные Челны Булатом Нигматуллиным мировое соглашение, заявила в среду, 27 марта, организация, юристы которой представляют интересы активиста.

Контекст

Суд по правам человека признал правоту Алексея Навального по большинству пунктов его иска против властей России. Это - не столько юридическая, сколько политическая победа оппозиционера в ЕСПЧ. (15.11.2018)

Законы в России направлены не на защиту прав граждан, а на постоянное увеличение полномочий институтов власти и избирательного наказания неугодных и несогласных, считает Александр Плющев. (10.12.2017)

"ЕСПЧ впервые в практике "Мемориала" применил новую процедуру (введенную в практику Европейского суда с этого года в тестовом режиме), дав время до 30 апреля для заключения мирового соглашения. В течение этого времени российское правительство может связаться с заявителем и предложить свои условия, например, признать нарушение прав и заплатить компенсацию", - указывается в заявлении правозащитников.

В РФ мировое соглашение не обязывает к пересмотру дела

Вместе с тем в организации опасаются, что власти РФ не предложат заявителю адекватного решения проблемы. Кроме того, российские законы не обязывают к пересмотру дела после заключения мирового соглашения, отмечают правозащитники.

"Важно, что суд обратил внимание не только на то, насколько задержание и привлечение к ответственности человека за листовки пропорционально и необходимо в демократическом обществе, но еще и на то, насколько такая мера вообще предусмотрена российским законодательством", - пояснил юрист "Мемориала" Денис Шедов.

Булат Нигматуллин был задержан 10 марта 2018 года за расклеивание листовок с призывом не участвовать в президентских выборах и обвинили во "вмешательстве в осуществление законных полномочий избирательной комиссией". Через несколько дней в суде дело переквалифицировали, активиста осудили за "распространение агитационных материалов без предоставления их копии в избирательную комиссию", оштрафовав на 1000 рублей.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:06

ЕСПЧ России не указ: приговор братьям Навальным остается в силе

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление "Мемориала"

Аудио- и видеофайлы по теме

ЕСПЧ России не указ: приговор братьям Навальным остается в силе  

Почему Навальный приехал в Страсбург и на что он надеется?  

Елена Лукьянова в программе "Немцова.Интервью": прокурор в Гааге приравнял гибридную войну к настоящей  

Также по теме

Arkady Babchenko

ЕСПЧ подтвердил получение иска журналиста Бабченко против РФ 12.12.2018

Аркадий Бабченко подал против России иск в Страсбургский суд. В ЕСПЧ сообщили, что получили эту жалобу. По словам журналиста, сумма иска еще не определена.

Prävention von sexuallem Harassment in Russland Margaret Satterwaite

Правозащитница или авантюристка: кто такая Маргрет Саттеруэйт 25.05.2018

Цель журналистского расследования DW - понять, способен ли человек на протяжении 13 лет успешно выдавать себя за правозащитника. И может ли это навредить другим.

Europaeischer Gerichtshof für Menschenrechte Strassburg

ЕСПЧ не нашел нарушений в деле чеченки, осужденной за подготовку теракта 09.05.2017

Страсбургский суд не выявил нарушений в деле чеченки Зары Муртазалиевой, которую осудили на 8,5 лет по обвинению в подготовке теракта в Москве. Своей вины она не признала.

Реклама

Самые читаемые

Корь в России, Украине и Германии: три страны - одна причина  

Пять лет аннексии Крыма: в ЕС задумались, как усилить давление на РФ  

Гуайдо обвинил Мадуро в нарушении конституции из-за российских военных  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно