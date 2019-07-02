 ЕСПЧ потребовал от РФ лучше защищать женщин от домашнего насилия | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2019

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Россия

ЕСПЧ потребовал от РФ лучше защищать женщин от домашнего насилия

Преследуемая мужем россиянка жаловалась в полицию, но ей там не помогли. ЕСПЧ полагает, что РФ должна внести поправки в закон о домашнем насилии.

Сцена домашнего насилия

Российская Федерация предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы защищать женщин от домашнего насилия. Такой вывод содержится в опубликованном во вторник, 9 июля, решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу одной из гражданок РФ, которая на протяжении нескольких лет подвергалась насилию и преследованиям со стороны бывшего партнера. Суд в Страсбурге утверждает, что, вопреки многократным жалобам россиянки в полицию и суд, власти остались безучастны к ее заявлениям, которые были подкреплены медицинскими доказательствами нанесения телесных повреждений.

Контекст

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ЕСПЧ призвал Россию внести соответствующие поправки в законы, чтобы эффективнее пресекать случаи домашнего насилия и наказывать виновных. Россия - одна из немногих стран-членов Совета Европы, где нет достаточной правовой защиты по этим вопросам. Действующее законодательство является дискриминационным по отношению к женщинам и может привести к безнаказанности домашних преступников, полагают в суде.

В случае, который изучал суд, женщина рассталась с партнером после отношений, которые длились один год. Мужчина не соглашался с разрывом отношений, и в результате ударил женщину, которая была на тот момент беременна, так сильно, что ей пришлось сделать аборт. После того, как она переехала в Москву, мужчина преследовал её  и похитил, заставляя ее снова жить с ним. ЕСПЧ присудил женщине, которая сейчас живет в секретном месте под другим именем, компенсацию в размере 20000 евро.

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    Автор: Никита Баталов


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Текст решения ЕСПЧ

Аудио- и видеофайлы по теме

Нет согласия - нет секса: Украина приняла прогрессивные законы в защиту жертв насилия  

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