 ЕСПЧ подтвердил получение иска журналиста Бабченко против РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 12.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ЕСПЧ подтвердил получение иска журналиста Бабченко против РФ

Аркадий Бабченко подал против России иск в Страсбургский суд. В ЕСПЧ сообщили, что получили эту жалобу. По словам журналиста, сумма иска еще не определена.

Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко

Живущий в Украине российский журналист Аркадий Бабченко подал в Европейский суд по правам человека иск против России. "Начинаем новый сериал "Аркадий Бабченко против Российской Федерации". Я подал иск в ЕСПЧ", - написал он в соцсети Facebook в среду, 12 декабря, указав, что его адвокатом стал Бен Эммерсон - адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко.

Контекст

Вступил в силу приговор Борису Герману - организатору покушения на Аркадия Бабченко. Несмотря на обещания СБУ обеспечить прозрачное расследование, в резонансном уголовном деле остается немало тайн. (01.10.2018)

СБУ до сих пор не предъявила доказательств "кремлевского следа" в возможном покушении в Киеве на российского журналиста Аркадия Бабченко. Каждый новый фигурант дела все сильнее его запутывает. (28.06.2018)

"Иск не только про попытку убийства. Там на четырнадцати листах мелким шрифтом про все", - пояснил журналист, перечислив среди тем своего обращения в суд, в частности, травлю, уголовные дела, слежку, убийство его коллег и друзей, запрет на профессию, удушение свободы слова, избиение оппозиционеров.

По словам Бабченко, сумма иска пока не определена. В Страсбургском суде в ответ на запрос РИА "Новости" подтвердили  получение иска журналиста.

Аркадий Бабченко уехал из России в 2017 году из-за поступавших ему и его семье угроз и поселился в Киеве.

В мае 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала убийство журналиста, впоследствии объяснив это проведением спецоперации по предотвращению покушения на Бабченко и необходимостью раскрытия террористической сети. Эта информация вызвала критику в адрес СБУ как в самой Украине, так и за рубежом.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Machtkampf in der Ostukraine.

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кто и кому сыплет соль на раны в Луганске

    Кремль пока отказывается комментировать сообщения о борьбе за власть между сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин полагает, что неспроста.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Захарченко Киев "Малороссией" пугал

    Глава самопровозглашенной "ДНР" Захарченко объявил о создании вместо Украины нового государства - "Малороссии" со столицей в Донецке.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тайна переписки Суркова

    Владислав Сурков не пользуется электронной почтой, заявили в Кремле в ответ на обнародованную хакерами переписку помощника президента РФ о "плане дестабилизации Украины". Сергей Елкин о том, как происходило похищение.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Панамские досье", или Что общего у Путина, Алиева и Порошенко

    У лидеров России, Азербайджана и Украины разные взляды на политику. Но, видимо, не на распоряжение финансами. О некоторых "героях" офшорного скандала.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинский ответ на российский запрет

    Киев принял аналогичные меры в отношении Москвы и остановил транзит российских грузовиков через Украину.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 14:44
Now live
14:44 мин

Фейковое убийство Бабченко: что на самом деле думают на Западе – DW Новости

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (27.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Фейковое убийство Бабченко: что на самом деле думают на Западе – DW Новости  

Аркадий Бабченко о спецоперации СБУ  

Аркадий Бабченко в программе "Немцова.Интервью": не жалею, что опубликовал пост о крушении Ту-154  

Реклама

Самые читаемые

Что стоит за секс-скандалом в афганском футболе?  

Палата представителей поддержала санкции в отношении "Северного потока-2"  

Как ЦК КПСС приглашал в Москву берлинских гей-активистов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно