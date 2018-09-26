 ЕСПЧ отклонил жалобу джихадиста на депортацию из ФРГ в Тунис | Новости из Германии о Германии | DW | 27.09.2018

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Германия

ЕСПЧ отклонил жалобу джихадиста на депортацию из ФРГ в Тунис

В Тунисе Хайкеля С. подозревают в организации теракта в Национальном музее Бардо, унесшем жизни более 20 человек. Ранее его жалобы на депортацию отклонили два германских суда.

На месте теракта в Бардо, 18 марта 2015 года

На месте теракта в Бардо, 18 марта 2015 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в четверг, 27 сентября, отклонил жалобу тунисца Хайкеля С. на депортационный арест в Германии, где его подозревают в планировании терактов. Решение о высылке в Тунис не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, так как на родине Хайкелю не угрожает смертная казнь, говорится в решении суда.

Контекст

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В Тунисе его подозревают в организации теракта в Национальном музее Бардо в марте 2015 года, унесшем жизни более 20 человек. С 1991 года в стране действует мораторий на смертную казнь, в связи с чем 37-летнему предполагаемому исламисту грозит в худшем случае пожизненный тюремный срок.

Выдворение продолжительностью год

Тунисец впервые приехал в Германию в 2003 году по студенческой визе. В 2010 году он получил разрешение на пребывание в стране, однако через три года обнаружилось, что он не проживает там, где зарегистрировался. В августе 2015 года тунисец снова появился в ФРГ. 

С сентября по ноябрь 2016 года Хайкель он находился под арестом с целью его последующего выдворения. Несмотря на то, что тунисские власти объявили мужчину в розыск через Интерпол, они своевременно не предоставили требующихся для высылки бумаг. В итоге тунисец был выпущен на свободу и снова задержан лишь в феврале 2017 года в ходе масштабной антитеррористической операции в федеральной земле Гессен.

Немецкая прокуратура полагает, что в роли вербовщика тунисец активно взаимодействовал с "Исламским государством", занимался контрабандой людей и сформировал террористическую сеть, которая планировала атаки в ФРГ. В марте 2017 года стало известно, что МВД Германии получило от Туниса необходимые для депортации бумаги. В августе 2017 года суд во Франкфурте-на-Майне постановил поместить тунисца под депортационный арест. Его апелляции на решение о высылке отклонили Конституционный и Административный суды ФРГ.

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    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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Ссылки в интернете

Решение ЕСПЧ по жалобе Хайкеля С. на высылку из ФРГ в Тунис

Аудио- и видеофайлы по теме

После геноцида и рабства в ИГ: езиды в горах Синджар  

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