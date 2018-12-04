 ЕСПЧ отказал властям России в пересмотре дела Pussy Riot | Новости из Германии о России | DW | 04.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

ЕСПЧ отказал властям России в пересмотре дела Pussy Riot

Россия обязана выплатить участницам панк-группы Pussy Riot компенсации по уголовному делу об акции в Храме Христа Спасителя, которая прошла в феврале 2012 года.

Moskau Pussy Riot Protest Erlöserkathedrale in Moskau (picture alliance / dpa)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил запрос России о передаче в Большую палату на пересмотр дела участниц панк-группы Pussy Riot об акции в Храме Христа Спасителя. Соответствующее решение суд опубликовал во вторник, 4 декабря. Согласно статье 44 Европейской конвенции по правам человека, вынесенное ранее постановление суда о компенсациях участницам панк-группы вступило в силу.

Решение ЕСПЧ является основанием для отмены приговора участницам панк-группы, считает адвокат Ирина Хрунова. Верховный суд России должен "решить, нужно ли пересматривать дело или нет", - передает ее слова агентство "Интерфакс". Если российская сторона будет затягивать рассмотрение вопроса, "мы ему поможем, обратимся с соответствующим ходатайством", подчеркнула Хрунова.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Генри Резник заявил, что участницы панк-группы были "незаконно привлечены" к ответственности за свою акцию. "Российское правительство должно быть признательно ЕСПЧ, что дело Pussy Riot не отправили в Большую палату", - цитирует Резника агентство.

Нарушен ряд статей Европейской конвенции по правам человека

В июле 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России компенсации участницам панк-группы Pussy Riot по уголовному делу об акции в Храме Христа Спасителя. Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присуждены по 16 тысяч евро, а Екатерине Самуцевич - 5 тысяч евро.

Контекст

Мария Алехина из панк-рок-группы Pussy Riot сейчас выступает в Германии. Корреспондент DW встретилась с ней в Берлине. (12.01.2018)

Корреспондент DW побеседовала с Ольгой Сибиревой - экспертом информационно-аналитического центра "Сова" и автором доклада "Религия в светском обществе". (05.05.2017)

В соответствии с решением ЕСПЧ властям РФ также необходимо погасить судебные расходы, которые составляют 11,7 тысячи евро. Суд решил, что при рассмотрении уголовного дела были нарушены четыре статьи Европейской конвенции по правам человека - о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливый суд и на свободу самовыражения.

Панк-молебен

Участницы Pussy Riot в феврале 2012 года устроили в Храме Христа Спасителя акцию "Богородица, Путина прогони". Против девушек возбудили уголовное дело о хулиганстве. Алехина, Толоконникова и Самуцевич были приговорены к двум годам колонии. Позднее срок Самуцевич был заменен на условный.

В направленной в ЕСПЧ в 2012 году жалобе девушки отмечали нарушения условий перевозки в автозаках в суд и содержания в конвойных помещениях. Они указали также на отсутствие справедливого судебного разбирательства и необоснованное уголовное преследование за выражение своего мнения по значимым общественно-политическим вопросам.

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 12:54
Now live
12:54 мин

Алехина в “Немцова.Интервью”: Каждый может быть Pussy Riot

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

Ссылки в интернете

Отказ ЕСПЧ передать дело Pussy Riot в Большую палату

Решение ЕСПЧ по делу об акции Pussy Riot

Европейская конвенция о правах человека

Аудио- и видеофайлы по теме

Театр Pussy Riot в ФРГ: об успехе перформанса и роли политпротеста  

Алехина в “Немцова.Интервью”: Каждый может быть Pussy Riot  

Какой суд для России важнее и почему?  

Также по теме

Moskau Pussy Riot Protest Erlöserkathedrale in Moskau

ЕСПЧ присудил Pussy Riot компенсацию по делу об акции в Храме Христа Спасителя 17.07.2018

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить участницам панк-группы компенсации по уголовному делу об акции в Храме Христа Спасителя, которая прошла в феврале 2012 года.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива  

Самая красивая девочка России покоряет Германию  

Комментарий: Путин и Запад на саммите G20 окончательно разошлись  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно