 ЕСПЧ осудил Францию за бесчеловечное обращение с соискателями убежища | Новости из Германии о Европе | DW | 02.07.2020

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Европа

ЕСПЧ осудил Францию за бесчеловечное обращение с соискателями убежища

Иск к Франции подали три мигранта из Афганистана, России и Ирана. Страсбургский суд заключил, что французские власти лишили их средств к существованию.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Францию виновной в создании "бесчеловечных и унизительных условий жизни" для просителей убежища. Три соискателя статуса беженца, подавшие иск в Страсбургский суд, были вынуждены жить на улице, их также лишили средств к существованию, говорится в постановлении ЕСПЧ, обнародованном в четверг, 2 июля.

В постановлении констатируется, что французские власти не выполнили своих обязательств в отношении трех истцов из Афганистана, России и Ирана в возрасте соответственно 27,33 и 46 лет, которые в результате стали жертвами обращения, унижающего человеческое достоинство.

Эти люди были вынуждены месяцами жить на улице, не получая финансовой поддержки, без доступа к санузлам и в "постоянном страхе перед нападением или ограблением". Кроме того, истцы получили временный вид на жительство лишь после длительной задержки, говорится в решении суда.

Нарушение Европейской конвенции о правах человека

В постановлении ЕСПЧ отмечается, что суду известно о перегрузке миграционной системы во Франции и о постоянном приросте числа мигрантов в этой стране с 2007 года. Суд в Страсбурге признал усилия французских властей, направленные на создание дополнительных приютов для беженцев и сокращение сроков рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища.

В то же время ЕСПЧ констатировал в данном случае нарушение статьи 3-й Европейской конвенции о правах человека, запрещающей бесчеловечное обращение. Он присудил двум истцам компенсацию в размере 10 тысяч евро каждому и третьему – в размере 12 тысяч евро.

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    Автор: Елена Барышева


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