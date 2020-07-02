 ЕСПЧ осудил Польшу за отказ соискателям убежища во въезде в страну | Новости из Германии о Европе | DW | 23.07.2020

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Европа

ЕСПЧ осудил Польшу за отказ соискателям убежища во въезде в страну

Суд в своем вердикте обвинил Польшу в нарушении сразу нескольких статей Европейской конвенции по правам человека, в части запрета на бесчеловечное обращение и на коллективную высылку иностранцев.

Место содержания мигрантов на белорусско-польской границе

Место содержания мигрантов на белорусско-польской границе

Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ) осудил действия Варшавы на польско-белорусской границе, где соискателям убежища систематически отказывают во въезде в страну. Суд в своем решении в четверг, 23 июля, обвинил Польшу в нарушении сразу нескольких статей Европейской конвенции по правам человека, в части запрета на бесчеловечное обращение и запрета на коллективную высылку иностранцев. Кроме того, Варшаву систематически отказывается исполнять решение ЕСПЧ, указывается в документе.

Суд таким образом удовлетворил три иска выходцев из Чечни,  двух семей с детьми и одинокого мужчины,  присудив выплатить им компенсации в размере 34 тысячи евро по каждому заявлению. По данным ЕСПЧ, заявители в 2016-2017 годах несколько раз безуспешно пытались попасть с территории Республики Беларусь в Польшу, чтобы подать там заявление о получении убежища. Пограничники многократно отказывали им во въезде, чиновники не позволяли подать заявление об убежище, мотивируя это тем, что заявители хотят перебраться в Польшу исключительно из экономических соображений. Варшава отказала и ЕСПЧ, когда суд обратился по поводу этих случаев к польским властям с просьбой рассмотреть заявления в индивидуальном порядке.

В конечном итоге лишь одной семье было разрешено въехать в Польшу, чтобы попросить убежища. После чего пара с пятью несовершеннолетними детьми в середине 2018 года отправилась в  Германию. Германские власти, по данным ЕСПЧ, распорядились о ее депортации обратно в Польшу, которая пока еще не осуществлена.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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