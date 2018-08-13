 ЕСПЧ осудил Азербайджан за преследование оппозиционера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

ЕСПЧ осудил Азербайджан за преследование оппозиционера

Азербайджан проигнорировал решение ЕСПЧ по делу оппозиционера Ильгара Мамедова. В связи с этим Страсбургский суд, осудив Баку за преследование активиста, инициировал новое дело.

Ильгар Мамедов выходит на свободу (фото из архива)

Ильгар Мамедов выходит на свободу (фото из архива)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)  вновь осудил Азербайджан за многолетнее заключение известного оппозиционера и правозащитника Ильгара Мамедова. Правительство в Баку продолжало удерживать активиста в тюрьме, несмотря на то, что ЕСПЧ еще в 2014 году признал дело Мамедова политически мотивированным. В среду, 29 мая, 17 судей Большой палаты ЕСПЧ единогласно признали власти Азербайджана виновными в нарушении международного законодательства в сфере прав человека.

Контекст

Авторы отчета независимой комиссии ПАСЕ обвинили депутатов в коррупции и лоббистской деятельности в пользу Азербайджана. Лояльности ПАСЕ деньгами и подарками добивается не только Баку. (27.04.2018)

Зачем предоставлять россиянам возможность отстаивать свои права за рубежом, если у нас - самая правильная страна? Комментарий Александра Плющева специально для DW. (16.12.2015)

Как следует из решения ЕСПЧ, Азербайджан нарушил 46 Статью Европейской конвенции по правам человека, которая обязывает государства-члены Совета Европы исполнять решения Страсбургского суда. Суд инициировал новое расследование по этому делу. На следующей неделе Комитет министров Совета Европы в рамках заседания намерен рассмотреть применение дальнейших мер в отношении Азербайджана в связи с преследованием Мамедова.

Дело без правовой основы

Ильгар Мамедов, лидер движения "Республиканская альтернатива", намеревавшийся принять участие в выборах президента Азербайджана, был арестован 4 февраля 2013 года. В марте 2014 года он был осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в разжигании массового насилия.

В том же году Европейский суд по правам человека решил, что уголовное дело Мамедова не имело никакой правовой основы, и было направлено на то, чтобы заставить его прекратить критиковать власти в Баку. 4 декабря 2014 года Комитет министров Совета Европы потребовал немедленного освобождения оппозиционера, но это требование так и не было выполнено.

Ильгар Мамедов вышел на свободу в августе 2018 года. Однако оставшийся срок ему был заменен двухлетним условным заключением, кроме того, оппозиционеру запрещено покидать страну. Совет Европы требует полного освобождения Мамедова.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 08:24

Президент Армении о конфликте в Нагорном Карабахе

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Какой суд для России важнее и почему?  

Азербайджанская журналистка - лауреат альтернативной Нобелевской премии  

Президент Армении о конфликте в Нагорном Карабахе  

Также по теме

Azerbaijan, Ilgar Mammadov

Азербайджанский оппозиционер Ильгар Мамедов вышел на свободу 13.08.2018

Суд в Баку заменил оставшийся срок двумя годами условного заключения. Защита Мамедова намерена добиться полного освобождения лидера движения "Республиканская альтернатива".

Реклама

Самые читаемые

"Богатую россиянку" на встрече со Штрахе сыграла боснийская студентка  

Несносная реновация: москвичи протестуют, власти запугивают  

Страсти по кипе: насколько безопасно быть евреем в Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно