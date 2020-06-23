 ЕСПЧ обязал Юрия Лужкова выплатить Жанне Немцовой 20 800 евро | Новости из Германии о Европе | DW | 23.06.2020

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Европа

ЕСПЧ обязал Юрия Лужкова выплатить Жанне Немцовой 20 800 евро

В деле, которое Юрий Лужков выиграл в 2009 году, были нарушены права Бориса Немцова, "Коммерсанта" и журналистки Марии-Луизы Тирмастэ, считает Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону дочери убитого российского оппозиционера Бориса Немцова в деле против бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на его сайте во вторник, 23 июня.

Суд в Страсбурге постановил взыскать в пользу Жанны Немцовой, сменившей в этом деле отца, 20 800 евро - в том числе 12 994 евро в качестве компенсации издержек и 7800 евро в качестве возмещения морального ущерба. Немцова просила о компенсации морального ущерба на сумму 50 000 евро, а также о выплате 12 994 евро, чтобы возместить сумму, которую ранее суд в РФ взыскал с ее отца в пользу Лужкова.

Интересы Бориса Немцова в судебном производстве, кроме Жанны Немцовой, представляли адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова.

Суд в Москве взыскал в пользу Лужкова 500 тысяч рублей

Жанна Немцова

Жанна Немцова (фото из архива)

В деле, которое Лужков выиграл в 2009 году, были нарушены права Бориса Немцова, а также газеты "Коммерсант" и журналистки Марии-Луизы Тирмастэ, считает ЕСПЧ. 

В 2009 году Лужков, занимавший пост мэра Москвы, подал в суд иск о защите чести и достоинства против политика Бориса Немцова, а также "Коммерсанта" и Тирмастэ. Причиной послужила статья в "Коммерсанте", в которой Тирмастэ рассказывала о книге "Лужков: итоги", написанной Немцовым в соавторстве с Владимиром Миловым.

30 ноября  Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал в пользу Лужкова 500 тысяч рублей. В феврале 2010 года Мосгорсуд оставил это решение в силе.

"Да, европейское правосудие небыстрое - но и неотвратимое, - написал на своей странице в Facebook адвокат Вадим Прохоров. - Европейский суд, как мы и ожидали, признал правоту Бориса Немцова в его споре с Юрием Лужковым - о чем мы всегда говорили в наших судебных баталиях еще в 2009 - 2010 гг.".

Убийство Бориса Немцова

Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. Имя политика увековечено в названиях улиц и площадей в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге. 

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    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

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    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

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  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 02:43

Марш памяти Немцова - это и дань уважения убитому политику, и протестная акция

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