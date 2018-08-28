ЕСПЧ обязал РФ выплатить блогеру Савве Терентьеву 5 тысяч евро

Компенсацией морального ущерба стало то, что уголовное преследование за комментарий в ЖЖ признано нарушением Европейской конвенции по правам человека, счел суд в Страсбурге.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить блогеру Савве Тереньтеву 5 тысяч евро на покрытие судебных издержек. Согласно решению, вынесенному ЕСПЧ во вторник, 28 августа, уголовное преследование блогера стало нарушением 10-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей свободу выражения мнения.
Терентьев просил присудить ему 3,5 тысячи евро в качестве компенсации морального ущерба. Однако суд счел, что признание нарушения 10-й статьи Европейской конвенции является достаточным для удовлетворения этого требования.
Дело Терентьева стало первым уголовным процессом, возбужденным в связи с комментарием, оставленным в блоге. Суд Сыктывкара в июле 2008 года приговорил блогера к году условного срока за комментарий к записи одного из местных журналистов в "Живом журнале", в котором Терентьев назвал сотрудников отдела "К" местного МВД "ментами и гопотой". В ходе судебного разбирательства блогер признал, что является автором этих слов и принес свои извинения "всем порядочным милиционерам", однако обвинение в разжигании социальной розни отверг. В январе 2009 года защита Терентьева направила жалобу в ЕСПЧ.
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