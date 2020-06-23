ЕСПЧ обязал Россию выплатить 7800 евро депутату Рашкину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию в течение трех месяцев выплатить 7800 евро депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину. Как сообщается на сайте ЕСПЧ во вторник, 7 июля, речь идет о компенсации морального ущерба в связи с нарушением статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на свободу выражения мнения.

Рашкин пожаловался в ЕСПЧ на решение Ленинского районного суда, вынесенное в 2010 году по иску Вячеслава Володина о защите чести и достоинства. Суд обязал Рашкина выплатить 1 млн рублей. Тогда Володин занимал пост вице-спикера Госдумы, а теперь является ее председателем.

Он подал в суд из-за слов, сказанных Рашкиным на митинге в Саратове 7 ноября 2019 года: "Мы отмечаем как минимум шесть преступлений перед народом, перед русской нацией этой власти, начиная от Ельцина, с его камарильей, и заканчивая Путиным и Медведевым. Все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в девяносто первом году, на Ельциных, Володиных, Слисках, Медведевых, Путиных. Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали".

Это высказывание носило политический характер и было допустимым, а сумма компенсации в пользу Володина была неприемлемой, отмечается в решении ЕСПЧ.

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