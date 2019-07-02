 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 тысяч евро за задержания на акциях протеста | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2019

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Россия

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 тысяч евро за задержания на акциях протеста

Власти РФ нарушили две статьи Европейской конвенции по правам человека, заявил суд в Страсбурге по итогам рассмотрения девяти жалоб.

Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес положительное решение по девяти искам граждан, задержанных на акциях протеста в российских городах. Суд в Страсбурге во вторник, 2 июля, обязал власти РФ выплатить компенсации семи истцам на общую сумму 75 тысяч евро. Кроме того, Москва должна погасить судебные издержки на сумму 22 тысячи евро, говорится в решении суда.

Нарушения двух статей Европейской конвенции по правам человека

Задержав вышедших на акции протеста граждан, российские власти нарушили статьи 11 и 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу собраний и право на эффективное средство правовой защиты), признал суд. Речь идет об акциях, проходивших в 2006, 2007 и 2010 годах в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде и Светлогорске.

Контекст

Отдельные случаи уступок со стороны властей РФ не означают, что они хотят что-то менять в стране. За каждой уступкой идет откат назад. Но это не повод опускать руки, считает Александр Плющев. (12.06.2019)

Почему акции протеста из столицы России перемещаются в провинцию? Для людей, лишенных других инструментов, - это единственный способ воздействовать на власть, считает Александр Плющев. (17.05.2019)

В числе истцов были глава движения "За права человека" Лев Пономарев, а также активисты Михаил Кригер и Михаил Шнейдер, подавшие по два иска - за задержания во время несогласованной акции перед зданием ФСБ в Москве в феврале 2006 года и у Соловецкого камня также в Москве в сентябре того же года.

Одна истица - Елена Рябинина, пожаловавшаяся на задержание перед зданием ФСБ в 2006 году, во время рассмотрения дела скончалась. Компенсация будет выплачена ее дочери Ольги Рябининой.

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