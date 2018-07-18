ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить компенсацию молдавским фермерам, которым был запрещен доступ к их земельным угодьям в сепаратистском молдавском регионе Приднестровье. Правительство РФ должно выплатить истцам в общей сложности 2,5 млн евро, сообщил в среду, 18 июля, директор молдавской правозащитной организации "Promo-LEX" Ион Маноле, который представлял в ЕСПЧ интересы пострадавших.

По его словам, ЕСПЧ признал Россию "виновной в нарушении прав на собственность 1646 фермеров и трех сельхозкомпаний, которым приднестровские власти ограничили доступ к их землям за трассой Тирасполь - Дубоссары - Рыбница". Согласно постановлению суда в Страсбурге, Россия должна выплатить по 1500 евро каждому фермеру и по 5000 евро - сельхозкомпаниям. Отдельно Россия должна компенсировать материальный ущерб компаниям Agro-Tiras (на сумму 115,3 тыс. евро), Agro-SAVVA (80,5 тысяч евро) и крестьянскому хозяйству "Сергей Попа" (50 тыс. евро), уточнил Ион Маноле.

Данное решение вынесено на основании того, что в случаях нарушения прав человека и собственности ЕСПЧ не может призвать к ответу непризнанное сепаратистское образование и считает, что "в силу оказываемой экономической, политической и военной помощи Приднестровью именно Россия виновна в нарушении прав истцов и обязана выплачивать им компенсации".

Россию уже признавали виновной в задержании и заключении в тюрьму членов так называемой "группы Илашку", которая занималась диверсионной деятельностью во время вооруженного конфликта в Приднестровье. Кроме того, РФ выплатила компенсации молдавским школам с обучением на латинской графике в Приднестровье за то, что местные власти препятствовали образовательному процессу.

Смотрите также:

Приднестровье вчера и сегодня Разделенная Молдавия Четверть века назад в результате вооруженного конфликта Молдавия оказалась разделенной надвое, а своеобразной границей стала река Днестр. На востоке страны, на левом берегу Днестра, возникла непризнанная "Приднестровская молдавская республика", ориентирующаяся на Россию. Добраться из Молдавии в любой населенный пункт Приднестровья можно только через административную границу.

Приднестровье вчера и сегодня Миротворцы на посту Бендеры – второй по величине город непризнанной "Приднестровской молдавской республики". Расположен он на правом берегу Днестра, но находится под юрисдикцией Тирасполя. Раньше доехать из Кишинева до Бендер можно было за 40 минут. Теперь же есть опасность застрять на приднестровской таможне. Перед ней пост миротворцев, где служат молдавские, приднестровские и российские военные.

Приднестровье вчера и сегодня Варницкий анклав Село Варница стоит на берегу Днестра. Оно находится в черте города Бендеры, но административно относится к Ново-Анненскому району правобережной Молдавии. Четверть века назад, в ходе вооруженного конфликта между берегами Днестра, его жители поддерживали Кишинев, отказавшись стать частью непризнанного Приднестровья. На фото - воинский мемориал в Варнице в память о погибших односельчанах.

Приднестровье вчера и сегодня Имени Карла XII Варнице есть, что предложить историкам. Наверное, это единственное в мире село, где есть улица имени шведского короля Карла XII. После поражения под Полтавой в 1709 г. он бежал сюда от армии Петра I. В 1711-1713 гг. там, где сейчас огороды варницких крестьян, выросли королевская резиденция и поселение, которое назвали Новый Стокгольм. В 1993 г. в Варнице нашли остатки королевской канцелярии.

Приднестровье вчера и сегодня С помощью Евросоюза В ближайшем будущем на территории бывшей королевской резиденции откроют музей Карла XII. Проект при финансовой поддержке Евросоюза и Швеции инициировала шведская неправительственная организация с трудновоспроизводимым названием Nordiskkulturochhistoryformedling. Подключилась и местная женская организация, которую возглавляет Вероника Штефан.

Приднестровье вчера и сегодня Клад Мазепы На улице Карла XII стоит еще один памятный знак. Им отмечено место смерти украинского гетмана Ивана Мазепы, бежавшего сюда от русской армии вместе со шведским королем. По легенде, убегая, Мазепа сумел захватить с собой 2 бочонка с золотом и несколько мешков серебра. Часть утонула в Днепре, но что-то, говорят историки, попало в Варницу. Мазепа умер здесь, в крестьянском доме, 22 сентября 1709 г.

Приднестровье вчера и сегодня Улица на границе Эту улицу Варницы жители расположенных друг напротив друга домов называют по-разному. Одни считают, что живут на улице Николая Йорга, другие утверждают, что на Борисовской. Это потому, что нечетная сторона улицы относится к молдавской Варнице, а четная - к приднестровским Бендерам. Из-за этого возникает масса проблем, например, у бизнесменов, которые хотят зарегистрировать здесь предприятие.

Приднестровье вчера и сегодня Местные реалии Нашим проводником по Варнице стал член местного совета Георгий Лупу. Он рассказал, что некоторые жители получают приднестровские пенсии с российскими надбавками, т.к. работали на предприятиях в Бендере. Сотрудники же варницких предприятий получают зарплату в молдавских леях, а услуги ЖКХ оплачивают приднестровскими рублями. Соотношение между леем и рублем 3:1 в пользу приднестровской валюты.

Приднестровье вчера и сегодня Танк в сарае Георгий привез нас на бывшую военную базу 14-й российской армии. Заброшенная база хранит много интересного. Например, в одном из гаражей стоит настоящий танк. Правда, снять его не удалось, т.к. хозяин отсутствовал. Он - один из местных жителей, приобретший на этой территории кусок земли вместе с заброшенным ржавым оборудованием. Зато осталась караульная вышка.

Приднестровье вчера и сегодня Бендеры тогда и сейчас Чтобы попасть из Варницы в Бендеры, нужно проехать через таможню и получить миграционную карту. В июне 1992 г. город был местом ожесточенных боев за мост через Днестр между защитниками целостности Молдавии и сторонниками непризнанной республики. В них погибло больше тысячи человек. Сегодня город живет обычной жизнью и отличается от других молдавских городов разве что обилием военных памятников.

Приднестровье вчера и сегодня Бендерская крепость Билеты в главную достопримечательность города - Бендерскую крепость - можно купить и за молдавские леи. Построенная турками в XVI в. фортификация только недавно открылась для экскурсий. В советское время здесь дислоцировалась ракетная бригада 14-й российской армии и понтонно-мостовой полк. Сейчас вплотную к крепости примыкает воинская часть армии непризнанной Приднестровской республики.

Приднестровье вчера и сегодня Тот самый Мюнхгаузен Перед входом в крепость стоит то самое пушечное ядро, на котором тот самый Мюнхгаузен слетал взглянуть на позиции неприятеля, укрывшегося за стенами цитадели. И ядро, и памятник литературному герою установлены тут неслучайно. Прототип повести Р.Э. Распе Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен действительно в 1737 г. участвовал в штурме Бендерской крепости русскими войсками.

Приднестровье вчера и сегодня Мосты разведены до сих пор Со смотровой площадки Бендерской крепости виден мост через Днестр. За ним на противоположной стороне - Тирасполь, столица непризнанного государства. Все 25 лет, прошедшие после вооруженных столкновений, мост не соединяет, а скорее разъединяет берега. После завершения конфликта летом 1992 г. начался переговорный процесс по его урегулированию и статусу Приднестровского региона. Он длится до сих пор. Автор: Юлия Семенова, Кишинев (+ Тирасполь)

