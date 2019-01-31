 ЕСПЧ обязал Москву выплатить 10 млн евро за депортацию грузин в 2006 году | Новости из Германии о Европе | DW | 31.01.2019

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Европа

ЕСПЧ обязал Москву выплатить 10 млн евро за депортацию грузин в 2006 году

Компенсации пострадавшим составят от 2 до 15 тысяч евро. Суд снизил сумму требований Грузии более чем в 7 раз.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить Грузии 10 млн евро за высылку грузинских граждан в 2006 году. Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, размещенном в четверг, 31 января, на сайте суда. Деньги пойдут на покрытие морального ущерба около полутора тысяч человек, они будут распределены между пострадавшими.

Контекст

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России, дошедшей почти до Тбилиси. Что говорили о той войне тогда и как видят сейчас - у DW. (08.08.2018)

По 2 тысячи евро получат граждане Грузии, в отношении которых было допущено коллективное выдворение, запрещенное Европейской конвенцией по правам человека. 10 тысяч получают те, кто признан потерпевшими по статье о незаконном лишении свободы, 15 тысяч - те граждане Грузии, против которых были применены пытки либо бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

Сумма иска снижена более чем в 7 раз

Грузия подала этот иск еще в 2007 году, в 2014 году ЕСПЧ признал нарушение конвенции по правам человека, но не был решен вопрос с компенсацией. Министерство юстиции Грузии требовало свыше 70 млн евро, в итоге суд сократил эту сумму до 10 млн.

Грузинская сторона настаивала, что в результате депортации пострадали более 4500 человек, однако ЕСПЧ сократил общее количество пострадавших до 1500 человек, на этой цифре настаивала Россия. 

Депортация произошла в период охлаждения российско-грузинских дипломатических отношений в 2006 году.

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Георгий Квирикашвили: Грузия не является врагом России YouTube

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Фотографии, сделанные в зоне боевых действий и за кулисами сражений репортерами ведущих информационных агентств (09.08.2008)  

Ссылки в интернете

Grand Chamber judgment Georgia v. Russia (I) - just satisfaction

Аудио- и видеофайлы по теме

Георгий Квирикашвили: Грузия не является врагом России YouTube  

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