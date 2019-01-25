ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу по делу "Нового величия"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге зарегистрировал жалобу Руслана Костыленкова, которого следствие считает предполагаемым создателем и лидером движения "Новое величие". Об этом руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Telegram-канале в понедельник, 28 января. Жалоба поступила в Страсбург в ноябре 2018 года и является первой по делу этого движения, подчеркнул Чиков.

"Мы исходим из того, что были нарушены ст. 5 и ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявила агентству РБК адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина. Ее подзащитного заключили под стражу "в отсутствие обоснованного подозрения", отметила Сидоркина. Кроме того, "было нарушено право на мнение и гражданскую позицию", добавила она.

Дело "Нового величия"

Шестерых активистов движения "Новое величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, московский суд отправил под арест 16 марта. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство.

Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

Благодаря активной общественной поддержке мера пресечения для Анны Павликовой, а также для 19-летней Марии Дубовик, была заменена на домашний арест. В декабре 2018 года суд в Москве продлил домашний арест шести фигурантам дела до 13 марта 2019 года. Еще четверо участников "Нового величия", в том числе Руслан Костыленков, находятся в СИЗО.

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