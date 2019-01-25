 ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу по делу ″Нового величия″ | Новости из Германии о Европе | DW | 29.01.2019

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Европа

ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу по делу "Нового величия"

Жалоба предполагаемого создателя "Нового величия" зарегистрирована в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Руслан Костыленков был заключен под стражу без обоснованного подозрения, заявила его адвокат.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге зарегистрировал жалобу Руслана Костыленкова, которого следствие считает предполагаемым создателем и лидером движения "Новое величие". Об этом руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Telegram-канале в понедельник, 28 января. Жалоба поступила в Страсбург в ноябре 2018 года и является первой по делу этого движения, подчеркнул Чиков.

"Мы исходим из того, что были нарушены ст. 5 и ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявила агентству РБК адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина. Ее подзащитного заключили под стражу "в отсутствие обоснованного подозрения", отметила Сидоркина. Кроме того, "было нарушено право на мнение и гражданскую позицию", добавила она.

Контекст

Комиссия по помилованию была бы эффективнее Совета по правам человека. Переубедить власти РФ нельзя, остается лишь смиренно их просить, комментирует встречу Путина с СПЧ Иван Преображенский. (12.12.2018)

Арест Пономарева - это сигнал всем правозащитникам, в том числе и активно сотрудничающим с государством: никаких уличных акций, особенно против ФСБ, считает Александр Плющев. (05.12.2018)

Фигурант дела "Нового величия" написал из СИЗО письмо с просьбой о помощи. Он считает, что стал жертвой провокатора спецслужб. Что известно о заявителе по этому делу? (20.08.2018)

Дело "Нового величия"

Шестерых активистов движения "Новое величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, московский суд отправил под арест 16 марта. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство.

Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

Благодаря активной общественной поддержке мера пресечения для Анны Павликовой, а также для 19-летней Марии Дубовик, была заменена на домашний арест. В декабре 2018 года суд в Москве продлил домашний арест шести фигурантам дела до 13 марта 2019 года. Еще четверо участников "Нового величия", в том числе Руслан Костыленков, находятся в СИЗО.

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    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

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    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

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    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

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    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


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Отчет "Международной амнистии" о России: от дискриминации до массовых казней

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Ссылки в интернете

Telegram-канал Павла Чикова

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Алексей Навальный засудил Россию в Страсбурге – DW Новости  

Защита просит освободить обвиняемых по делу "Нового величия"  

Отчет "Международной амнистии" о России: от дискриминации до массовых казней  

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