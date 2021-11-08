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Ереван

Das Bild wurde von unserem Korrespondenten in Armenien Aschot Gasasjan gemacht, also DW-Copyright. Bildbeschreibungen: Armenische Opposition fordert in Eriwan den Rücktritt der Regierein des Premierministers Nikol Paschinjan. Bilder-Unterschriften: Armenische Opposition, Proteste Armenien – Protestaktion der armenischen Opposition in Eriwan Via Gennadij Temnenkov

В Армении оппозиция призывает к национальному сопротивлению 08.11.2021

В Ереване оппозиция на митинге, приуроченном к годовщине окончания боевых действий в Карабахе, потребовала отставки премьер-министра Пашиняна и его правительства.
ARCHIV - 18.01.2011, Ungarn, Budapest: Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, die frühere OSZE-Beauftragte für Pressefreiheit, Dunja Mijatovic, spricht während einer Pressekonferenz. Mijatovic kritisierte, dass die Polizei Menschen noch zu häufig wegen ihrer Hautfarbe oder Sprache überprüft. Das sogenannte «ethnische Profiling» sei weiterhin in Europa verbreitet, erklärte Dunja Mijatovic am Donnerstag in einer Mitteilung. Foto: Lajos Soos/MTI/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Комиссар СЕ призвала к соблюдению прав человека в конфликте вокруг Карабаха 08.11.2021

Дунья Миятович потребовала от Еревана и Баку обеспечить гуманитарным организациям доступ в зону конфликта. Она обвинила в необъективности и Армению, и Азербайджан.
Menschenrechtsaktivistin Walentina Tschupik 3. Oktober 2021, Eriwan

Валентина Чупик: Продолжу правозащитную работу, где бы ни находилась 03.10.2021

Валентина Чупик после восьмидневного пребывания в спецприемнике московского аэропорта Шереметьево прибыла в Ереван. С правозащитницей встретился корреспондент DW.
Menschenrechtsaktivistin Walentina Tschupik Datum: 2. Oktober 2021

Правозащитница Валентина Чупик покинула Россию 02.10.2021

После решения ЕСПЧ, запретившего депортировать Чупик в Узбекистан, правозащитницу освободили из спецприемника. Чупик позволили улететь в Ереван.
04.09.2020, Russland, Moskau: 6324308 04.09.2020 Defence Minister of Armenia David Tonoyan at a Joint Meeting of Defence Ministers of SCO, CIS and CSTO Member States. Ramil Sitdikov / Host Photo Agency sco-russia2020.ru Foto: Ramil Sitdikov/Host Photo Agency sco-russia2020.ru/dpa |

В Ереване арестован бывший министр обороны Армении 30.09.2021

Суд в Ереване принял решение об аресте бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Он обвиняется в крупных хищениях.
27.09.2020, Nagorny Karabakh: 6343350 27.09.2020 In this handout video grab released by the Armenian Defense Ministry, a view shows warfare in Nagorno-Karabakh. Editorial use only, no archive, no commercial use. Armenian defense Ministry Foto: Armenian defense Ministry |

Год после войны в Карабахе: с какими вызовами столкнулся Ереван 27.09.2021

Год назад за Нагорный Карабах вспыхнул военный конфликт. В нем армяне потерпели поражение от Азербайджана. Какие проблемы решает сегодня Ереван? Какие выводы сделали власти Армении? Ответы - у DW.
Niederlande: Der Friedenspalast in Den Haag. Sitz des Internationalen Gerichtshofs der UN. Foto vom 20. Mai 2017. | Verwendung weltweit

Азербайджан подал в Международный суд ООН встречный иск против Армении 24.09.2021

В числе прочего Баку обвиняет Ереван в "этнических чистках" и тем самым - в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

В результате стрельбы на армяно-азербайджанской границе есть убитые и раненые 28.07.2021

Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации на границе, где в результате перестрелки погибли трое и ранены пятеро военнослужащих Армении. Азербайджан заявил о двух раненных военных.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

Армения и Азербайджан сообщают о стрельбе на границе 28.07.2021

Локальные бои идут на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, заявил Ереван. Стороны обвинили друг друга в провокациях.
European Council President Charles Michel (L) and Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan (R) attend a press conference in Yerevan on July 17, 2021. (Photo by Karen MINASYAN / AFP) (Photo by KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images)

Брюссель выделит на помощь Еревану 2,6 миллиарда евро 17.07.2021

ЕС намерен активнее участвовать в решении проблем региона, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в Ереване. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в новых обстрелах.
Armenian soldiers patrol a road outside the village of Berdashen on November 27, 2020, at the ceasefire line drawn between Armenia and Azerbaijan after six weeks of fighting over the disputed Nagorno-Karabakh region. (Photo by Karen MINASYAN / AFP)

Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих 04.07.2021

Армянских военнослужащих доставили в Ереван на самолете ВКС России. Армения в ответ передала Азербайджану карты минных полей.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

Азербайджан передал Армении 15 пленных 12.06.2021

И.о. премьера Армении Пашинян подтвердил возвращение 15 пленных из Азербайджана. Баку утверждает, что Ереван в ответ передал карты с расположением мин на азербайджано-грузинской границе.
Armenian servicemen transport used tyres in the back of a truck to fortify their positions on the Armenian-Azerbaijani border near the village of Movses on July 15, 2020. - Defence officials in Armenia and Azerbaijan said fighting on their border subsided on July 15, 2020 after several days of deadly clashes raised fears of a major flare-up. At least 16 people on both sides were killed in three days of shelling that started Sunday between the ex-Soviet republics, which have been locked for decades in a conflict over Azerbaijan's separatist region of Nagorny Karabakh. (Photo by Karen MINASYAN / AFP) (Photo by KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images)

Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих 27.05.2021

Минобороны в Баку заявило о попытке армянских военных перейти через границу. В Ереване подтвердили факт взятия в плен военнослужащих, но опровергли, что это произошло на территории Азербайджана.
Proteste in Armenien Die Bilder hat DW-Korrespondent in Armenien Ashot Gazazyan in Erivan am 09.05.21 gemacht. Wir haben alle Rechte.

Экс-президент Армении Кочарян создал блок для участия в парламентских выборах 09.05.2021

В Ереване сформирован новый политический альянс "Армения". Его возглавил второй президент Армении Роберт Кочарян. Аналитики считают его главным конкурентом партии Никола Пашиняна на выборах.
View of Yerevan and Mount Ararat from Cascade, Yerevan, Armenia, Central Asia, Asia | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Армения готова активизировать экономические отношения с РФ 06.05.2021

Главы МИД России и Армении обсудили в Ереване ситуацию в Нагорном Карабахе и укрепление экономических связей. Лавров также заявил об ответных мерах РФ на возможные новые санкции ЕС.
Teilnehmer vom Fakelzug in Eriwan (Armenien) - Gedenken an das Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs, am 23.04.2021 in Eriwan. Foto: Ashot Gazazyan/DW

В Армении проходят акции в память о жертвах геноцида в Османской империи 23.04.2021

В Ереване в факельном шествии в память о жертвах геноцида армян в Османской Турции участвовали около 10 тысяч человек. Они возложили цветы к вечному огню на холме Цицернакаберд.
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