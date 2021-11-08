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В Ереване оппозиция на митинге, приуроченном к годовщине окончания боевых действий в Карабахе, потребовала отставки премьер-министра Пашиняна и его правительства.
Дунья Миятович потребовала от Еревана и Баку обеспечить гуманитарным организациям доступ в зону конфликта. Она обвинила в необъективности и Армению, и Азербайджан.
Валентина Чупик после восьмидневного пребывания в спецприемнике московского аэропорта Шереметьево прибыла в Ереван. С правозащитницей встретился корреспондент DW.
После решения ЕСПЧ, запретившего депортировать Чупик в Узбекистан, правозащитницу освободили из спецприемника. Чупик позволили улететь в Ереван.
Суд в Ереване принял решение об аресте бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Он обвиняется в крупных хищениях.
Год назад за Нагорный Карабах вспыхнул военный конфликт. В нем армяне потерпели поражение от Азербайджана. Какие проблемы решает сегодня Ереван? Какие выводы сделали власти Армении? Ответы - у DW.
В числе прочего Баку обвиняет Ереван в "этнических чистках" и тем самым - в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации на границе, где в результате перестрелки погибли трое и ранены пятеро военнослужащих Армении. Азербайджан заявил о двух раненных военных.
Локальные бои идут на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, заявил Ереван. Стороны обвинили друг друга в провокациях.
ЕС намерен активнее участвовать в решении проблем региона, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в Ереване. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в новых обстрелах.
Армянских военнослужащих доставили в Ереван на самолете ВКС России. Армения в ответ передала Азербайджану карты минных полей.
И.о. премьера Армении Пашинян подтвердил возвращение 15 пленных из Азербайджана. Баку утверждает, что Ереван в ответ передал карты с расположением мин на азербайджано-грузинской границе.
Минобороны в Баку заявило о попытке армянских военных перейти через границу. В Ереване подтвердили факт взятия в плен военнослужащих, но опровергли, что это произошло на территории Азербайджана.
В Ереване сформирован новый политический альянс "Армения". Его возглавил второй президент Армении Роберт Кочарян. Аналитики считают его главным конкурентом партии Никола Пашиняна на выборах.
Главы МИД России и Армении обсудили в Ереване ситуацию в Нагорном Карабахе и укрепление экономических связей. Лавров также заявил об ответных мерах РФ на возможные новые санкции ЕС.
В Ереване в факельном шествии в память о жертвах геноцида армян в Османской Турции участвовали около 10 тысяч человек. Они возложили цветы к вечному огню на холме Цицернакаберд.
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