Епископа УПЦ МП Гедеона депортировали из Украины

Епископа Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Гедеона (Харона) утром в четверг, 14 февраля, депортировали из Украины, сообщило агентство "Интерфакс". Накануне его задержали в международном аэропорту Киева "Борисполь". Священник прибыл из США, где ранее передал госсекретарю Майку Помпео и конгрессменам официальное обращение УПЦ МП с просьбой рассмотреть случаи нарушения прав и свобод верующих в Украине.

В центре информации УПЦ МП отметили, что епископа задержали накануне заседания Верховного Суда по иску о признании недействительным обращения Верховной Рады к патриарху Варфоломею о получения томоса об автокефалии украинской церкви. На этом процессе епископ Гедеон должен был выступить в качестве истца. "Просто такое вот религиозно-политическое давление", - прокомментировал ситуацию с собственной депортацией епископ Гедеон.

В связи с двойным гражданством

Накануне Государственная пограничная служба Украины сообщила, что епископ задержан из-за проблем с документами. В сообщении пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна сказано, что пограничники изъяли украинский паспорт Гедеона, потому что "у этого лица гражданство нескольких стран". Представители Русской православной церкви подтвердили агентству "Интерфакс", что у епископа есть американское гражданство.

Законодательство Украины не предусматривает двойного гражданства. Согласностатье 19 закона Украины "О гражданстве Украины" добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого обретения он достиг совершеннолетия, является основанием для потери гражданства Украины.

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