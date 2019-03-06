 Екатеринбург станет столицей летней Универсиады 2023 года | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2019

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Россия

Екатеринбург станет столицей летней Универсиады 2023 года

Исполком Международной федерации университетского спорта поддержал единственную кандидатуру на проведение Всемирной летней универсиады в 2023 году.

Екатеринбург

Екатеринбург

Екатеринбург получил право проведения Всемирной летней универсиады в 2023 году. Кандидатуру уральского города во вторник, 2 июля, в Неаполе поддержал исполком Международной федерации университетского спорта (FISU). Екатеринбург был единственным кандидатом.

Контекст

Работающий в России немецкий журналист Штефан Шолль оценил для DW итоги Всемирной летней Универсиады в Казани и объяснил, почему в Европе уделяют мало внимания этим соревнованиям. (17.07.2013)

Известный немецкий гимнаст Фабиан Хамбюхен рассказал DW об атмосфере на Всемирной летней Универсиаде в Казани и о том, почему ему не хватало интереса СМИ к этому событию. (17.07.2013)

С 3 по 14 июля 2019 года летняя Универсиада пройдет в Неаполе, в 2021 году - в китайском Чэнду. В 2013 году первенство принимала Казань, а зимняя Универсиада в марте 2019 года проходила в Красноярске.

В программу летних Универсиад входят 15 видов спорта - бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

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