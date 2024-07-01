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Екатерина Хван

Журналистка, корреспондентка DW в Кыргызстане.

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Екатерина Хван: избранные публикации

Контрольно-пропускной пунтк на границе Кыргызстана и Казахстана

Куда уезжают из России кыргызские трудовые мигранты

Многие кыргызские трудовые мигранты покидают РФ и направляются в страны ЕС. В Бишкеке назвали причины этой тенденции.
Миграция24 октября 2024 г.
Тюрьма

"Попытка запугать журналистов и граждан Кыргызстана"

Районный суд Бишкека вынес приговоры 11 журналистам-расследователям, которые были задержаны 16 января 2024 года.
Политика10 октября 2024 г.
Здание парламента Кыргызстана

В Кыргызстане введут штрафы за оскорбления в СМИ и интернете

В экспертном сообществе опасаются очередной меры по ограничению свободы выражения мнений и давлению на СМИ.
СМИ20 сентября 2024 г.
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Екатерина Хван: другие публикации

Столица Кыргызстана Бишкек

Новые правила регистрации в Кыргызстане тревожат релокантов

Новые правила регистрации в Кыргызстане тревожат релокантов

Для легального пребывания в Кыргызстане гражданам РФ и еще ряда стран теперь нужен ВНЖ. Это встревожило релокантов.
Политика5 сентября 2024 г.
ТЭЦ в Бишкеке (фото из архива)

Как Кыргызстану решить проблему энергокризиса

Как Кыргызстану решить проблему энергокризиса

В Кыргызстане объявлен режим ЧС в энергосекторе. Какие решения помогут Бишкеку сократить дефицит электроэнергии?
Экономика и бизнес28 августа 2024 г.
Бишкек, площадь Ала-Тоо

Оставили под стражей. Почему Бишкек не отпустил журналистов?

Оставили под стражей. Почему Бишкек не отпустил журналистов?

4 журналистам-расследователям продлили меру пресечения в виде содержания под стражей, остальным - домашний арест.
Политика2 августа 2024 г.
Наркотики, изъятые полицией

Наркоторговля в Кыргызстане: "синтетика" через Telegram

Наркоторговля в Кыргызстане: "синтетика" через Telegram

Тревожные тенденции в Кыргызстане: синтетические наркотики и аптечная наркомания набирают популярность среди молодежи.
Общество21 июля 2024 г.
Центральная площадь Бишкека -  Ала-Тоо

Власти продлили запрет на митинги в центре Бишкека

Власти продлили запрет на митинги в центре Бишкека

В Бишкеке снова продлили запрет на проведение мирных акций в центре города. Он был введен в марте 2022 года.
Политика5 июля 2024 г.
Новостройки в Бишкеке

Ипотека на деньги из ФРГ. Как это работает в Кыргызстане

Ипотека на деньги из ФРГ. Как это работает в Кыргызстане

DW - о конверсии госдолга Кыргызстана Германии и использовании этих средств для ипотечного кредитования местных жителей.
Экономика и бизнес1 июля 2024 г.
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