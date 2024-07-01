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Екатерина Хван
Журналистка, корреспондентка DW в Кыргызстане.
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Екатерина Хван: избранные публикации
Куда уезжают из России кыргызские трудовые мигранты
Многие кыргызские трудовые мигранты покидают РФ и направляются в страны ЕС. В Бишкеке назвали причины этой тенденции.
Миграция
24.10.2024
24 октября 2024 г.
"Попытка запугать журналистов и граждан Кыргызстана"
Районный суд Бишкека вынес приговоры 11 журналистам-расследователям, которые были задержаны 16 января 2024 года.
Политика
10.10.2024
10 октября 2024 г.
В Кыргызстане введут штрафы за оскорбления в СМИ и интернете
В экспертном сообществе опасаются очередной меры по ограничению свободы выражения мнений и давлению на СМИ.
СМИ
20.09.2024
20 сентября 2024 г.
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Екатерина Хван: другие публикации
Новые правила регистрации в Кыргызстане тревожат релокантов
Новые правила регистрации в Кыргызстане тревожат релокантов
Для легального пребывания в Кыргызстане гражданам РФ и еще ряда стран теперь нужен ВНЖ. Это встревожило релокантов.
Политика
05.09.2024
5 сентября 2024 г.
Как Кыргызстану решить проблему энергокризиса
Как Кыргызстану решить проблему энергокризиса
В Кыргызстане объявлен режим ЧС в энергосекторе. Какие решения помогут Бишкеку сократить дефицит электроэнергии?
Экономика и бизнес
28.08.2024
28 августа 2024 г.
Оставили под стражей. Почему Бишкек не отпустил журналистов?
Оставили под стражей. Почему Бишкек не отпустил журналистов?
4 журналистам-расследователям продлили меру пресечения в виде содержания под стражей, остальным - домашний арест.
Политика
02.08.2024
2 августа 2024 г.
Наркоторговля в Кыргызстане: "синтетика" через Telegram
Наркоторговля в Кыргызстане: "синтетика" через Telegram
Тревожные тенденции в Кыргызстане: синтетические наркотики и аптечная наркомания набирают популярность среди молодежи.
Общество
21.07.2024
21 июля 2024 г.
Власти продлили запрет на митинги в центре Бишкека
Власти продлили запрет на митинги в центре Бишкека
В Бишкеке снова продлили запрет на проведение мирных акций в центре города. Он был введен в марте 2022 года.
Политика
05.07.2024
5 июля 2024 г.
Ипотека на деньги из ФРГ. Как это работает в Кыргызстане
Ипотека на деньги из ФРГ. Как это работает в Кыргызстане
DW - о конверсии госдолга Кыргызстана Германии и использовании этих средств для ипотечного кредитования местных жителей.
Экономика и бизнес
01.07.2024
1 июля 2024 г.
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