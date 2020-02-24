 Ежегодная сессия высшего органа власти КНР отложена из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Ежегодная сессия высшего органа власти КНР отложена из-за коронавируса

Перенос десятидневной сессии Всекитайского собрания народных представителей с начала марта обусловлен распространением вируса COVID-19. Мероприятие отложено впервые со времен "культурной революции".

Мужчина в медицинской маске и флаг Китая в городе Ухань

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей перенесена в свете распространения коронавируса COVID-19. Постоянный комитет Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая одобрил это решение в понедельник, 24 февраля. Новая дата пока не определена.

Это первый перенос сессии высшего органа власти со времен "культурной революции" 1966-1976 годов. Десятидневное заседание должно было начаться 5 марта. Как правило, на нем присутствуют около 3 тысяч депутатов.

Контекст

Немецкий профессор Максимилиан Майер считает, что меры по борьбе с коронавирусом вызовут кризис доверия к властям в КНР. После остановки эпидемии им будет труднее контролировать общество. (14.02.2020)

Выделенный у панголина коронавирус на 99 процентов идентичен геному 2019-nCoV заболевших людей. При этом панголин может быть не единственным промежуточным хозяином. (07.02.2020)

В Китае введен запрет на торговлю дикими животными

Между тем власти КНР запретили торговлю дикими животными и употребление их в пищу. Запрет, вступающий в силу с 24 февраля, должен остановить "вредную привычку чрезмерного потребления" диких животных, а также "защищать жизнь и здоровье людей", сообщило государственное телевидение страны. В первые дни после распространения заболевания высказывались мнения, что источником заражения могли стать змеи или летучие мыши. Затем в качестве промежуточного носителя вируса ученые назвали панголина, мясо которого считается в некоторых регионах Азии деликатесом.

Вспышка легочного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день заразившихся в мире чуть менее 80 тысяч. От заболевания, вызываемого вирусом, скончались уже свыше 2600 жителей планеты. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай.

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем эпидемия коронавируса в Китае грозит "Газпрому"  

Почему число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось в 10 раз  

Реклама

Самые читаемые

В Южной Корее стремительно распространяется коронавирус  

Си Цзиньпин назвал коронавирус крупнейшей проблемой здравоохранения с момента основания КНР  

Исследование: кто чаще всего умирает от коронавируса?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно