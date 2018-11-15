 Едят ли икру в немецких тюрьмах? (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Едят ли икру в немецких тюрьмах? (фото)

Не утихает скандал, разразившийся в России в связи с роскошной жизнью в колонии осужденного за убийства Вячеслава Цеповяза. Возможно ли такое в немецких тюрьмах? Как сидят там?

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    183 учреждения

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 63 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    183 учреждения

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 63 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:
Место жительства: тюрьма, завод, бункер

  • Завод

    Место жительства: тюрьма, завод, бункер

    Цементный завод

    "La fábrica" называет испанский архитектор Рикардо Бофилл место своего проживания. Реконструкцию зданий заброшенного цементного завода провел он сам и живет там вот уже 30 лет со своей второй женой и сыном, которого также зовут Рикардо Бофилл. Кроме того, на территории индустриального памятника находятся другие квартиры, а также офисы, библиотека и кинозал.

  • Тюрьма

    Место жительства: тюрьма, завод, бункер

    Тюрьма

    В восточногерманском Штендале жить можно в здании бывшей тюрьмы, расположенном в центральной части города. Тюремные камеры перестроены под комфортабельные квартиры. Но стальные лестницы и решетчатые двери, а также карцер владельцы дома сохранили для создания в доме особой атмосферы и в память о его прошлом.

  • Цистерна

    Место жительства: тюрьма, завод, бункер

    Цистерна

    Сводчатый подвал на острове Лансароте в составе Канарского архипелага раньше использовали как хранилище для воды. Но когда в маленькую деревушку Лос Вайес провели водопровод, каменной цистерной пользоваться перестали. Потом про нее и совсем позабыли. Лишь несколько лет назад подземное помещение обнаружила одна семейная пара и обустроила в ней уютную квартиру.

  • Бункер

    Место жительства: тюрьма, завод, бункер

    Бункер

    По числу построенных во время Второй мировой войны бункеров и зенитных башен Гамбург опережал все другие немецкие города: их было здесь более тысячи. Сносить бетонные бункеры со стенами метровой толщины невероятно тяжело и дорого, поэтому чаще всего их перестраивают и интегрируют в новые архитектурные сооружения, например, в жилой дом.

  • Водонапорная башня

    Место жительства: тюрьма, завод, бункер

    Водокачка

    Водонапорная башня в берлинском районе Пренцлауэрберг была построена в 1877 году и обеспечивала водой близлежащие дома до 1952 года. Сейчас в этом архитектурном памятнике девять квартир различной площади и планировки. Несмотря на внешнюю цилиндрическую форму дома, квартиры в нем имеют углы.

  • Силосная башня

    Место жительства: тюрьма, завод, бункер

    Силосная башня

    Внизу – бар с 12-метровыми потолками, наверху – жилое пространство на двух этажах общей площадью 120 квадратных метров. Правда, без внутренних стен, зато с террасой на крыше. "Орлиным гнездом" называют владельцы свою недвижимость в этой башне в немецком городе Нойс, в которой раньше заквашивали и хранили растительные корма.

  • Ангар

    Место жительства: тюрьма, завод, бункер

    Ангар

    Кирпичный фасад – всего лишь декорация, за которой скрывается переоборудованное под жилой дом помещение для стоянки и технического обслуживания самолетов. Во время дождя под металлическими крышей шумно, но в остальном жилье площадью 140 квадратных метров не вызывает нареканий. Ангары в немецком городе Итце перестроили под дома 25 лет назад, когда британский гарнизон покинул эту базу.

  • Церковь

    Место жительства: тюрьма, завод, бункер

    Церковь

    Как раздобыть церкви деньги? В Лондоне баптистская община Westbourne Grove Сhurch сдает в аренду часть своего храма. На втором этаже сакральной постройки в респектабельном районе Ноттинг-Хилл оборудованы роскошные апартаменты.

  • Лодка

    Место жительства: тюрьма, завод, бункер

    Лодка

    В таком доме можно отправляться в путешествие, не покидая родных стен. Во многих европейских странах на реках и каналах в городской черте можно увидеть пришвартованные плавучие дома. Для такого необычного дома уже не подходит определение "недвижимость".

    Автор: Антье Биндер, Элла Володина


Контекст

70 процентов россиян не слышали о пытках в ярославской колонии

Каждый третий россиянин считает, что пытки в колониях - распространенное явление. Конкретно об издевательствах в ярославской колонии ИК-1 не слышали почти 70 процентов респондентов, свидетельствуют данные опроса. (04.11.2018)  

Евгений Макаров о пытках в колонии: Это продолжалось все шесть лет

2 октября на свободу вышел Евгений Макаров, заключенный ярославской колонии, который рассказал о пытках в ней. DW поговорила с Макаровым сразу после его освобождения. (02.10.2018)  

Дрезденский бомбист приговорен почти к 10 годам тюрьмы

Два года назад Нино К. устроил взрывы возле мечети и Международного конгресс-центра в Дрездене. Бывший активист ксенофобского движения Pegida на суде раскаялся в содеянном. (31.08.2018)  

Как в Германии платят алименты

Выплата алиментов в Германии (причем, не только на детей) - очень серьезное дело. Те, кто их не платят, могут даже угодить в тюрьму. Но нищими они не станут. (15.11.2018)  

Бунт в таджикской колонии: в кого стрелял спецназ

Что привело к массовым жертвам в колонии строгого режима в Таджикистане, и почему официальный Душанбе не торопится озвучить свою версию инцидента, выясняла DW. (09.11.2018)  

Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы?  

Место жительства: тюрьма, завод, бункер

Оригинальные альтернативы стандартному жилью можно найти по всей Европе. Домашний очаг создают в цехах покинутой фабрики, в бывшей тюрьме и военном бункере. Вот некоторые примеры.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Тюрьмы в России - самые страшные в мире, или Добро пожаловать в ад  

Адвокат Бирюкова - депутату Хоркиной в "Немцова.Интервью": Нельзя сравнивать пытки в российских тюрьмах с Гуантанамо  

В Кении ввели тюремные сроки за использование пластиковых пакетов  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера