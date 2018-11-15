Едят ли икру в немецких тюрьмах? (фото)

Не утихает скандал, разразившийся в России в связи с роскошной жизнью в колонии осужденного за убийства Вячеслава Цеповяза. Возможно ли такое в немецких тюрьмах? Как сидят там?
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