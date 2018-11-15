Едят ли икру в немецких тюрьмах? (фото)

Как выглядят немецкие тюрьмы

Сколько осужденных сидят в Германии?

Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.