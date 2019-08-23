 Единый день голосования: непростой выбор избирателя | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.09.2019

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Россия

Единый день голосования: непростой выбор избирателя

Алексей Навальный призывает поддерживать кандидатов по принципу "умного голосования". С этой стратегией согласны не все. Сергей Елкин о том, какие варианты есть у избирателей.

Карикатура Сергея Елкина о стратегиях голосования. Три избирательные урны, под каждой - своя подпись: Умное голосование, Голосуй сердцем и Бойкот выборам!. На первой урне стоит карикатурная фигурка мозга с глазами. Мозг показывает язык в отверстие в избирательной урне, под которой написанно Умное голосование, Вторая урна - с подписью Голосуй сердем - изображена в форме сердца, пробитого стрелой. Третья урна - с подписью Бойкот выборам! - придавила избирателя.

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