Единый день голосования: непростой выбор избирателя

Алексей Навальный призывает поддерживать кандидатов по принципу "умного голосования". С этой стратегией согласны не все. Сергей Елкин о том, какие варианты есть у избирателей.
До выборов в Мосгордуму остается меньше недели. Корреспондент DW понаблюдала, как самовыдвиженцы и партийные кандидаты проводят свои предвыборные кампании. (03.09.2019)
Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)
Главной целью оппозиции после выборов в Мосгордуму останется подрыв политической монополии "Единой России" в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, заявил Алексей Навальный на своем сайте. (14.08.2019)