 Еда, от которой может стошнить (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.01.2019

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Культура и стиль жизни

Еда, от которой может стошнить (видео)

Она вызывает отвращение, но при этом на вкус может оказаться лучше, чем на вид. Если вы не готовы попробовать такое, то хотя бы посмотрите!

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Еда, от которой может стошнить

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    Соевый бум

    Белками от природы весьма богата соя. Интерес к этой бобовой кульутре продолжает устойчиво расти, и в немецких супермаркетах уже целые стеллажи заняты продукцией из растения, которое широко используется, в частности, как заменитель молока и мяса. Так что "соевый бум" в Германии в значительной мере связан с ростом популярности вегетарианства и веганства.

  • Продавец посыпает карри на вегетарианскую сосиску

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    Чем вам не сосиска с карри!

    Количество вегетарианцев в Германии растет. Однако намного больше становится тех, кто, не отказываясь полностью от мяса, чаще стал сознательно потреблять растительную пищу. Благо возможностей разнообразить свой рацион вкусными и полезными немясными блюдами постоянно растет. Вот уже и традиционную немецкую сосику с карри можно получить в магазине или в закусочной в вегетарианском варианте.

  • Буханки черного хлеба с надписью без глютена

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  • Упаковки альпийского молока с надписью без лактозы

    Какая еда сейчас в моде в Германии

    Молоко без лактозы

    Еще более широко распространена в Германии непереносимость лактозы, или молочного сахара. Но отказываться от молока, йогурта, творога или мороженого потребители, как правило, не хотят. Одни фирмы реагируют на это выпуском безлактозного молока, другие специализируются на разработке молокоподобной продукции из сои.

  • Конвейерный ресторан суши в Германии.

    Какая еда сейчас в моде в Германии

    Суши с конвейера

    Японская еда стала в сегодняшней Германии уже настолько популярной, что наборы суши прочно вошли в ассортимент большинства супермаркетов. Одновременно продолжают открываться все новые рестораны суши. При этом наиболее востребованной является японская бизнес-модель конвейерных ресторанов. Посетители сидят вдоль движущейся ленты и берут с нее тарелочки с понравившимися мини-порциями.

  • Качаны цветной капусты.

    Какая еда сейчас в моде в Германии

    Горожанам захотелось цветной капусты

    Тяга к экзотической кухне вовсе не означает, что немцы охладели к традиционным продуктам питания. Так, супермаркеты и рестораторы в последнее время не без некоторого удивления отмечают прямо-таки всплеск спроса на старую добрую цветную капусту. Особенно активно ее потребляют в самых крупных городах Германии.

  • Красные перцы из местного региона в магазине Rewe.

    Какая еда сейчас в моде в Германии

    Откуда продукты? Из региона!

    Немецкие фермеры довольны: мода на продукты питания из собственного региона превращается в привычку. И в супермаркетах, и в ресторанах посетители все чаще останавливают свой выбор на овощах, фруктах, вареньях и других продуктах питания, выращенных и изготовленных недалеко от тех мест, в которых они живут. Такие продукты вовсе не дешевле импортных, но свежее и, как правило, экологичнее.

  • Консервная банка с рыбой

    Какая еда сейчас в моде в Германии

    Консервы надоели

    Одной из жертв тренда к свежей и здоровой пище становятся традиционные консервные заводы. Их продукция в сегодняшней Германии востребована все меньше и меньше. Так что классическая консервная банка с рыбой и уж тем более с мясом постепенно исчезает из рациона современных немцев.

  • Курьер фирмы foodora доставляет ресторанную еду на дом

    Какая еда сейчас в моде в Германии

    Ресторанная еда на дом

    Доставка на дом заказанной по телефону готовой пиццы и прочей "быстрой еды" существует в Германии давно. В последнее время в моду входит более усовершенствованная услуга: клиент имеет возможность заказать через интернет обед или ужин в самых разных ресторанах, в том числе достаточно изысканных. Выбранные блюда доставляет специальный курьер на велосипеде.

    Автор: Андрей Гурков


Контекст

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