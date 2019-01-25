Еда, от которой может стошнить (видео)

Какая еда сейчас в моде в Германии

Откуда продукты? Из региона!

Немецкие фермеры довольны: мода на продукты питания из собственного региона превращается в привычку. И в супермаркетах, и в ресторанах посетители все чаще останавливают свой выбор на овощах, фруктах, вареньях и других продуктах питания, выращенных и изготовленных недалеко от тех мест, в которых они живут. Такие продукты вовсе не дешевле импортных, но свежее и, как правило, экологичнее.