 Евросуд требует от Польши приостановить действие реформы суда | Новости из Германии о Европе | DW | 17.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Евросуд требует от Польши приостановить действие реформы суда

Европейский суд вновь подтвердил оправданность требований ЕС к правительству Польши. Брюссель настаивает на отмене пункта о снижении пенсионного возраста судей Верховного суда Польши.

Здание Верховного суда в Варшаве

Здание Верховного суда в Варшаве

Европейский суд в Люксембурге в понедельник, 17 декабря, издал очередное постановление, требующее от правительства Польши приостановить положение судебной реформы, снижающее пенсионный возраст судей Верховного суда. Тем самым Евросуд подтвердил свой вердикт, вынесенный в середине октября.

21 ноября правящая польская национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС) представила проект закона, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы. В соответствии с новым проектом пункт, согласно которому возраст выхода членов Верховного суда на пенсию снижался с 70 до 65 лет, должен быть упразднен.

Правительство Польши в соответствии с требованием Евросуда также отменило действие спорной статьи судебной реформы - все судьи Верховного суда, которых вынудили досрочно уйти на пенсию, смогли вернуться к исполнению своих обязанностей. 

Контекст

Законопроект, предложенный правящей партией, отменяет положение, согласно которому возраст выхода на пенсию для членов Верховного суда был снижен с 70 до 65 лет. (21.11.2018)

Брюссель обратился в Европейский суд с жалобой на новый закон в Польше, согласно которому судей могут досрочно отправлять на пенсию. (24.09.2018)

В решении от 17 декабря Евросуд пришел к выводу об обоснованности требований Еврокомиссии приостановить действие спорного пункта судебной реформы до того, как в нее будут внесены официальные изменения.

Спорная реформа

Закон, позволяющий досрочно отправлять на пенсию судей Верховного суда Польши, вступил в силу в июле. Он также позволял министру юстиции Польши инициировать отставку и назначать судей Верховного суда. В ЕС сочли, что данный закон "подрывает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей".

По мнению Еврокомиссии, Варшава не выполняет обязательства, наложенные на нее рядом статей Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека. Первое предупреждение Еврокомиссия направила Варшаве в июле. В середине августа Брюссель заявил, что рассматривает возможность обратиться с соответствующей жалобой в Европейский суд.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:11
Now live
01:11 мин

Поляки против судебной реформы

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Бреславль, Бреслау, Вроцлав

    По легенде, Вроцлав был основан чешским князем Вратиславом, правившим в 915-921 годах. От его имени и происходит название этого населенного пункта. Город был столицей польского княжества Силезия, находился под властью королевства Богемия, входил в состав Пруссии. Ныне - один из самых крупных (четвертый по количеству населения) и старинных городов Польши.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Без суеты

    Историческим центром Вроцлава является средневековая Рыночная площадь в обрамлении старинных особняков с разноцветными фасадами. Практически в каждом доме на первом этаже - кафе, ресторан или магазинчик. Даже в самые оживленные дни здесь царят умиротворение и покой: хотя Вроцлав - город достаточно большой (более 600 тысяч жителей), жизнь в нем идет размеренной поступью.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чудо Вроцлава

    Ратуша на Рыночной площади - главная архитектурная достопримечательность Вроцлава. Зданию уже более 700 лет. Поначалу это была одноэтажная постройка, которая расширялась и надстраивалась, не отставая от растущего города. Ныне ратуша демонстрирует пестрое смешение стилей: от Ренессанса до готики. Во время Второй мировой она осталась единственным уцелевшим зданием - бомбы превратили город в руины.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Университет с богатой историей

    Первая попытка основания Вроцлавского университета датируется 1505 годом. Но официально вуз был открыт 15 ноября 1702 года. Уже в 19-м веке он владел богатой библиотекой, астрономической обсерваторией, ботаническим садом, зоопарком и картинной галереей. После передачи города Бреслау Польше немецкий университет был преобразован в польский государственный.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Италия на Одере

    Когда-то Вроцлав называли "цветком Европы". Историческому центру города более 1000 лет. От его вымощенных булыжниками улочек и тенистых аркад веет аурой итальянских городов.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    100 мостов

    Вроцлав также называют городом 100 церквей и 100 мостов. Город раскинулся на берегах Одера и его притоков - на островах между многочисленными каналами. Неслучайно его считают польской Венецией.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Один краше другого

    Стальной Тумский мост над рекой Одер был построен в 1889 году и заменил старый деревянный. Сегодня он закрыт для автомобильного движения.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Достижение техники и архитектуры

    Редзинский мост - самый высокий и протяженный в Польше - достигает 122 метров в высоту и 1,7 километра в длину.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Многофункциональный памятник

    В 1913 году, когда Бреслау был частью Германии, в честь столетней годовщины Битвы народов в городе по проекту немецкого архитектора Макса Берга построили грандиозный "Зал Столетия" или "Народный дом". Этот культурно-спортивный комплекс рекордных для своего времени габаритов и по сей день служит уникальным образцом строений из железобетона. В 2006 году он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чего только нет во Вроцлаве

    Вроцлав - город многовековой истории и современной культуры. Биеннале медиаискусства - одно из важнейших художественных событий Центральной Европы - проходит именно здесь. Добраться до Вроцлава можно и на поезде, и на самолете. По городу ходят автобусы и трамваи, есть и сеть автоматического проката велосипедов. А вот чего нет во Вроцлаве, так это троллейбусов.

    Автор: Элла Володина


 

Контекст

Вроцлав - город мостов и церквей

Польский город Вроцлав, наряду с испанским Сан-Себастьяном, стал в 2016 году культурной столицей Европы. DW представляет "цветущую Венецию" на Одере. (18.01.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Поляки против судебной реформы  

Судебная реформа в Польше – угроза демократии и правовому государству  

Польшу могут лишить европейских дотаций  

Также по теме

Europäischer Gerichtshof - Rundfunkgebühren

Европейский суд обязал приостановить судебную реформу в Польше 19.10.2018

Варшава должна "незамедлительно приостановить применение положений национального законодательства, касающихся снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда", заявили в Люксембурге.

Europäischer Gerichtshof

Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше 24.09.2018

Брюссель обратился в Европейский суд с жалобой на новый закон в Польше, согласно которому судей могут досрочно отправлять на пенсию.

Europäischer Gerichtshof

Суд в Люксембурге увязал решения об экстрадиции с судебной реформой в Польше 25.07.2018

В ЕС убеждены, что перестройка системы юстиции в Польше подорвет принцип независимости судей. Отсутствие шансов на справедливое разбирательство может служить основанием для отказа Варшаве в выдаче подозреваемых.

Реклама

Самые читаемые

Как изменилась ситуация в РФ после кампании #ЯНеБоюсьСказать  

Facebook ввела новые ограничения в обсуждении вопросов секса  

Эстонскому правозащитнику запретили въезд в РФ до 2073 года  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно