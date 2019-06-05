 Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 12.09.2019

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Европа

Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины

Штрафные меры, предусматривающие замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС, распространяются на 170 человек и 44 компании. Они были введены в марте 2014 года.

Флаги России и Евросоюза

Евросоюз продлил санкции против России, наложенные в связи с нарушение территориальной целостности Украины, еще на полгода - до 15 марта 2020 года. Такое решение принял Совет Евросоюза, сообщается на его сайте в четверг, 12 сентября. Соответствующее постановление будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 сентября.

Контекст

Нарушение Россией норм международного права по отношению к Украине вынудило Евросоюз отреагировать путем введения санкций. Их список - в подборке DW. (31.07.2018)

Глава диппредставительства Евросоюза в России отозван для консультаций в Брюссель из-за "дела Скрипаля". За этим могут последовать новые санкции и другие штрафные меры в отношении РФ. (23.03.2018)

Штрафные меры, под которые подпадают 170 лиц и 44 компании, предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС. Они были введены в марте 2014 года и в последний раз продлены до 15 сентября 2019 года.

Другие санкции ЕС в отношении России

Совет ЕС напоминает, что в отношении России действуют и другие меры, которые были также введены в связи с ситуацией в Украине. Речь идет о санкциях в отношении определенных отраслей российской экономики, остающихся в силе до 31 января 2020 года, и о штрафных мерах за аннексию украинского полуострова Крым, дейстующих до 23 июня 2020 года.

Весной 2014 года Россия аннексировала Крым, а в Донбассе на востоке Украины начался военный конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

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    Автор: Ирина Филатова


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