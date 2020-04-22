 Евросоюз призывает стороны конфликта в Ливии совместно бороться с пандемией | Новости из Германии о Европе | DW | 25.04.2020

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Европа

Евросоюз призывает стороны конфликта в Ливии совместно бороться с пандемией

Конфликт в Ливии вызывает все больше поводов для беспокойства, считают главы дипломатии ЕС, Германии, Франции и Италии. Они призывают участников противостояния к переговорам.

Войска правительства национального согласия в Триполи

Войска правительства национального согласия в Триполи (фото из архива)

В связи с напряженной ситуацией в Ливии Евросоюз и три европейские страны в отдельности призвали участников конфликта к переговорам о перемирии. Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, а также глав МИД Германии - Хайко Маса (Heiko Maas), Франции - Жана-Ива Ле Дриана и Италии - Луиджи Ди Майо, распространенном в субботу, 25 апреля.

Они напоминают, что к гуманитарному перемирию ранее призывали генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и Стефани Уильямс, временно занимающая пост спецпредставителя ООН по Ливии. В интересах всей страны сторонам конфликта следует объединить усилия в борьбе с "общим врагом", то есть пандемией коронавирусной инфекции, отмечается далее в заявлении.

Конфликт в Ливии не затихает, и в последние недели он вызвал еще больше поводов для беспокойства, в особенности в связи со страданиями, которым подвергаются мирные жители, указывают авторы послания. Они призывают конфликтующие стороны "вдохновиться настроением священного месяца Рамадан" и возобновить переговоры об установлении действенного перемирия на базе проекта соглашения от 23 февраля.

Двоевластие в Ливии

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи. Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН, чтобы прекратить кровопролитие. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей. Генерал Халифа Хафтар, чьи войска пользуются поддержкой парламента, уже больше года пытается захватить Триполи. Многомесячные усилия, направленные на достижение перемирия, пока не дали результата.

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  • Халифа Хафтар

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    Ключевая фигура: Халифа Хафтар

    Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".

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    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

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    У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

  • Халифа Хафтар в Москве в ушанке

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Союзник России и агент ЦРУ

    На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

  • Фаиз Сарадж и Реджеп Тайип Эрдоган

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Сараджа поддерживают ООН и Турция

    Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

  • Отряд, сражающийся на стороне Правительства национального согласия Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Оборона Триполи с турецкой помощью

    В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

  • Руины города Сирт после изгнания сторонников ИГ

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Разгром местного ИГ

    Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

  • Владимир Путин, Ангела Меркель и Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции по Ливии в Берлине

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Саммит в Берлине: поиск решения

    19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

  • Спасение беженцев на надувной лодке в море

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Евросоюз озабочен потоком беженцев

    У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:48

Конференция по Ливии в Берлине: почему для Меркель важна поддержка Путина и Эрдогана?

Контекст

FAZ: Германия должна сыграть в Ливии ключевую роль

Пригласив главных действующих лиц ливийского конфликта на конференцию в Берлин, Германия взяла на себя большую ответственность за будущее Ливии, пишет обозреватель FAZ Йоханнес Ляйтхойзер. (20.01.2020)  

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Сможет ли ЕС одолеть нелегальную миграцию?  

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