Евросоюз призвал Москву расследовать нападение на журналистку в Грозном

Посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер (Markus Ederer) призвал власти РФ расследовать нападение в Грозном на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. "Мы внимательно следим за ситуацией и призываем российские власти привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении Эдерера, опубликованном на странице представительства ЕС в России в микроблоге Twitter в пятницу, 7 февраля.

Одновременно ЕС призвал Россию "обеспечить безопасные условия журналистам и правозащитникам для выполнения их профессиональной деятельности".

В Совете Европы заявили об атмосфере враждебности в Чечне

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович также заявила о необходимости обеспечить безопасность Елены Милашиной и Марины Дубровиной, провести "быстрое, независимое и эффективное расследование" нападения на них, а также наказать его организаторов и исполнителей.

"Атмосфера враждебности, созданная в Чечне в отношении независимых активистов гражданского общества, правозащитников, адвокатов и журналистов, зачастую поддерживается враждебными высказываниями политических лидеров, в том числе на самом высоком уровне в республике, что в свою очередь приводит к безнаказанности лиц, совершающих серьезные нарушения прав человека", - отметила Миятович в обращении, опубликованном на ее страницах в соцсетях.

Одновременно комиссар Совета Европы призвала региональные и федеральные власти РФ "незамедлительно переломить эту неприемлемую ситуацию" и выполнять свои обязательства, позаботившись о безопасных и свободных условиях для работы правозащитников. По ее словам, "правозащитники, адвокаты и журналисты выполняют крайне важную работу в общественных интересах" и "должны быть защищены". Кроме того, "их неоценимый вклад в развитие общества должен быть признан публично", подчеркивается в заявлении.

Нападение в Грозном

Накануне вечером неизвестные мужчины и женщины в Грозном напали на обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, которые приехали на суд по делу блогера Ислама Нуханова. "В основном били именно женщины, руками и ногами", - сообщили в редакции. Пострадавшие получили травмы и подали заявление чеченским правоохранителям.

Ислам Нуханов в октябре 2019 года разместил на YouTube видеоролик под названием "Как живут Кадыров и его соратники". На кадрах, снятых молодым человеком на видеорегистратор в салоне движущегося автомобиля, показаны дома по обе стороны проезжей части. Автор видео не произносит ни слова.

В декабре "Новая газета" опубликовала расследование о похищении Нуханова. По ее данным, блогера увезли из дома через сутки после публикации видео. На кадрах ролика показана закрытая зона в центре Грозного, где находятся несколько жилых кварталов и резиденция главы Чечни Рамзана Кадырова, которая "охраняется как стратегический объект", говорится в расследовании. Также издание сообщило о пытках Нуханова в управлении МВД и получении от него признания в хранении оружия и применении насилия к представителю власти.

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