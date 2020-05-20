 Евросоюз представил план по поддержке биоразнообразия | Новости из Германии о Европе | DW | 20.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Евросоюз представил план по поддержке биоразнообразия

Еврокомиссия предлагает к 2030 году превратить в охранные зоны треть земельного и морского фонда Европы, а также использовать по экологическим стандартам 25% сельхозугодий.

Лиса в чешском лесу

Лиса в чешском лесу (фото из архива)

Еврокомиссия в среду, 20 мая, представила план по поддержке биологического разнообразия. Он содержит две дополняющие друг друга стратегии, цель которых - улучшить охрану земли и водного пространства, восстановить поврежденные экосистемы, а также доказать, что Евросоюз может быть лидером в том, что касается защиты биоразнообразия и устойчивой работы продовольственных цепочек, отмечается в сообщении Еврокомиссии.

Так, в рамках первой стратегии предлагается реализовать до 2030 года такие меры, как превращение в охранные зоны не менее 30% всех земельных и морских ресурсов в Европе. При этом планируется разнообразить ландшафт не менее 10% сельскохозяйственных угодий. Всего на меры по увеличению биоразнообразия предполагается ежегодно выделять по 20 млрд евро - из бюджета ЕС, а также национальных бюджетов и частных средств.

Вторая стратегия включает меры по улучшению качества продуктов питания и устойчивой работы продовольственных цепочек. В частности, планируется довести до 25% долю сельскохозяйственных земель, используемых в соответствии с экологическими стандартами, а также к 2030 году посадить в Европе 3 миллиарда деревьев.

Смотрите также:

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    Первый немецкий зоопарк

    Открыть первый немецкий зоопарк удалось благодаря профессору зоологии Мартину Хинриху Лихтенштейну, который уговорил прусского короля отвести 22 гектара берлинского лесопарка Тиргартен под зоопарк. Король пожертвовал в 1844 году 47 животных: двух носорогов, сибирского медведя, шакала, песцов, обезьян, разных птиц. В 1857 году здесь повился первый слон, чуть позже - первая зебра.

  • История берлинских зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    Панды за миллион евро

    Сейчас в берлинском зоопарке - около 20 тысяч разных представителей фауны со всего мира. Среди них - родившиеся в конце августа крошечные панды. Их родители переехали на временное жительство в берлинский зоопарк из Китая в 2017 году. Они являются собственностью КНР, как и их потомство. Зоопарк немецкой столицы взял их в аренду и каждый год перечисляет за них китайским властям один миллион евро.

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    Королевские тигры Суматры

    Несмотря на то, что это самый мелкий из всех живущих на нашей планете подвидов тигров (меньше, чем бенгальские или амурские), именно тигров с острова Суматра зовут королевскими. Одна из их особенностей: тигры-мужчины остаются с тигрицами все время беременности и после этого, до тех пор, пока тигрята не станут самостоятельными. Поэтому их так охотно держат в зоопарках - в том числе и в Ганновере.

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    20 месяцев беременности

    656 дней года ждали в мюнхенском зоопарке, когда слониха выносит своего слоненка, которому дали имя "Ямуна-Тони". За ним после рождения ухаживал смотритель слоновника Роберт Остермайер. Его питомец весил при рождении 112 килограммов. И сейчас, спустя десять лет, "Ямуна-Тони" узнает своего "усатого няня". Зоопарк Хеллабрунн в Мюнхене - самый посещаемый в Германии после берлинского.

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    Покормить белого оленя

    Сейчас в Германии - свыше 50 крупных зоопарков и сотни больших и малых заповедников и доступных для публики загонов, устроенных для сохранения диких животных. Каждый год они принимают 65 миллионов посетителей. Во многих животных можно покормить, причем не только домашних, вроде коз, овец и кроликов, но и диких. Этот снимок сделан в одном из "парков животных" в кельнском районе Линденталь.

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    На плече у канцлера

    Очень популярны в Германии и контактные парки для птиц под открытым небом. Один из них - в восточногерманском Марло - посетила и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Птицы, как этот перстрый попугайчик лори, к людям привыкли и не боятся их, - даже главу правительства.

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    Всё по науке

    Зоопарки и заповедники в Германии - не просто "выставки" диких животных. Во всех ведется большая научная работа. Так, кстати говоря, было уже в XIX веке. В федеральной земле Бранденбург, в заповеднике диких животных Шорфхайде изучают поведение волков в условиях дикой природы. Территория заповедника занимает 105 гектаров.

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    Опасней пираний

    В каждом крупном немецком зоопарке есть террариумы и аквариумы. В зоопарке Дуйсбурга специализируются на экзотических видах рыб, как этот вид пресноводных - "бурый паку". Он встречается, главным образом, в бассейне Амазонки и является родственником пираний. "Бурый паку", достигающий в длину больше метра, очень опасен для человека. У рыб такие крепкие зубы, что они могут даже раскалывать орехи.

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    Совенок "Вальди"

    А это совенок по кличке "Вальди". Здесь ему всего три дня. Серые неясыти, в семье которых в контактном заповеднике птиц в Лёрахе появился на свет "Вальди", были объявлены "птицами 2017 года".

    Автор: Сабине Ольце, Ефим Шуман


Смотреть видео 03:07

Как птицы могут помешать строительству "Северного потока-2" в Германии?

Аудио- и видеофайлы по теме

Ввоз радиоактивных отходов из ФРГ в РФ: экологи бьют тревогу  

Лебединая перепись  

Реклама

Самые читаемые

Минобороны Чехии объяснило, почему не может передать РФ памятник Коневу  

Записи бесед людей с голосами Порошенко и Байдена переданы генпрокурору Украины  

"Флешки в Гааге": о чем рассказал Гиркин в интервью Гордону  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно