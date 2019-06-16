 Евросоюз окажет Судану помощь при условии передачи власти | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.06.2019

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Мир

Евросоюз окажет Судану помощь при условии передачи власти

Единственным партнером, с помощью которого можно нормализовать отношения Судана и Евросоюза, является переходный орган власти, заявили в Люксембурге министры иностранных дел государств ЕС.

Протестующий с флагом Судана в Хартуме

Протестующий с флагом Судана в Хартуме

Европейский Союз готов поддержать Судан лишь после передачи власти в этой стране переходному органу, возглавляемому гражданскими лицами. Именно этот орган является "единственным партнером", с помощью которого можно нормализовать отношения Судана и Евросоюза, подчеркивается в заявлении совета министров иностранных дел государств ЕС, опубликованном в Люксембурге в понедельник, 17 июня.

Европа ждет возможности "поддержать страну в урегулировании социальных, экономических и политических вызовов, а также осуществлении необходимых реформ", говорится в документе. Демократия, политический плюрализм, безопасность и процветание, которых требуют суданцы, являются "исторической возможностью" для Судана, отмечается также в этом заявлении.

Призывы расследовать нарушения прав человека

По словам глав МИДов, Евросоюз "глубоко обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации" в Судане, кроме того требуется незамедлительно устранить препятствия для поставок гуманитарной помощи.

Одновременно Европейский Союз призвал "немедленно прекратить насилие против суданского народа, включая внесудебные и самочинные убийства". Необходимо "независимое и прозрачное" расследование всех случаев нарушения прав человека, заявили министры в ходе встречи.

Контекст

Тысячи беженцев из Африки, Азии и Ближнего Востока стремятся попасть из французского города Кале в Великобританию. Репортаж DW из лагеря мигрантов на севере Франции. (19.06.2015)

Еженедельный немецкий журнал Spiegel публикует статью, озаглавленную "Смерть в Дарфуре". (20.03.2005)

Свержение президента Омара аль-Башира

В апреле военные свергли авторитарного президента Судана Омара аль-Башира, правившего страной последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников.

После смены власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В середине мая протестующие договорились с военным советом о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство. Однако впоследствии сторонам не удалось достичь единства в вопросе о том, кто возглавит этот орган.

В начале июня военный совет приступил к разгону палаточного лагеря оппозиции в столице страны Хартуме. Оппозиция начала крупномасштабную акцию гражданского неповиновения. Через два дня организаторы забастовки заявили о ее прекращении и о готовности возобновить переговоры с военными властями страны.

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    Автор: Ефим Шуман


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