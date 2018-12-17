 Евросоюз озабочен непрозрачным расходованием его денег для НПО | Новости из Германии о Европе | DW | 18.12.2018

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Европа

Евросоюз озабочен непрозрачным расходованием его денег для НПО

Европейская счетная палата, не называя конкретных организаций, раскритиковала критерии, которые используются Брюсселем при распределении средств для неправительственных организаций.

Здание Европейской счетной палаты в Люксембурге

Здание Европейской счетной палаты в Люксембурге

Европейская счетная палата раскритиковала непрозрачное расходование денег, выделяемых из бюджета ЕС на нужды неправительственных организаций (НПО). Еврокомиссия не располагает достаточно подробной информацией о том, как используются эти средства, особенно когда НПО перечисляют их своим партнерским организациям, отмечается в сообщении контрольного органа, опубликованном во вторник, 18 декабря.

Контекст

В бундестаге начались дебаты по бюджету страны на 2019 год. Министр финансов надеется, что Германия вновь сможет обойтись без долгов. (11.09.2018)

Представители стран Евросоюза и депутаты Европарламента не смогли достичь удовлетворяющего всех соглашения. Теперь Еврокомиссия должна представить новое предложение по бюджету. (20.11.2018)

Как следует из документа, в 2014-2017 годах Евросоюз выделил различным НПО, занимающимся вопросами охраны окружающей среды, решением различных социальных и культурных проблем, около 11,3 млрд евро, что составляет около 1,7 процента бюджета ЕС. Счетная палата не назвала ни конкретных организаций, ни оценочные суммы, которые, по ее мнению, были израсходованы непрозрачно. В то же время она подвергла критике критерии, используемые Еврокомиссией при распределении средств для НПО. Организации, претендующие на деньги из бюджета ЕС, не вправе получать коммерческую прибыль и должны финансироваться из частных источников. Однако под подобные критерии подпадают многие научно-исследовательские структуры, сетуют аудиторы.

"Налогоплательщики в ЕС должны быть уверены в том, что их деньги выплачивают тем учреждениям, деятельность которых определена должным образом", - отметила член Европейской счетной палаты Аннеми Туртелбом.

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  • Светящиеся канализационные люки

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  • Смартфон с App Где они покоятся

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    Неудачный Арр

    "Где они покоятся" - так называется мобильное приложение для смартфонов, созданное на деньги из федерального бюджета. В сопровождении аудио-гида с помощью приложения можно увидеть более 1000 могил известных людей, захороненных в ФРГ. "Медленно, плохо, мало информации" - таково мнение пользователей о проекте, стоившем налогоплательщикам 548 тыс евро. Это были ненужные расходы, указывает BdSt.

  • Набережная в Кельне

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Дорогие лестницы, мосты и улицы

    Проекты, оплачиваемые за счет смешанного финансирования, могут стоить налогоплательщикам дороже, чем ожидалось. Речь идет о дорогах, мостах и спускающихся к Рейну лестницах на набережной в Кельне, рассчитанных на 10 тыс мест. Рейнский бульвар с видом на Кельнский собор обошелся городу в 10,5 млн евро вместо 4,5 млн. Дополнительные издержки земля Северный Рейн-Вестфалия брать на себя не стала.

  • Бассейн для разведение морских рыб в Фёльклингене

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Разведение морских рыб приносит городу убытки

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    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


Контекст

Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

Канализационные люки с подстветкой, агенты BND на Октоберфесте, аренда дорогих отелей - Союз немецких налогоплательщиков информирует общественность о сомнительных проектах политиков. (01.10.2015)  

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