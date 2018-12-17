Евросоюз озабочен непрозрачным расходованием его денег для НПО

Европейская счетная палата раскритиковала непрозрачное расходование денег, выделяемых из бюджета ЕС на нужды неправительственных организаций (НПО). Еврокомиссия не располагает достаточно подробной информацией о том, как используются эти средства, особенно когда НПО перечисляют их своим партнерским организациям, отмечается в сообщении контрольного органа, опубликованном во вторник, 18 декабря.

Как следует из документа, в 2014-2017 годах Евросоюз выделил различным НПО, занимающимся вопросами охраны окружающей среды, решением различных социальных и культурных проблем, около 11,3 млрд евро, что составляет около 1,7 процента бюджета ЕС. Счетная палата не назвала ни конкретных организаций, ни оценочные суммы, которые, по ее мнению, были израсходованы непрозрачно. В то же время она подвергла критике критерии, используемые Еврокомиссией при распределении средств для НПО. Организации, претендующие на деньги из бюджета ЕС, не вправе получать коммерческую прибыль и должны финансироваться из частных источников. Однако под подобные критерии подпадают многие научно-исследовательские структуры, сетуют аудиторы.



"Налогоплательщики в ЕС должны быть уверены в том, что их деньги выплачивают тем учреждениям, деятельность которых определена должным образом", - отметила член Европейской счетной палаты Аннеми Туртелбом.

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