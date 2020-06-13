 Евросоюз намерен разрешить въезд пока для граждан всего 14 стран | Новости из Германии о Европе | DW | 29.06.2020

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Европа

Евросоюз намерен разрешить въезд пока для граждан всего 14 стран

По данным из дипломатических источников, с 1 июля в Евросоюз разрешат въезжать гражданам 14 государств - тех, в которых зарегистрирован относительно низкий прирост новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Ограничения на въезд в Европейский Союз, введенные из-за пандемии коронавируса для граждан многих государств, пока не будут полностью отменены. Судя по всему, лишь граждане 14 стран получат возможность с 1 июля вновь свободно въезжать на территорию ЕС, передает в понедельник, 29 июня, агентство dpa со ссылкой на европейских дипломатов. Официально этот перечень будет обнародован после того, как представители стран Евросоюза достигнут единства в данном вопросе, предположительно 30 июня.

По словам дипломатов, разрешение на въезд коснется граждан Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. В этот список может быть включен и Китай, если в ответ он снимет ограничения для европейцев.

Решающим критерием для ослабления ограничений на въезд является прежде всего прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в течение предшествующих двух недель - этот показатель не должен превышать 16 случаев на 100 тысяч жителей. При этом тенденция развития ситуации в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями должна быть "стабильной или снижающейся".

Гражданам стран, сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, пока не разрешается въезд в Евросоюз. Это касается, в частности, России или США - там за последние две недели регистрировалось 60-120 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей. В таких странах, как Бразилия или Саудовская Аравия, этот показатель даже превышал 120 новых случаев заражения.

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    Автор: Наталья Позднякова


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