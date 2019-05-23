 Европол сообщил об активном привлечении женщин в боевые ряды ИГ | Новости из Германии о Европе | DW | 14.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Европол сообщил об активном привлечении женщин в боевые ряды ИГ

Из-за потерь в Сирии джихадисты все активнее вербуют в боевые ряды женщин, сообщает Европол. Это, однако, не изменило идеологии ИГ, согласно которой главный удел женщины - рожать детей и воспитывать их в духе джихада.

Женщины в Исламском государстве

Джихидистская группировка "Исламское государство" (ИГ) все активнее вербует в свои ряды женщин. Из-за потерь, понесенных в Сирии, ИГ все чаще призывает женщин к оружию и прославляет их боевые заслуги, заявила глава европейского полицейского ведомства Европол Катрин де Болль в пятницу, 14 июня, в Гааге.

Контекст

"Исламское государство" привлекает в свои ряды намного больше европейцев, чем жителей США. Эксперты проанализировали, почему так происходит, и поделились своими выводами с DW. (20.11.2015)

Большинству женщин, которые отправились из Германии в районы боевых действий в Сирии и Ираке, от 16 до 27 лет. Глава МВД Ирака заявил, что ИГ угрожает существованию его страны. (07.02.2015)

По словам де Болль, из бывших боевиков ИГ, осужденных в ЕС в минувшем году, женщины составляли 15 процентов. "Женщины стали для ИГ незаменимы и в районах боевых действий, и на Западе", - констатировала глава Европола, добавив, что джихадистская группировка объявила участие в джихаде "моральным долгом" женщины.

Катрин де Болль, ссылаясь на заключение экспертов антитеррористического центра Европола, отметила, что призывы к женщинам активнее участвовать в джихаде отнюдь не повлияли на идеологию ИГ, согласно которой главный удел женщины - рожать детей и воспитывать их в духе "Исламского государства". Боевики без прикрас рассказывают женщинам обо всех тяготах джихада, однако взамен обещают им "дорогу в рай", сказала де Болль.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


Смотреть видео 02:34

Что делать с выходцами из Европы, воевавшими на стороне ИГ?

Контекст

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

В 2014 году боевики ИГ захватили территории езидов в Ираке. Многие женщины подверглись насилию, были похищены, проданы в рабство. О тех, кто сегодня воюет против ИГ, - галерея DW. (10.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что делать с выходцами из Европы, воевавшими на стороне ИГ?  

После геноцида и рабства в ИГ: езиды в горах Синджар  

Бывший боевик ИГ из Чечни: "Я видел, как отрубали головы"  

Также по теме

Tadschikistan Drogenkampf

В чем причина бунта боевиков ИГ в таджикской колонии 23.05.2019

В ходе устроенного сторонниками ИГ бунта в колонии в Таджикистане погибли несколько десятков человек. Как на распространение джихадизма в стране влияет борьба властей с оппозицией - у DW.

Tunesien verschleierte rau mit Kind

Немецкие дети "Исламского государства": долгая дорога домой 05.12.2017

После разгрома ИГ в Ираке в тюрьмах оказалось немало немецких джихадистов, в том числе - женщины. Некоторые из них - с детьми. Правительство ФРГ добивается возвращения детей на родину.

Spanien Anteilnahme Trauer nach Terroranschlag in Barcelona

Трагедия в Барселоне, которую пытались предотвратить 18.08.2017

Трагедия в Барселоне не стала неожиданностью для испанских экспертов по борьбе с терроризмом. Ее прогнозировали, но не смогли предотвратить. Почему, разбиралась DW.

Реклама

Самые читаемые

Полиция: Чеченцы закрепляются в структурах оргпреступности в Берлине  

Глава СПЧ Михаил Федотов: Мне стыдно за то, что мы не сделали  

Украина против Коломойского: миллиардные иски по всему миру  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно