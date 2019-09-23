 Европейский эксперт: На переговорах по газу РФ добивается максимальной гибкости | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 23.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Европейский эксперт: На переговорах по газу РФ добивается максимальной гибкости

Москва, Киев и ЕС возобновили переговоры о транзите газа через украинскую ГТС. Европейский эксперт оценил в интервью DW позиции сторон и шансы заключить новый транзитный контракт до 1 января.

На компрессорной станции украинской ГТС

1 января 2020 года истекает срок действия контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" об условиях транзита российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему (ГТС). В сентябре Киев, Москва и Брюссель возобновили переговоры о новом контракте. Все участники говорят о конструктивном диалоге и готовности соблюдать европейское газовое законодательство. Однако окончательного прорыва раунд переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией 19 сентября не дал. Каковы шансы успеть подписать новое транзитное соглашение до 1 января будущего года? Каковы позиции сторон? Какое влияние на ход переговоров оказывает геополитика? Такие вопросы DW задала директору Центра по вопросам энергетики Французского института международных отношений (IFRI), специалисту по проблемам энергетического рынка России, Украины и ЕС Марку-Антуану Эйл-Мазега.

Подземное газохранилище в Нижней Саксонии

Подземное газохранилище в Нижней Саксонии

Deutsche Welle: Господин Эйл-Мазега, в ходе последнего раунда переговоров о новом контракте на транзит российского газа в ЕС через территорию Украины и европейская, и украинская стороны специально подчеркивали, что хорошо подготовлены к ситуации, если до 1 января контракт подписан не будет. Мол, ничего страшного в этом случае не произойдет. Действительно ли это так?

Марк-Антуан Эйл-Мазега: Думаю, в течение первых 3-4 месяцев серьезных проблем действительно не будет. Сегодня есть немало хранилищ с запасами газа, достаточных для того, чтобы потребители в Европе и в Украине в течение этого периода ничего не почувствовали. Но проблема заключается в том, что такая ситуация не может продолжаться долго: запасы газа, накопленные за лето в ЕС и в Украине, иссякнут, а Газпром должен будет выполнять свои контрактные обязательства по поставкам газа. Пауза, на протяжении которой контракт остается неподписанным, не может быть слишком большой и по геополитическим причинам.

Ситуация, как видите, специфическая: контракт можно не подписывать, и до поры до времени все будет не так плохо. Но затем необходимость в его подписании станет все более настоятельной. В настоящий момент для сторон очень важно для начала подписать соглашение о межсетевом соединении (interconnection agreement). В таком случае появится техническая и юридическая возможность бронировать мощности украинской ГТС на короткие сроки. Однако самое главное - это завершение анбандлинга (создание независимого от НАК "Нафтогаз" фирмы - оператора транспортировки природного газа - Ред.). В этом деле прогресс достигнут, однако до срока его завершения - 1 января - остается очень мало времени.

Контекст

Глава "Нафтогаза Украины" озвучил новые тарифы для российского газа, и решительно отказался от его транзита без контракта, назвав такие действия "контрабандой". (20.09.2019)

Накануне переговоров между Россией, Украиной и ЕС по газу в российских СМИ появились сообщения о возможности транзита газа без контракта между Москвой и Киевом. Реакция на эту опцию в Украине - у DW (17.09.2019)

Поможет ли ЕС достичь компромисса по газу между РФ и Украиной? Могут ли США остановить "Северный поток - 2"? На вопросы DW ответил профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт. (23.01.2019)

Сопредседатель "Петербургского диалога" Виктор Зубков рассказал в интервью DW, что ждет Украину после запуска "Северного потока-2" и готова ли РФ отменить визы для молодых немцев. (19.07.2019)

- Разделяете ли вы мнение о том, что Россия прибегает к приемам газового шантажа на переговорах по новому контракту?

- Пока это все просто нормальная переговорная стратегия. На таких сложных переговорах каждая сторона пытается оказывать давление, блефовать, рассчитывая добиться определенных преимуществ. Это ведь не та ситуация, когда вы пытаетесь продать, скажем, яблоки. Речь идет о газе и о безопасности его поставок в зимний период. Речь идет и о сложных отношениях между Украиной, Россией и ЕС. Как видите, здесь немало политики. Это все делает нынешние переговоры особыми, но на этой стадии пока рано говорить о шантаже.

- Какую, с вашей точки зрения, конечную цель преследует российская делегация на переговорах по новому газовому контракту?

- У русских много целей. Они хотят получить гибкие и выгодные условия транзита газа, но при этом держать открытыми все возможности. Они ведь не знают, каким будет в будущем спрос на газ и ритм поставок, какие возникнут ограничения. Им нужна максимальная гибкость для того, чтобы выиграть время и понять, что их ждет в будущем. Ведь сейчас много неопределенности, например, в том, как сложится ситуация с "Северным потоком - 2", когда начнет действовать вторая линия "Турецкого потока", что случится с американскими санкциями в отношении лиц и компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2".  В этих условиях нельзя точно предсказать, что именно и когда захочет подписать Россия.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram 

Смотрите также:

  • СПГ-танкер и рыбацкая лодка

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Танкеры-газовозы меняют облик отрасли

    Сжиженный природный газ (СПГ, по-английски LNG) стремительно меняет облик мировой газовой отрасли. Если в 20-м веке голубое топливо экспортировали в основном по трубам, то в 21-м веке его все чаще доставляют в танкерах. Для России это означает шансы и риски: развивая собственное производство СПГ, она расширяет рынки сбыта, но одновременно стимулирует конкуренцию трубопроводам "Газпрома".

  • Инфографика Доля СПГ в мировом экспорте газа

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Доля СПГ в мировом экспорте газа

    Уже сегодня примерно 40 процентов физических объемов мирового экспорта газа приходятся на СПГ. До 2040 года доля сжиженного газа возрастет до 60 процентов. Таков прогноз одного из лидеров рынка - британо-нидерландского нефтегазового концерна Royal Dutch Shell.

  • Резервуары для СПГ в Катаре

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Мировой лидер: Катар

    Крупнейшим в мире производителем СПГ является Катар. Нефтяной эмират в Персидском заливе с середины 1990-х годов целенаправленно сосредотачивался на экспорте газа, строя все новые и новые терминалы для его сжижения и резервуары для его хранения. В 2018 году Катар был для Европы важнейшим поставщиком сжиженного газа перед Алжиром и Нигерией.

  • Инфографка Мощности по производству СПГ

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Новый мощный конкурент: Австралия

    Австралия богата газом, но доставлять его потребителям в Азии по трубопроводам просто невозможно. Благодаря развитию рынка СПГ и все более крупным танкерам далекий пятый континент стал в последние годы серьезным игроком в мировой газовой промышленности. Большими мощностями по сжижению газа обладают также Малайзия, Индонезия и Алжир (2018 год, в млн тонн). В первую десятку вошла и Россия.

  • СПГ-танкер Владимир Русанов в Китае

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Крупнейший импортер: Китай

    В 2018 году Китай, обогнав Японию, стал крупнейшим в мире импортером СПГ. Пекин ускоренными темпами заменяет в электроэнергетике уголь на куда более экологичный газ, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в крупнейших городах КНР. Летом 2018 года танкер "Владимир Русанов" доставил в китайскую провинцию Цзянсу первую партию газа с российского завода "Ямал СПГ".

  • Инфографика Мощности для регазификации СПГ

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Мощности для регазификации СПГ

    Самые большие мощности по регазификации сжиженного газа (2018 год, в млн тонн) по-прежнему у Японии, но в прошлом году многие из них из-за снижения спроса оказались недозагруженными. На втором месте - Европа, если рассматривать вместе все страны ЕС и Турцию, как это делает в своих исследованиях Shell. В США такие терминалы в основном простаивают, зато КНР использует свои мощности в полном объеме.

  • СПГ-терминал Independence в Клайпеде

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Плавучие терминалы

    СПГ-терминалы могут быть не только стационарными, но и мобильными. Крупнейший в мире плавучий завод по сжижению газа Prelude заработал в 2018 году примерно в 500 километрах к западу от Австралии. А в Литве, в порту Клайпеды, с 2014 года действует регазификационное судно Independence (на фото). Оно принимает СПГ, в частности, из Норвегии и США.

  • Лайнер AIDAnova покидает верфь

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Пассажиры требуют экологичных лайнеров

    Регазифицировать СПГ необязательно - его можно использовать и в жидком виде как моторное топливо, оно куда более чистое, чем дизель и мазут. К 2040 году 6000 судов будут использовать сжиженный газ, прогнозирует Shell, указывая на ужесточение норм выбросов и на требования озабоченных экологией пассажиров. В 2018 году в Германии построили первый круизный лайнер, работающий только на СПГ: AIDAnova.

  • СПГ-заправка в Германии

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Новое топливо для тяжелых грузовиков

    Магистральное направление развития автопрома - переход на электрическую тягу, но тяжелые грузовики целесообразнее переводить с дизеля на сжиженный газ, считают эксперты Shell. Их прогноз: в 2040 году только в Евросоюзе на СПГ будут работать 480 тысяч фур и 16-тонников. Но для этого надо сначала создать разветвленную сеть АЗС. В 2018 году в Германии, к примеру, было только три СПГ-заправки.

  • СПГ-заправщик Kairos

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Крупнейшее в мире судно-заправщик СПГ

    СПГ-заправки могут быть и плавучими. С начала 2019 года на Балтике и в Северном море действует крупнейшее в мире бункеровочное судно с сжиженным газом Kairos гамбургской фирмы Nauticor. Его основная задача - осуществлять у северо-западных берегов Европы оперативную дозаправку всевозможных плавсредств, уже перешедших на самое экологичное судовое топливо.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:43

Украина может лишиться транзита российского газа

Контекст

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

Танкеры вместо газопроводов: голубое топливо все чаще экспортируют по морю. Это открывает перед газовиками России новые возможности, но и увеличивает число конкурентов "Газпрома".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Украина может лишиться транзита российского газа  

Ультиматум Газпрому: Германия грозит штрафом за OPAL, а как же "Сверный поток"? DW Новости (13.09.19)  

США хотят потопить Северный поток 2 и грозят санкциями партнерам Газпрома. Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Старейший туроператор в мире Thomas Cook прекратил работу  

Исландию оштрафовали из-за пропалестинской демонстрации на "Евровидении"  

Комментарий: Кремль будет еще год праздновать годовщину пакта Гитлера-Сталина  

Новости

Восточный комитет немецкой экономики возглавил Оливер Хермес

Новый председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

Главой организации немецких лоббистов в Восточной Европе и постсоветских странах избран Оливер Хермес, глава концерна Wilo, производящего насосы.   

"Дочки" Thomas Cook должны вернуть домой 140 тысяч немецких туристов

Самолет туристического концерна Thomas Cook

Только 23 и 24 сентября в отпуск собирались отправиться 21 тысяча немцев, купивших турпутевки у компаний, входящих в структуру концерна Thomas Cook. Однако они вряд ли смогут это сделать.   

Deutsche Bank продает бизнес с хедж-фондами французскому BNP Paribas

Главный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Deutsche Bank и BNP Paribas достигли окончательного соглашения о передаче двух направлений бизнеса - хедж-фондов и электронной торговли акциями.   

Организаторы Франкфуртского автосалона ищут новую концепцию

Протесты перед входом на Франкфуртский автосалон

Крупнейшая в мире автомобильная ярмарка теряет посетителей и участников. Организаторы обсуждают будущее Франкфуртского автосалона.   

Контекст

Европейский эксперт: На переговорах по газу РФ добивается максимальной гибкости 23.09.2019

На компрессорной станции украинской ГТС

Москва, Киев и ЕС возобновили переговоры о транзите газа через украинскую ГТС. Европейский эксперт оценил в интервью DW позиции сторон и шансы заключить новый транзитный контракт до 1 января.   

"Нафтогаз" повысил привлекательность транзита через Украину газа из РФ 20.09.2019

Офис компании Нафтогаз Украина в Киеве

Глава "Нафтогаза Украины" озвучил новые тарифы для российского газа, и решительно отказался от его транзита без контракта, назвав такие действия "контрабандой".   

Борьба с изменением климата: какие меры приняли в Германии 20.09.2019

Знак СО2 на фоне немецкого флага

Власти ФРГ решили субсидировать экологичный образ жизни, например покупку электрокара, и взимать плату за эмиссию СО2: чем она больше от товара, тем дороже тот обойдется покупателю.   

Немцы требуют защиты климата и готовы за это платить 20.09.2019

Плакат У нас нет запасной планеты!

"Эффект Греты Тунберг" или рост экологического сознания? Опросы показывают: жители Германии всерьез озабочены глобальным потеплением и хотят изменить свою модель поведения.   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно