Европейский эксперт: На переговорах по газу РФ добивается максимальной гибкости

1 января 2020 года истекает срок действия контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" об условиях транзита российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему (ГТС). В сентябре Киев, Москва и Брюссель возобновили переговоры о новом контракте. Все участники говорят о конструктивном диалоге и готовности соблюдать европейское газовое законодательство. Однако окончательного прорыва раунд переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией 19 сентября не дал. Каковы шансы успеть подписать новое транзитное соглашение до 1 января будущего года? Каковы позиции сторон? Какое влияние на ход переговоров оказывает геополитика? Такие вопросы DW задала директору Центра по вопросам энергетики Французского института международных отношений (IFRI), специалисту по проблемам энергетического рынка России, Украины и ЕС Марку-Антуану Эйл-Мазега.

Подземное газохранилище в Нижней Саксонии

Deutsche Welle: Господин Эйл-Мазега, в ходе последнего раунда переговоров о новом контракте на транзит российского газа в ЕС через территорию Украины и европейская, и украинская стороны специально подчеркивали, что хорошо подготовлены к ситуации, если до 1 января контракт подписан не будет. Мол, ничего страшного в этом случае не произойдет. Действительно ли это так?

Марк-Антуан Эйл-Мазега: Думаю, в течение первых 3-4 месяцев серьезных проблем действительно не будет. Сегодня есть немало хранилищ с запасами газа, достаточных для того, чтобы потребители в Европе и в Украине в течение этого периода ничего не почувствовали. Но проблема заключается в том, что такая ситуация не может продолжаться долго: запасы газа, накопленные за лето в ЕС и в Украине, иссякнут, а Газпром должен будет выполнять свои контрактные обязательства по поставкам газа. Пауза, на протяжении которой контракт остается неподписанным, не может быть слишком большой и по геополитическим причинам.

Ситуация, как видите, специфическая: контракт можно не подписывать, и до поры до времени все будет не так плохо. Но затем необходимость в его подписании станет все более настоятельной. В настоящий момент для сторон очень важно для начала подписать соглашение о межсетевом соединении (interconnection agreement). В таком случае появится техническая и юридическая возможность бронировать мощности украинской ГТС на короткие сроки. Однако самое главное - это завершение анбандлинга (создание независимого от НАК "Нафтогаз" фирмы - оператора транспортировки природного газа - Ред.). В этом деле прогресс достигнут, однако до срока его завершения - 1 января - остается очень мало времени.

- Разделяете ли вы мнение о том, что Россия прибегает к приемам газового шантажа на переговорах по новому контракту?

- Пока это все просто нормальная переговорная стратегия. На таких сложных переговорах каждая сторона пытается оказывать давление, блефовать, рассчитывая добиться определенных преимуществ. Это ведь не та ситуация, когда вы пытаетесь продать, скажем, яблоки. Речь идет о газе и о безопасности его поставок в зимний период. Речь идет и о сложных отношениях между Украиной, Россией и ЕС. Как видите, здесь немало политики. Это все делает нынешние переговоры особыми, но на этой стадии пока рано говорить о шантаже.

- Какую, с вашей точки зрения, конечную цель преследует российская делегация на переговорах по новому газовому контракту?

- У русских много целей. Они хотят получить гибкие и выгодные условия транзита газа, но при этом держать открытыми все возможности. Они ведь не знают, каким будет в будущем спрос на газ и ритм поставок, какие возникнут ограничения. Им нужна максимальная гибкость для того, чтобы выиграть время и понять, что их ждет в будущем. Ведь сейчас много неопределенности, например, в том, как сложится ситуация с "Северным потоком - 2", когда начнет действовать вторая линия "Турецкого потока", что случится с американскими санкциями в отношении лиц и компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2". В этих условиях нельзя точно предсказать, что именно и когда захочет подписать Россия.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Танкеры-газовозы меняют облик отрасли Сжиженный природный газ (СПГ, по-английски LNG) стремительно меняет облик мировой газовой отрасли. Если в 20-м веке голубое топливо экспортировали в основном по трубам, то в 21-м веке его все чаще доставляют в танкерах. Для России это означает шансы и риски: развивая собственное производство СПГ, она расширяет рынки сбыта, но одновременно стимулирует конкуренцию трубопроводам "Газпрома".

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Доля СПГ в мировом экспорте газа Уже сегодня примерно 40 процентов физических объемов мирового экспорта газа приходятся на СПГ. До 2040 года доля сжиженного газа возрастет до 60 процентов. Таков прогноз одного из лидеров рынка - британо-нидерландского нефтегазового концерна Royal Dutch Shell.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Мировой лидер: Катар Крупнейшим в мире производителем СПГ является Катар. Нефтяной эмират в Персидском заливе с середины 1990-х годов целенаправленно сосредотачивался на экспорте газа, строя все новые и новые терминалы для его сжижения и резервуары для его хранения. В 2018 году Катар был для Европы важнейшим поставщиком сжиженного газа перед Алжиром и Нигерией.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Новый мощный конкурент: Австралия Австралия богата газом, но доставлять его потребителям в Азии по трубопроводам просто невозможно. Благодаря развитию рынка СПГ и все более крупным танкерам далекий пятый континент стал в последние годы серьезным игроком в мировой газовой промышленности. Большими мощностями по сжижению газа обладают также Малайзия, Индонезия и Алжир (2018 год, в млн тонн). В первую десятку вошла и Россия.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Крупнейший импортер: Китай В 2018 году Китай, обогнав Японию, стал крупнейшим в мире импортером СПГ. Пекин ускоренными темпами заменяет в электроэнергетике уголь на куда более экологичный газ, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в крупнейших городах КНР. Летом 2018 года танкер "Владимир Русанов" доставил в китайскую провинцию Цзянсу первую партию газа с российского завода "Ямал СПГ".

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Мощности для регазификации СПГ Самые большие мощности по регазификации сжиженного газа (2018 год, в млн тонн) по-прежнему у Японии, но в прошлом году многие из них из-за снижения спроса оказались недозагруженными. На втором месте - Европа, если рассматривать вместе все страны ЕС и Турцию, как это делает в своих исследованиях Shell. В США такие терминалы в основном простаивают, зато КНР использует свои мощности в полном объеме.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Плавучие терминалы СПГ-терминалы могут быть не только стационарными, но и мобильными. Крупнейший в мире плавучий завод по сжижению газа Prelude заработал в 2018 году примерно в 500 километрах к западу от Австралии. А в Литве, в порту Клайпеды, с 2014 года действует регазификационное судно Independence (на фото). Оно принимает СПГ, в частности, из Норвегии и США.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Пассажиры требуют экологичных лайнеров Регазифицировать СПГ необязательно - его можно использовать и в жидком виде как моторное топливо, оно куда более чистое, чем дизель и мазут. К 2040 году 6000 судов будут использовать сжиженный газ, прогнозирует Shell, указывая на ужесточение норм выбросов и на требования озабоченных экологией пассажиров. В 2018 году в Германии построили первый круизный лайнер, работающий только на СПГ: AIDAnova.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Новое топливо для тяжелых грузовиков Магистральное направление развития автопрома - переход на электрическую тягу, но тяжелые грузовики целесообразнее переводить с дизеля на сжиженный газ, считают эксперты Shell. Их прогноз: в 2040 году только в Евросоюзе на СПГ будут работать 480 тысяч фур и 16-тонников. Но для этого надо сначала создать разветвленную сеть АЗС. В 2018 году в Германии, к примеру, было только три СПГ-заправки.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Крупнейшее в мире судно-заправщик СПГ СПГ-заправки могут быть и плавучими. С начала 2019 года на Балтике и в Северном море действует крупнейшее в мире бункеровочное судно с сжиженным газом Kairos гамбургской фирмы Nauticor. Его основная задача - осуществлять у северо-западных берегов Европы оперативную дозаправку всевозможных плавсредств, уже перешедших на самое экологичное судовое топливо. Автор: Андрей Гурков

