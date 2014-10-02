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Европейский центральный банк (ЕЦБ)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) эмитирует евро, общую валюту 19 стран ЕС, входящих в зону евро. Главная цель ЕЦБ - поддержание ценовой стабильности в еврозоне. Его штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) является официальным органом Европейского Союза. ЕЦБ эмитирует евро, общую валюту 19 стран ЕС, входящих в зону евро. Главная цель ЕЦБ - поддержание ценовой стабильности в еврозоне. Банк вырабатывает и осуществляет кредитно-денежную политику и является главным надзорным органом за деятельностью банков в еврозоне. ЕЦБ был создан в 1998 году, его штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне.