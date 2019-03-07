 Европейский суд постановил обнародовать исследования о спорном гербициде | Новости из Германии о Европе | DW | 07.03.2019

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Европа

Европейский суд постановил обнародовать исследования о спорном гербициде

Вердикт Европейского суда коснулся исследований о глифосате - гербициде, который, по данным ВОЗ, может способствовать появлению рака у человека.

Применение глифосата во Франции

Применение глифосата во Франции

Европейское ведомство по безопасности продуктов питания (EFSA) должно обнародовать ряд засекреченных ранее исследований, посвященных использованию гербицида - глифосата - и его воздействию на здоровье людей. Это следует из решения, котороке в четверг, 7 марта, вынес Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге.

Таким образом он удовлетворил две жалобы, поданные в 2016 и 2014 годах четырьмя европарламентариями и еще одним независимым истцом.

Ранее EFSA отклонило соответствующие запросы заявителей, сославшись на то, что обнародование документации может повредить бизнес-интересам предприятий, предоставивших отчет. Кроме того, по версии ведомства, речь в материалах якобы не шла о "выбросах в окружающую среду", информация о которых в обязательном порядке должна быть доведена до сведения общественности.

Европейский суд в Люксембурге счел позицию EFSA неубедительной. Судья, в частности, отметил, что население имеет право на сведения о среднесрочном и долгосрочном влиянии глифосата на человеческий организм.

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном и способствует появлению рака у человека.

Глифосат применяется повсеместно, в том числе в России 

Между тем глифосат остается одним из самых распространенных в мире гербицидов. Он широко используется, в том числе и в России, где этот химикат как средство борьбы с сорняками продается под марками "Раундап", "Глифор", "Торнадо", "Ураган".

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В Германии глифосат применяют примерно на 40 процентах всех сельскохозяйственных территорий. 

В октябре 2018 года суд в Калифорнии обязал американскую компанию Monsanto выплатить 78 млн долларов истцу с онкологией. Присяжные сочли, что гербицид глифосат "в значительной степени" содействовал развитию заболевания у 46-летнего мужчины. Ранее он работал смотрителем школьной территории и использовал средство в течение нескольких лет.

По мнению присяжных, компания не предупреждала покупателей своей продукции о том, что гербициды могут вызывать рак.

Американская компания Monsanto - один из лидеров на мировом рынке продаж генномодифицированных семян и гербицидов. С июня 2018 года она принадлежит немецкому концерну Bayer. 

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    Автор: Хелле Джеппесен, Павел Лось


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