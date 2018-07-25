 Европейский суд одобрил маркировку продуктов с измененной ДНК | Новости из Германии о Европе | DW | 25.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Европейский суд одобрил маркировку продуктов с измененной ДНК

Суд в Люксембурге рассмотрел иск французского союза сельхозпроизводителей, опасающихся отрицательных последствий применения технологий генной инженерии.

Маркировка продукции с использованием генной инженерии

Поставщики продуктов питания, работающие с современными технологиями генной инженерии, должны строго придерживаться действующих в Евросоюзе норм использования генетически модифицированных организмов (ГМО) в пищевой промышленности. Такое решение огласил в среду, 25 июля, Европейский суд в Люксембурге.

Речь идет о так называемой технологии мутагенеза, предполагающей искусственное внесение изменений в структуру ДНК растений и удаление ряда ее участков. Этот подход, в частности, задействуют для улучшения хозяйственно-биологических показателей и урожайности.

Контекст

Ради возможности получить субсидии от ЕС крупные словацкие компании захватывают земли фермеров. Распоряжение президента страны решить проблемы аграриев пока игнорируется. (29.06.2018)

В России запретили выращивать и разводить генетически модицифированные организмы (ГМО). Карикатурист Сергей Елкин недоумевает. (05.07.2016)

Запретить культивирование генномодифицированных продуктов можно лишь при наличии научных доказательств их вреда для здоровья человека, решил Европейский суд. (13.09.2017)

В соответствии с постановлением суда в Люксембурге, продукция, полученная с использованием этих техник, должна обязательно носить маркировку ГМО.

Французские сельхозпроизводители обеспокоены

Иск подал французский союз сельхозпроизводителей, выражавший обеспокоенность из-за возможных побочных эффектов для людей, животных и окружающей среды при задействовании искусственного мутагенеза. В природе встречаются случаи так называемого естественного, или спонтанного, мутагенеза, который происходит в случае воздействия на живые организмы таких факторов, как ультрафиолет, радиация и химические соединения.

Год назад Европейский суд постановил, что запретить культивирование генномодифицированных продуктов можно лишь при наличии научных доказательств их вреда для здоровья человека. Так называемого принципа предосторожности, предполагающего "научную неопределенность" фактора риска, по мнению судей, недостаточно, чтобы прекратить выращивать генномодифицированные культуры.

Смотрите также:

  • Выставка Food Revolution 5.0

    Что мы будем есть через несколько лет

    Грибы из 3D-принтера

    Каркас с семенами, спорами и дрожжами отпечатывается при помощи 3D-принтера. В течение пяти дней грибы и зелень вырастают, у "блюда" появляются вкус и запах. Такая еда решает многие проблемы, но пока разработка под названием Edible Growth существует только в виде проекта.

  • Выставка Food Revolution 5.0

    Что мы будем есть через несколько лет

    Пластиковые продукты

    Проект Bioplastic Fantastic был придуман дизайнером из Берлина Йоханной Шмеер (Johanna Schmeer). Она убеждена, что человечество должно открыть альтернативные источники питания. Возможно, будущее за продуктами, которые будут созданы при помощи био- и нанотехнологий.

  • Выставка Food Revolution 5.0

    Что мы будем есть через несколько лет

    Маленькие порции и большие объемы

    Нидерландская художница Марие Фогельцанг уверена: если визуально увеличить объем пищи при помощи искусственных материалов, человек, обманутый внешним видом продуктов, сможет наедаться и маленькими порциями.

  • Выставка Food Revolution 5.0

    Что мы будем есть через несколько лет

    Кухня будущего

    Неаппетитно? Зато продуктивно. Так, по мнению итальянца Маурицио Монтальти, будет выглядеть кухня будущего. Она, как и другие проекты фуд-дизайнеров, представлена на выставке "Food Revolution 5.0", которая сейчас проходит в Берлине.

  • Выставка Food Revolution 5.0

    Что мы будем есть через несколько лет

    Водоросли через трубочку

    Изобретение лондонского дуэта Burtonnitta изменит представление о приеме пищи. В маске из трубок дыхание человека будет способствовать росту особых водорослей, которые можно будет есть, не снимая эту конструкцию.

  • Выставка Food Revolution 5.0

    Что мы будем есть через несколько лет

    Шоколадное дерево

    А это - печенья с шоколадом. Сложены в виде дерева - чтобы приблизить человека к природе. Так, во всяком случае, объясняет свою идею немец Клаус Пихлер.

  • Выставка Food Revolution 5.0

    Что мы будем есть через несколько лет

    Фальшивый заяц

    В отличие от жителей Азии большинство европейцев не воспринимают насекомых как съедобный источник белка. Каролин Шульце (Carolin Schulze) нашла выход: она измельчила личинки мучного хрущака и напечатала на 3D-принтере из этой массы блюдо в форме зайца.

  • Выставка Food Revolution 5.0

    Что мы будем есть через несколько лет

    Виртуальная реальность для одиноких кур

    Американская разработчица Остин Стюарт придумала, как развлечь одиноких кур, чтобы увеличить их яйценоскость. При помощи таких очков виртуальной реальности птицы будут думать, что они находятся в курятнике.

  • Выставка Food Revolution 5.0

    Что мы будем есть через несколько лет

    Корова с моторчиком

    А тайваньский дизайнер Пол Гонг предлагает заодно решать и энергетические проблемы: "вживить" корове маленькую турбину. За счет кровообращения животного будет производиться электроэнергия.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:56
Now live
01:56 мин

ГМО-кукуруза в Европе: мнения разделились

Контекст

Что мы будем есть через несколько лет

Революционные технологии или традиционные продукты: чем мы будем питаться через несколько десятилетий? Возможно, фантазии фуд-дизайнеров помогут прокормить человечество. (08.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

ГМО-кукуруза в Европе: мнения разделились  

Клубничный сезон в Германии: сам плати и сам же собирай  

Фипронил оставил пчеловодов из Румынии без пчел  

Также по теме

Maiskolben auf Feld

Европейский суд: Для запрета ГМО нужны серьезные основания 13.09.2017

Запретить культивирование генномодифицированных продуктов можно лишь при наличии научных доказательств их вреда для здоровья человека, решил Европейский суд.

Самые читаемые

Пострадавший от "Новичка" британец рассказал подробности произошедшего  

Сенаторы США анонсировали новые санкции в отношении РФ  

Что советуют гипертоникам немецкие эксперты  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно