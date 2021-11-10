Европейский Союз и Украина

Украина, выбравшая европейский вектор развития, стремится стать страной-членом Европейского Союза. Договоренность о подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС достигнута в 2008 году в Париже.

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации. Этому предшествовали народные волнения на Майдане, после того как тогдашний президент Виктор Янукович объявил о приостановке процесса евроинтеграции. В результате смены власти и конфликта с Россией официальный Киев снова начал активное сближение с Евросоюзом. Официально Соглашение об ассоциации вступит в силу после того, как его ратифицируют все страны ЕС. На данный момент Нидерланды остаются последним государством, где этот процесс еще не завершен. В то же время в конце апреля начал действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС.