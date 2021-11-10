Европейский Союз и Украина

Украина, выбравшая европейский вектор развития, стремится стать страной-членом Европейского Союза. Договоренность о подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС достигнута в 2008 году в Париже.
В 2014 году Украина и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации. Этому предшествовали народные волнения на Майдане, после того как тогдашний президент Виктор Янукович объявил о приостановке процесса евроинтеграции. В результате смены власти и конфликта с Россией официальный Киев снова начал активное сближение с Евросоюзом. Официально Соглашение об ассоциации вступит в силу после того, как его ратифицируют все страны ЕС. На данный момент Нидерланды остаются последним государством, где этот процесс еще не завершен. В то же время в конце апреля начал действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС.
Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?
Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?
Консервативный блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель всегда поддерживал строительство "Северного потока-2", несмотря на критику со стороны США, партнеров по ЕС и Украины. Немецкие "зеленые" выступают категорически против этого проекта. Представители этих двух политических сил стали гостями ток-шоу Conflict Zone накануне выборов в германский бундестаг. Одной из тем стал конфликт вокруг "Северного потока-2".