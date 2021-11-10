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Европейский Союз и Украина

Украина, выбравшая европейский вектор развития, стремится стать страной-членом Европейского Союза. Договоренность о подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС достигнута в 2008 году в Париже.

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации. Этому предшествовали народные волнения на Майдане, после того как тогдашний президент Виктор Янукович объявил о приостановке процесса евроинтеграции. В результате смены власти и конфликта с Россией официальный Киев снова начал активное сближение с Евросоюзом. Официально Соглашение об ассоциации вступит в силу после того, как его ратифицируют все страны ЕС. На данный момент Нидерланды остаются последним государством, где этот процесс еще не завершен. В то же время в конце апреля начал действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС.

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину 10.11.2021

Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

Локдаун или имитация? Есть ли у Кремля план, как победить ковид в РФ? DW Новости (22.10.2021) 22.10.2021

Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?

Ковидная катастрофа в России: Москва готовится к локдауну. DW Новости 21.10.2021

Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?
An environmental demonstrator is viewed from behind, marching on a crowded street with during a demonstration against climate change

В Германии изменения климата боятся сильнее войн, терактов и коронавируса 14.10.2021

Немцы видят наибольшую угрозу в изменении климата, осуждают действия РФ в украинском конфликте и поддерживают интеграцию в ЕС. О других данных опроса, посвященного оценкам угроз и политики безопасности, - DW.
STYLELOCATIONUkrainian soldiers conduct urban operations, during exercise Rapid Trident 2021 September 22, 2021 in Lviv, Ukraine. Soldiers from 15 nations participate in the combined exercise for urban warfare. (Credit Image: Â© Ssgt. David Carnahan/Us Army/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Военная миссия ЕС для Украины: о чем речь и какие перспективы 13.10.2021

В ЕС активно обсуждают просьбу Киева создать военную миссию в Украине. DW объясняет, в чем состоит эта инициатива, как продвигается ее рассмотрение внутри Евросоюза и каковы шансы на ее реализацию.
12.10.2021, Kiew, Ukraine, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, and European Commission President Ursula von der Leyen share a word as they meet on the occasion of a Ukraine EU summit, in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Oct. 12, 2021. The 23rd summit between the European Union and Ukraine is held in Kyiv. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Саммит Украина-ЕС: три соглашения, газ и военное сотрудничество 12.10.2021

Саммит Украина-ЕС в Киеве 12 октября принес три новых соглашения и начало дискуссий по совместным действиям для укрепления энергетической и военной безопасности Украины.
12.10.2021, Kiew, Ukraine, European Commission President Ursula von der Leyen, left, listens during a Ukraine EU summit in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Oct. 12, 2021. The 23rd summit between the European Union and Ukraine is held in Kyiv. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Украина и ЕС подписали соглашение о едином авиационном пространстве 12.10.2021

На саммите Украина - ЕС стороны подписали ряд важных документов и обсудили тему возможных риверсных поставок газа из Евросоюза в Украину.
5855: Fahnen der EU und Ukraine im Europagebäude des Europäischen Rates in Brüssel. Symbolbild EU-Ukraine. Datum: 05.06.2019 Ort: Brüssel Tags: EU-Ukraine, EU, Ukraine. Autor: Iurii Sheiko

Авиация, инвестиции и реформы: с чем лидеры ЕС едут на саммит к Зеленскому 11.10.2021

На 23-ем саммите ЕС-Украина в Киеве подпишут три важных соглашения - об авиации, финансировании науки и культуры. С чем еще лидеры ЕС едут в Украину - и за что будут хвалить и критиковать Владимира Зеленского?
ITAR-TASS: SEVASTOPOL, CRIMEA, RUSSIA. MAY 9, 2014. Command Boat approaches Guided Missile Cruiser Moskva during the naval and aviation part of the parade to mark the 69th anniversary of the Soviet Union s Victory in the Great Patriotic War and the 70th anniversary of Sevastopol s liberation from Nazi German invaders. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1434E6 ITAR TASS Sevastopol Crimea Russia May 9 2014 Command Boat Approaches Guided Missile Cruiser Moskva during The Naval and Aviation Part of The Parade to Mark The 69th Anniversary of The Soviet Union S Victory in The Great Patriotic was and The 70th Anniversary of Sevastopol S Liberation from Nazi German Invaders PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1434E6

Евросоюз расширил санкции против России в связи c аннексией Крыма 11.10.2021

В новый санкционный список Евросоюза добавлены еще восемь россиян. Совет ЕС счел их виновными "в подрыве или угрозе целостности, суверенитета и независимости Украины".
Dr. Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine Braunschweig Dr Andriy Melnyk Ambassador the Ukraine Brunswick

Киев призывает Берлин оказать поддержку в создании военной учебной миссии ЕС в Украине 04.10.2021

Украина призывает страны ЕС и особенно Германию как можно скорее начать учебную миссию по подготовке украинских военных, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
ARCHIV 2015++++ The Ukrainian and European Union flags are displayed at the Chancellery in Berlin on January 8, 2015 before the meeting of German Chancellor with Ukrainian Prime Minister. Angela Merkel meets with Arseniy Yatsenyuk ahead of a scheduled mini-summit in Kazakhstan between the leaders of Russia, Ukraine and France next week. The Ukrainian forces have been battling pro-Russian separatist rebels for almost nine months in eastern Ukraine in a conflict in which more than 4,700 people have been killed. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Welt am Sonntag: ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине 03.10.2021

Военно-консультативная и учебная миссия ЕС стала бы выражением солидарности с Украиной ввиду продолжающейся военной деятельности РФ на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму.
19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf ein Messgerät an der Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Газ раздора. Как "Газпром" Украину с Венгрией перессорил 29.09.2021

В Киеве считают, что подписание контракта между Венгрией и "Газпромом" угрожает транзиту газа из РФ через Украину. Эксперты признают опасность, но призывают украинцев к сдержанности.
2.2.2017***Der russische Präsident Wladimir Putin (l) und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban reichen sich am 02.02.2017 in Budapest die Hände. Putin ist zu einem eintägigen Besuch in der ungarischen Hauptstadt eingetroffen. (zu dpa Putin zu Besuch in Budapest eingetroffen vom 02.02.2017) Foto: Alexei Druzhinin/POOL SPUTNIK KREMLIN/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии 28.09.2021

"Газпром" обеспечил Москве тройной геополитический успех, поскольку в Евросоюзе и Киеве сосредоточились на "Северном потоке-2" и недооценили "Турецкий поток", считает Андрей Гурков.
05.08.2014 Luxembourg, Luxembourg City, European Quarter, European Court of Auditors PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WIF000913 Luxembourg Luxembourg City European Quarter European Court of Auditors PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WIF000913

Доклад: ЕС неэффективно поддерживает борьбу с коррупцией в Украине 23.09.2021

Европейская счетная палата представила доклад по итогам аудита поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией в Украине. Несмотря на ряд достижений, поддержка признана малоэффективной. Почему - у DW.

"Северный поток-2" в предвыборной гонке в ФРГ: почему блок Меркель и "зеленые" спорят из-за трубы 22.09.2021

Консервативный блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель всегда поддерживал строительство "Северного потока-2", несмотря на критику со стороны США, партнеров по ЕС и Украины. Немецкие "зеленые" выступают категорически против этого проекта. Представители этих двух политических сил стали гостями ток-шоу Conflict Zone накануне выборов в германский бундестаг. Одной из тем стал конфликт вокруг "Северного потока-2".
Justin Trudeau (l-r), Premierminister von Kanada, Xi Jinping, Präsident von China, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Vladimir Putin, Präsident von Russland, Mohammed bin Salman bin Abdelasis al-Saud, Kronprinz von Saudi-Arabien, und Akie Abe, Ehefrau von Shinzo Abe, unterhalten sich beim Gruppenbild zum Start des G20-Gipfels. Die Staats- und Regierungschefs der 19 führenden Industrie- und Schwellenländer sowie der Europäischen Union treffen sich am 28. und 29.06.2019 beim G20-Gipfel in Osaka (Japan). +++ dpa-Bildfunk +++

Каково внешнеполитическое наследие Ангелы Меркель 22.09.2021

Ангела Меркель за 16 лет на посту главы правительства Германии заметно изменила внешнюю политику страны. Роль ФРГ на мировой арене выросла - как и глобальные политические вызовы.
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