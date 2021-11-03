Европейский Союз и США

"Северный поток-2" в предвыборной гонке в ФРГ: почему блок Меркель и "зеленые" спорят из-за трубы

Консервативный блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель всегда поддерживал строительство "Северного потока-2", несмотря на критику со стороны США, партнеров по ЕС и Украины. Немецкие "зеленые" выступают категорически против этого проекта. Представители этих двух политических сил стали гостями ток-шоу Conflict Zone накануне выборов в германский бундестаг. Одной из тем стал конфликт вокруг "Северного потока-2".