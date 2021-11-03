Европейский Союз и США

Досье DW, посвященное отношениям между странами-членами Евросоюза (ЕС) и Соединенными Штатами Америки (США).
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Консервативный блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель всегда поддерживал строительство "Северного потока-2", несмотря на критику со стороны США, партнеров по ЕС и Украины. Немецкие "зеленые" выступают категорически против этого проекта. Представители этих двух политических сил стали гостями ток-шоу Conflict Zone накануне выборов в германский бундестаг. Одной из тем стал конфликт вокруг "Северного потока-2".
Семейные отношения сильно пострадали из-за коронавируса и закрытых границ. Жительница Баварии Фелицитас Шаумберг уже больше года не видела своих детей, которые находятся в США. Гражданам ЕС въезд в США до сих пор запрещен, хотя американцы могут приезжать в ЕС.
В палату досудебных слушаний Международного уголовного суда поданы документы против руководства Беларуси. Ранее заявление на Лукашенко направили в прокуратуру ФРГ. Речь идет о преступлениях против человечности.