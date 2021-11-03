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Европейский Союз и США

Досье DW, посвященное отношениям между странами-членами Евросоюза (ЕС) и Соединенными Штатами Америки (США).

Все публикации на сайте Deutsche Welle, в которых упоминаются ключевые слова "Европейский Союз", "ЕС", "Евросоюз", "Соединенные Штаты Америки", "Соединенные Штаты" и "США".

Firefighters douse flames inside the National Library in Sarajevo 26 August 1992. Thousands of books and historical documents are housed in the building which was hit by shells during artillery duels in the capital. An international conference in London met 26 August to resolve the conflict. (Photo credit should read MANOOCHER DEGHATI/AFP/Getty Images)

Босния и Герцеговина на грани распада? Что предпринимают США и ЕС 03.11.2021

Сербские и хорватские националисты близки к тому, чтобы разрушить боснийское государство. ЕС и США делают ставку на политику умиротворения - и повторяют тем самым ошибки 1990-х годов.

"Северный поток-2" в предвыборной гонке в ФРГ: почему блок Меркель и "зеленые" спорят из-за трубы 22.09.2021

Консервативный блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель всегда поддерживал строительство "Северного потока-2", несмотря на критику со стороны США, партнеров по ЕС и Украины. Немецкие "зеленые" выступают категорически против этого проекта. Представители этих двух политических сил стали гостями ток-шоу Conflict Zone накануне выборов в германский бундестаг. Одной из тем стал конфликт вокруг "Северного потока-2".
Berlin, den 02.09.2021*** BTW Interview mit Spitzenkandidat Tino Chrupalla AfD ModeratorInnen: Erkan Arikan und Michaela Küfner

Лидер правых популистов: ФРГ нужны равнозначные отношения с США и РФ 03.09.2021

В отношениях с Россией надо открыто обсуждать все вопросы, заявил DW глава правопопулистской "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он также выразил радость по поводу ухода Меркель из политики.

Auf den Bildern sind Eingänge und ein Logo von MAZ (Minsker Automobilwerk). Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, Minsk, MAZ, Minsker Automobilwerk, Artur Smirnow

Санкции Запада против Беларуси: как выглядит черный список? 01.09.2021

Из-за миграционого кризиса возможны новые санкции против Лукашенко и его соратников. После выборов президента РБ в 2020 году Запад уже принял несколько пакетов штрафных мер. Кто и что в черном списке?
26.05.2021, Belarus, Minsk: Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, spricht vor dem Parlament in Minsk. Die EU-Staaten haben sich auf ein umfangreiches neues Sanktionspaket gegen Unterstützer des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko verständigt. Foto: Sergei Shelega/POOL BelTA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? 01.09.2021

После президентских выборов 2020 года в Беларуси и подавления массовых протестов страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Минска. Обзор ограничительных мер - в фотогалерее DW.

Из-за пандемии США до сих пор не впускают жителей ЕС - даже привитых (23.08.2021) 23.08.2021

Семейные отношения сильно пострадали из-за коронавируса и закрытых границ. Жительница Баварии Фелицитас Шаумберг уже больше года не видела своих детей, которые находятся в США. Гражданам ЕС въезд в США до сих пор запрещен, хотя американцы могут приезжать в ЕС.

Der Bundestag mit Bundesadler in der 218. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. (Symbolbild, Themenbild) 25.03.2021

В партии Меркель и оппозиции критикуют сделку Германии и США по СП-2 22.07.2021

Заключая договор с США по "Северному потоку - 2", правительство Германии действовало не солидарно и эгоистично по отношению к другим странам ЕС, считает член либеральной фракции бундестага Рената Альт.
EU-Rat, Justus-Lipsius-Gebäude in Brüssel , Rat der Europäischen Union, EU-Ministerrat, Europagebäude, in Brüssel ( Bruessel) , Europaviertel, Foto:Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Попали под санкции против Лукашенко: топ-5 самых обсуждаемых персон 24.06.2021

ЕС, США, Великобритания и Канада опубликовали санкционные списки лиц, поддерживающих репрессии против гражданского общества в Беларуси. DW - о самых знаковых фигурах в этих списках.
HANDOUT - 29.05.2020, Belgien, Brüssel: Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, äußert sich während einer digitalen Pressekonferenz am Ende einer Sitzung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Rat. Die EU verurteilt das von China vorangetriebene Sicherheitsgesetz für Hongkong, erwägt im Unterschied zu den USA allerdings keine Sanktionen. Foto: Zucchi-Enzo/European Council/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Что нужно знать о четвертом пакете санкций ЕС в отношении Беларуси 22.06.2021

Евросоюз ввел четвертый, самый обширный пакет персональных санкций в отношении Беларуси. DW объясняет, какие деятели режима Лукашенко и какие предприятия в него вошли и когда будут экономические санкции.
Iran Ebrahim Raisi, Chief Justice of Judicial system of Iran and member of the Assembly of Experts Rechte: jamaran

Кризис и санкции: чего ждать от нового президента Ирана? 21.06.2021

Победителем президентских выборов в Иране стал ультраконсервативный политик Эбрахим Раиси, который находится в санкционных списках ЕС и США. Изменится ли при нем внешнеполитический курс Тегерана?

EUSPA will der EU Raumhoheit geben. Foto: EUSPA

Аналог NASA в Праге? Чехия - центр космической промышленности ЕС 20.06.2021

Евросоюз хочет идти в ногу с США, Китаем и Россией в освоении космоса и намерен вложить в эту сферу 14,6 млрд евро в течение семи лет. EUSPA, новое космическое агентство ЕС, разместится в Праге.
European Council President Charles Michel, top screen, and European Commission President Ursula von der Leyen, screen right, speak with India's Prime Minister Shri Narenda Modi, screen left, during an EU-India videoconference summit at the EU Council building in Brussels, Wednesday, July 15, 2020. (Yves Herman, Pool Photo via AP)

G7 и ЕС похоронили БРИКС? Индия встала на сторону Запада против Китая 14.06.2021

Россия и КНР остаются последними столпами группы БРИКС после того, как Индия взяла курс на военное и экономическое сближение с США, ЕС и Великобританией, считают в Германии.

US President Joe Biden and First Lady Jill Biden wave as they arrive aboard Air Force One at RAF Mildenhall, England, ahead of the G7 summit in Cornwall, Wednesday June 9, 2021. Biden will attend the G7 summit in Cornwall, southwest England. (Joe Giddens/Pool via AP)

Президент США Байден приехал в Европу. Чтобы говорить о России и Китае? 11.06.2021

В ходе первой поездки в Европу президент США Байден примет участие в четырех саммитах. Первым будет встреча G7. Что Джо Байден предложит ЕС и при чем здесь Россия и Китай?
Eurozeichen vor Dollarzeichen, Konzeptbild Währung | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Россия признала, что валюта евро - это всерьез и надолго 04.06.2021

Объявив о дедолларизации ФНБ, Кремль фактически отмежевался от евроскептиков и подтвердил большие успехи ЕС в стабилизации европейской денежной единицы, считает Андрей Гурков.
19/05/2021*** Israelische Soldaten bedienen eine Artilleriebatterie von einer Position an der Grenze zwischen Israel und Gaza in der Nähe von Sderot.

Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил ООН, Россию и США  22.05.2021

Израиль и группировка ХАМАС договорились о прекращении огня - при активном посредничестве Египта. Почему эту роль не удалось сыграть таким крупным игрокам, как США, Россия, ООН или ЕС?

Надо ли Лукашенко бояться суда в Гааге и есть ли шанс на процесс в Германии? DW Новости (20.05.2021) 20.05.2021

В палату досудебных слушаний Международного уголовного суда поданы документы против руководства Беларуси. Ранее заявление на Лукашенко направили в прокуратуру ФРГ. Речь идет о преступлениях против человечности.
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