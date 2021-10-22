Европейский Союз и Россия

Самое яркое проявление напряженности в отношениях между ЕС и Россией - взаимные санкции, введенные после аннексии Крыма.
Отношения Евросоюза и России резко осложнились после аннексии Крыма в 2014 году и начала военных действий между украинской армией и пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Брюссель наложил на Москву санкции, российские власти ответили контрсанкциями в отношении стран-членов Европейского Союза.
Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?
Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?
Накануне выборов в бундестаг одной из тем стал рост цен на газ. Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" Анналена Бербок обвинила в Россию в манипулировании газовыми ценами. По ее мнению, Россия намеренно сдерживает поставки газа в Европу, чтобы скорее получить необходимые разрешения и запустить уже достроенный газопровод "Северный поток-2".
На фоне сближения Москвы и Минска все чаще звучат призывы белорусской оппозиции к Западу ослабить санкционное давление на Минск и начать переговоры, чтобы не допустить утраты белорусского суверенитета. Зенон Позняк предложил Брюсселю начать диалог с Минском, поскольку, по его мнению, санкции толкают Лукашенко в объятия Путина. Пойдет ли на это ЕС?
Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.
Афганистан живет в новых реалиях. "Талибан" после захвата власти во всей стране объявил всеобщую амнистию для госслужащих. А западные государства прилагают усилия, чтобы как можно быстрее эвакуировать своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.
России нужно смириться с дальнейшей интеграцией Европы, считает Олаф Шольц - кандидат на пост канцлера ФРГ от социал-демократов и однопартиец экс-канцлера Герхарда Шредера. ЕС должен четко заявить о неприемлемости насильственного передела границ в Европе, подчеркнул политик в интервью DW.