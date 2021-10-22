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Европейский Союз и Россия

Самое яркое проявление напряженности в отношениях между ЕС и Россией - взаимные санкции, введенные после аннексии Крыма.

Отношения Евросоюза и России резко осложнились после аннексии Крыма в 2014 году и начала военных действий между украинской армией и пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Брюссель наложил на Москву санкции, российские власти ответили контрсанкциями в отношении стран-членов Европейского Союза.

Локдаун или имитация? Есть ли у Кремля план, как победить ковид в РФ? DW Новости (22.10.2021) 22.10.2021

Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?

Ковидная катастрофа в России: Москва готовится к локдауну. DW Новости 21.10.2021

Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?
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Что означает для России европейский налог на углеродный след 14.10.2021

В Москве проходит Российская энергетическая неделя. Во время работы форума DW решила выяснить, почему бизнесмены из РФ сомневаются в искренности ЕС, защищающего климат, и чем хотят ему ответить.
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 21 : A woman receives her first dose of the Sputnik V vaccine, manufactured by Biocad JSC, during a coronavirus (COVID-19) vaccination campaign at the GUM luxury department store at the historical Red Square in Moscow, Russia in Moscow, Russia on January 21, 2021. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Посол ЕС: Россия не предоставила бумаги для признания ковид-сертификатов 08.10.2021

Москва не передала Брюсселю документы, необходимые для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19, заявил посол ЕС РБК. Минздрав РФ уверяет, что бумаги - в представительстве Евросоюза.

Путина винят в резком росте цен на газ в ЕС: дело в "Северном потоке-2"? DW Новости (24.09.2021) 24.09.2021

Накануне выборов в бундестаг одной из тем стал рост цен на газ. Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" Анналена Бербок обвинила в Россию в манипулировании газовыми ценами. По ее мнению, Россия намеренно сдерживает поставки газа в Европу, чтобы скорее получить необходимые разрешения и запустить уже достроенный газопровод "Северный поток-2".

Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 12. August 2017. | Verwendung weltweit

Что говорят в Брюсселе о выборах в Госдуму РФ и за что их критикуют 20.09.2021

Евросоюз указывает на нарушения на выборах в Госдуму РФ. А ряд европейских политиков говорят о фиктивных выборах в квазипарламент. DW собрала европейские реакции на выборы в России.
The opening of the plenary session of the European Parliament in Strasbourg NEWS : ouverture de la session peniere du Parlement europeen - Strasbourg - 07/06/2021 ELYxandrocegarra/panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

Европарламент: Россия Путина - крупнейший вызов безопасности Европы 16.09.2021

Европарламент принял резолюцию о России, в которой называет режим Путина крупнейшим вызовом безопасности Европы, рекомендует ЕС усилить санкционные возможности и снизить зависимость от нефти и газа из РФ.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 31/05/2021 - Mali / District de Bamako / Bamako - Un pick-up des Forces Armees Maliennes qui accompagnait le convoi du Colonel Assimi Goita a son arrivee a l'aeroport de Senou-Bamako ce lundi 31 mai 2021. Le president de la transition s'est rendu ce week-end au sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a rassemble les chefs d'etat ouest africains a Accra sur la crise malienne. / 31/05/2021 - Mali / Bamako district / Bamako - A Malian Armed Forces pickup truck that accompanied Colonel Assimi Goita's convoy upon its arrival at the airport of Senou-Bamako on Monday, May 31, 2021. The President of the transition went this weekend to the extraordinary ECOWAS summit that brought together West African heads of state in Accra on the Malian crisis.

Власти ФРГ обеспокоены возможной переброской ЧВК Вагнера в Мали 15.09.2021

Возможное военное сотрудничество между Мали и ЧВК Вагнера идет вразрез с восьмилетней работой Германии, Франции, ЕС и ООН в этой стране, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 15: High Representative of EU for Foreign Affairs and Security Policy Joseph Borrell makes a speech during European Parliament plenary session in Brussels, Belgium on December 15, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Есть ли у России демократическое будущее: дебаты в Европарламенте 14.09.2021

Евродепутаты провели дебаты об отношениях ЕС и России. Верят ли они в демократическое будущее РФ, какую угрозу несет России Китай и почему Путина назвали "самым большим русофобом", - в репортаже DW.

Стоит ли опасаться аннексии Беларуси Россией? 09.09.2021

На фоне сближения Москвы и Минска все чаще звучат призывы белорусской оппозиции к Западу ослабить санкционное давление на Минск и начать переговоры, чтобы не допустить утраты белорусского суверенитета. Зенон Позняк предложил Брюсселю начать диалог с Минском, поскольку, по его мнению, санкции толкают Лукашенко в объятия Путина. Пойдет ли на это ЕС?

Как на самом деле живется афганским беженцам в России и что они о ней говорят. DW Новости (08.09.21) 08.09.2021

Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.
Die aus ihrem Bachbett getretene Abens hat nach starkem Regen in den frühen Morgenstunden die angrenzenden Felder überflutet. (Aufnahme mit einer Drohne)

Дорожают зерно и яблоки. Причины и последствия плохого урожая в Германии 02.09.2021

Рост цен на пшеницу связан с природными эксцессами. У аграриев бывшего СССР есть шанс увеличить поставки на мировой рынок и в ЕС, но Россия и Беларусь ограничивают экспорт.

Russian President Vladimir Putin poses upon his arrival at the EU council headquarters for a European Union-Russia summit in Brussels January 28, 2014. European Union and Russian leaders will trade recriminations over Ukraine at a summit on Tuesday, as the former Soviet republic reels from violent unrest after spurning the EU's embrace and lurching back towards Moscow. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS)

Немецкие лоббисты бизнеса с Россией требуют возобновить саммиты ЕС - РФ 25.08.2021

Восточный комитет немецкой экономики призвал будущее правительство ФРГ не препятствовать "Северному потоку - 2" и содействовать единому пространству между Лиссабоном и Владивостоком.

Афганское фиаско: что ждет Афганистан с талибами? DW Новости (17.08.2021) 17.08.2021

Афганистан живет в новых реалиях. "Талибан" после захвата власти во всей стране объявил всеобщую амнистию для госслужащих. А западные государства прилагают усилия, чтобы как можно быстрее эвакуировать своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.

Taliban fighters stand guard along a street in Kabul on August 16, 2021, after a stunningly swift end to Afghanistan's 20-year war, as thousands of people mobbed the city's airport trying to flee the group's feared hardline brand of Islamist rule. (Photo by Wakil Kohsar / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Европарламент опасается усиления влияния России и Китая в Афганистане 17.08.2021

Россия и Китай могут постараться быстро заполнить политический вакуум в Афганистане, полагают европарламентарии. Они напомнили о моральной ответственности перед афганцами, сотрудничавшими с ЕС и НАТО.

Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ: "Нам нужна новая Восточная политика" (12.08.2021) 12.08.2021

России нужно смириться с дальнейшей интеграцией Европы, считает Олаф Шольц - кандидат на пост канцлера ФРГ от социал-демократов и однопартиец экс-канцлера Герхарда Шредера. ЕС должен четко заявить о неприемлемости насильственного передела границ в Европе, подчеркнул политик в интервью DW.
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