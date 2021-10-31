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Европейский парламент

Наряду с Советом ЕС - законодательный орган Евросоюза. Был создан в 1957 году. Избирается раз в пять лет гражданами государств-членов ЕС. Европарламент заседает попеременно в Страсбурге и Брюсселе.

Законодательный орган Евросоюза.

GERMANY, BONN - OCTOBER 26: Symbol photo on the subject time change summer and winter time. Alarm clocks with the clock pointers to 3 o'clock (L) and 2 o'clock on a European flag. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: ЕС должен отказаться от перевода часов 31.10.2021

После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает Бернд Ригерт.
Zwei Wecker im Wald symbolisieren die Umstellung von Winterzeit zu Sommerzeit. Am 28. März 2021 werden die Uhren von 2 auf 3 Uhr nachts eine Stunde vorgestellt. Das Thema Zeitumstellung bleibt weiter Streitthema in der EU: Die Winterzeit wird (vorerst) nicht abgeschafft. (Themenbild, Symbolbild)

Страны Евросоюза перешли на зимнее время 31.10.2021

В 2019 году Европарламент проголосовал за отказ от перевода часов в 2021 году. Однако реформу пришлось отложить из-за отсутствия единства между Еврокомиссией и странами-членами ЕС.
20.06.2019, xmkx, Politik , Europaeischer Gerichtshof EuGH v.l. Eingangsschild, Symbolbild, Luxemburg Luxemburg (LUX) *** 20 06 2019, xmkx, Politics , European Court of Justice ECJ v l Entry sign, Symbol image, Luxembourg Luxembourg LUX

Европарламент подал на Еврокомиссию в Европейский суд 30.10.2021

Европарламент намерен судиться с Еврокомиссией. Причиной стал спор об активном использовании механизма верховенства закона ЕС.
Dirk Schuebel, Leiter der Delegation der Europäischen Union in Belarus

Посол ЕС в Беларуси сообщил, против кого будет направлен пятый пакет санкций 26.10.2021

Пятый пакет санкций Евросоюза против Лукашенко сосредоточится на организаторах миграции в ЕС, сообщил посол в Беларуси Дирк Шюбель. Но главная для Брюсселя тема - права человека в Беларуси.
14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Навальный посвятил премию Сахарова борцам с коррупцией 21.10.2021

"Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", - заявил Навальный, узнавший о присуждении ему премии Сахарова от адвоката.

14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Зампред "Яблока" просил Европарламент не присуждать премию Сахарова Навальному 21.10.2021

Зампред "Яблока" Иваненко направил в Европарламент письмо с просьбой не давать премию Сахарова Алексею Навальному. Он считает российского оппозиционера "националистом" и политиком "не лучше Путина".
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Комментарий: Европарламент подтвердил - Навальный сидит за борьбу за свободу 21.10.2021

Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский.
Frankreich: Europäische Nationalflaggen vor Hauptsitz des Europäischen Parlaments in Straßburg. Foto vom 10. Oktober 2015.

Европарламент предъявил ультиматум Еврокомиссии из-за механизма верховенства права 21.10.2021

Парламент пригрозил Еврокомиссии подать в Европейский суд, если регламент ЕС о наказании за нарушения верховенства закона в государствах, входящих в Евросоюз, не будет активирован до 2 ноября.
FILE - In this Saturday, Feb. 20, 2021 file photo, Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he stands behind a grass of the cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia. Russian opposition leader Alexey Navalny was transported to a prison 100km away from Moscow. Navalny was taken to a prison in Pokrov city after Moscow city court rejected appeal against his prison sentence on Saturday, Feb. 27, 2021. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)

Евродепутат о премии Сахарова: Навальный - правильный парень 20.10.2021

Алексей Навальный со второй попытки получил премию Европарламента имени Сахарова. Интервью с евродепутатом Петером ван Даленом о том, почему Навальный заслужил эту премию и поможет ли она оппозиционеру.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des TagesFILE PHOTO: Russian opposition politician Alexei Navalny attends a court hearing in Moscow, Russia February 20, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Европарламент присудил Навальному премию Сахарова 20.10.2021

Европарламент определил лауреата премии Сахарова 2021 года. Им стал российский оппозиционер Алексей Навальный, которого евродепутаты назвали "главным политическим оппонентом" Путина.
Luxemburg, Europ?ischer Gerichtshof, luxemburg || Mindestpreis 0 Euro

Комитет Европарламента по правовым вопросам готовит иск в суд ЕС на Еврокомиссию 14.10.2021

Европарламент недоволен бездействием Еврокомиссии в отношении Польши и Венгрии. Он ожидает, что та применит к ним новый механизм верховенства закона, однако этого не происходит.
12/02/2021 Auf diesem Foto, das vom Bezirksgericht Babuskinsky zur Verfügung gestellt wurde, steht der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hinter einer Glasscheibe während einer Anhörung vor dem Bezirksgericht Babuskinsky. Der im Straflager inhaftierte russische Kremlgegner Alexej Nawalny hat ein Ende seines seit drei Wochen andauernden Hungerstreiks angekündigt. +++ dpa-Bildfunk +++

Навальный вошел в тройку финалистов премии Сахарова парламента ЕС 14.10.2021

Два комитета Европарламента определили тройку финалистов премии Сахарова за свободу мысли. В нее вошли Алексей Навальный, 11 афганских женщин и боливийский политик Жанин Аньес.
Frankreich: Europäische Nationalflaggen vor Hauptsitz des Europäischen Parlaments in Straßburg. Foto vom 10. Oktober 2015.

Европарламент призывает усилить санкции против режима Лукашенко 07.10.2021

В Европарламенте считают, что санкции ЕС против белорусского режима эффективны лишь отчасти. Поэтому в своей резолюции 7 октября евродепутаты призвали Евросоюз усилить их.
A portrait of prominent Russian journalist Anna Politkovskaya and flowers lie on the ground at the entrance of the apartment building, where she was murdered yesterday, Sunday, 08 October 2006. Russian Prosecutor General Yury Chaika on Sunday took charge of the investigation into the murder on Saturday of prominent journalist Anna Politkovskaya as law enforcers followed up a suspected Chechen link in her assassination. Anna Politkovskaya was known for her bitter criticism of the Russian authorities and especially the war in Chechnya. EPA/YURI KOCHETKOV +++(c) dpa - Report+++ |

Как в Европе и РФ увековечили имя Анны Политковской 07.10.2021

В честь убитой 15 лет назад российской журналистки Анны Политковской в Европе названы улицы, площади, сады и зал для пресс-конференций в Европарламенте. Где еще увековечили ее имя?

Может ли ЕС не признать выборы в Госдуму? Интервью с докладчиком Европарламента по РФ (06.10.2021) 06.10.2021

"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.
07/06/2021 Mitglieder des Europäischen Parlaments nehmen an der Eröffnung der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments i teil. Das Europäische Parlament hält seine erste Sitzung in Straßburg seit Beginn der Corona-Pandemie ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Трибунал для Лукашенко и "полезные идиоты" в ЕС - дебаты в Европарламенте 05.10.2021

Европарламент провел дебаты о ситуации в Беларуси. Часть депутатов спорила о мигрантах на границах с ЕС, тогда как другие обещали не забывать об ужасах, совершаемых режимом Лукашенко. Репортаж DW.
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