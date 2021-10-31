Европейский парламент

Наряду с Советом ЕС - законодательный орган Евросоюза. Был создан в 1957 году. Избирается раз в пять лет гражданами государств-членов ЕС. Европарламент заседает попеременно в Страсбурге и Брюсселе.
Законодательный орган Евросоюза.
"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.