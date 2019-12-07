"Европейский Оскар" получил фильм "Фаворитка"

Лучшим европейским фильмом на 32-ой церемонии вручении наград Европейской киноакадемии, прошедшей в субботу, 7 декабря, в Берлине, был признан фильм "Фаворитка" о придворных интригах в Великобритании 18-го века.

Лучшим режиссером был признан Йоргос Лантимос за работу над этим же фильмом. А сыгравшая в нем главную роль английской королевы Анна Оливия Колман стала лучшей европейской актрисой, обойдя российскую актрису Викторию Мирошниченко. Лучшим актером Европейская киноакадемия назвала Антонио Бандераса, он сыграл в фильме испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава".

На сцену церемонии вышел освобожденный в сентябре из российской колонии в результате обмена украинский режиссер Олег Сенцов. "Когда мы видели, как мир переворачивается с ног на голову, я подумал, что в этом безумном-безумном-безумном мире мы должны быть благодарны за наши привилегии и благодарны за милосердие", - заявил заместитель председателя Европейской киноакадемии продюсер Майк Дауни, представляя Сенцова.

Дауни объявил о том, что при участии Европейской киноакадемии будет создана "Международной коалиция кинематографистов в зоне риска", целью которой является поддержка кинематографистов, сталкивающихся с политическими преследованиями за их работу.

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