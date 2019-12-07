 ″Европейский Оскар″ получил фильм ″Фаворитка″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.12.2019

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Культура и стиль жизни

"Европейский Оскар" получил фильм "Фаворитка"

В Берлине вручены награды Европейской киноакадемии. На церемонии было объявлено о создании организации, помогающей кинематографистам в зоне риска. Таким как Олег Сенцов.

Сцена из фильма Фаворитка

Сцена из фильма "Фаворитка"

Лучшим европейским фильмом на 32-ой церемонии вручении наград Европейской киноакадемии, прошедшей в субботу, 7 декабря, в Берлине, был признан фильм "Фаворитка" о придворных интригах в Великобритании 18-го века.

Контекст

Российский режиссер Александр Сокуров отмечен почетной премией Европейской киноакадемии за жизненные достижения в кинематографе. Награждение состоится 9 декабря. (05.06.2017)

7 декабря объявят лауреатов премии Европейской киноакадемии. Немецкий сериал "Вавилон-Берлин" уже назван призером. О других номинантах - в фотогалерее DW. (07.12.2019)

Лучшим режиссером был признан Йоргос Лантимос за работу над этим же фильмом.  А сыгравшая в нем главную роль английской королевы Анна Оливия Колман стала лучшей европейской актрисой, обойдя российскую актрису Викторию Мирошниченко. Лучшим актером Европейская киноакадемия назвала Антонио Бандераса, он сыграл в фильме испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава".

На сцену церемонии вышел освобожденный  в сентябре из российской колонии в результате обмена украинский режиссер Олег Сенцов. "Когда мы видели, как мир переворачивается с ног на голову, я подумал, что в этом безумном-безумном-безумном мире мы должны быть благодарны за наши привилегии и благодарны за милосердие", - заявил заместитель председателя Европейской киноакадемии продюсер Майк Дауни, представляя Сенцова.

Дауни объявил о том, что при участии Европейской киноакадемии будет создана "Международной коалиция кинематографистов в зоне риска", целью которой является поддержка кинематографистов, сталкивающихся с политическими преследованиями за их работу.

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  • Кадр из фильма Фаворитка.

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    Лучшим европейским фильмом на 32-ой церемонии вручении наград Европейской киноакадемии стал фильм "Фаворитка" (на фото - кадр из фильма) о придворных интригах в Великобритании 18-го века. Лучшим режиссером признан Йоргос Лантимос за работу над фильмом. А сыгравшая в нем главную роль английской королевы Анна Оливия Колман стала лучшей европейской актрисой.

  • Кадр из фильма Офицер и шпион

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Маститая конкуренция

    Среди других номинантов в категории "Лучший европейский фильм" - работы таких известных режиссеров, как Педро Альмодовар и Роман Полански. Фильм Романа Полански "Офицер и шпион" рассказывает об исторической фигуре - еврее Альфреде Дрейфусе, обвиненном во Франции в шпионаже в пользу Германии в 1894 году. На фото - сцена из этого фильма.

  • Кадр из фильма Крушители системы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Ребенок, взрывающий "систему"

    Фильм "Крушители системы" немецкого режиссера Норы Фингшайдт повествует о "трудной" девочке, не поддающейся воспитанию по принятым государством моделям. Дебютный игровой фильм Фингшайдт уже получил Европейскую кинопремию за лучшую музыку к фильму. Ранее он был выдвинут на премию "Оскар" от Германии.

  • Педро Альмодовар на фестивале в Каннах в 2019 году

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Боль и слава Педро Альмодовара

    Имя испанского режиссера Педро Альмодовара присутствовало среди номинантов в сразу нескольких дисциплинах. Его автобиографичная лента "Боль и слава" была выдвинута в номинации "Лучший европейский фильм". Кроме того, Альмодовар претендовал на звание "Лучший режиссер".

  • Режиссер Селин Сьямма

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Женщины не отстают

    В 2019 году в категории "Лучший режиссер" была номинирована и женщина - французская режиссер Селин Сьямма. Ее фильм "Портрет девушки в огне" получил приз за лучший сценарий. Ранее он был отмечен на международном кинофестивале в Каннах в 2019 году.

  • Сцена из фильма Фаворитка

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Лучшая актриса

    Британская актриса Оливия Колман, сыгравшае роль королевы Анны в фильме "Фаворитка", получила титул "Лучшая актриса". Номинацией в этой категории отмечена и блистательная игра Хелены Ценгель в роли девятилетней Бенни в фильме "Крушители системы".

  • Актер Александер Шеер

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Своенравный бард из ГДР

    Среди претендентов на звание лучшего исполнителя мужской роли в 2019 году был и актер из Германии. Александер Шеер номинирован за роль барда из ГДР Герхарда Рюдигера Гундерманна. В фильме "Гундерманн" он показан как своенравный и смелый человек, пытающийся добиться успеха в репрессивной системе. Победил же в этой номинации испанский актер Антонио Бандерас за роль в фильме "Боль и слава".

  • Сцена из фильма Атлантика

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Лучший дебют

    В категории "Лучший дебют" - шесть номинантов, среди них - французско-сенегальский фильм "Атлантика". Режиссер Мати Диоп рассказывает в нем о жизни молодой женщины, которая живет в пригороде Дакара, столицы Сенегала, и о ее расставании с любимым. Фильм показывает нищету и социальную незащищенность, бегство от невзгод и надежду на лучшую жизнь в Европе.

  • Сцена из фильма Догмэн

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    На звание фильма, наиболее понравившегося публике, претендовало 12 кинолент. Победителя выбирают путем опроса зрителей. Среди номинантов - в частности, фильм "Догмэн" итальянского режиссера Матео Гарроне. Он рассказывает о жизни парикмахера, который стрижет собак, и вынужденно вступает в борьбу с представителем преступного мира.

  • Сцена из фильма Для Самы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Документальное кино

    Лучшим европейским документальным фильмом стала лента британско-американского производства "Для Самы", снятая сирийской журналисткой Ваад аль-Катеаб. В течение пяти лет, с 2012-го по 2016-й годы, она снимала жизнь в сотрясенном гражданской войной сирийском городе Алеппо. При этом режиссер рассказала и о своей беременности.

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Первый победитель-сериал

    Вручение премий Европейской киноакадемии происходит в 2019 году в 32-й раз. Впервые на сей раз был премирован сериал. В новой категории выбор победителя происходит несколько иначе, чем в других. Номинантов как таковых нет, лучший сериал выбирается напрямую. В 2019 году призером стал немецкий сериал "Вавилон-Берлин" трех режиссеров: Ахима фон Борриса, Хендрика Хандлогтена и Тома Тыквера.

    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


Смотреть видео 05:41

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