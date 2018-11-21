Европейский еврейский конгресс отметил резкий рост угроз для евреев в Европе

Растущий антисемитизм реально угрожает евреям в Европе. С таким утверждением выступил в среду, 21 ноября, заместитель председателя Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Ариэль Музыкант на конференции по борьбе с антисемитизмом в Европе, проводимой Евросоюзом в Вене. На часах уже не без пяти минут двенадцать, а пять минут первого, цитирует Музыканта агентство dpa. Ситуация для почти 1,5 млн европейских евреев ухудшается с каждым днем, предупредил вице-президент ЕЕК.

Наиболее горячими точками в Европе эксперты называют Францию, Испанию и Швецию. Это связано с притоком в эти страны мигрантов из исламских государств, резко настроенных против Израиля. Именно поэтому, как полагает Себастьян Курц, федеральный канцлер председательствующей в ЕС Австрии, конференция должна стать важным шагом в повышении осведомленности о необходимости укреплять безопасность еврейского государства. Выступивший в Вене глава немецкого издательского дома Axel Springer Матиас Дёпфнер (Mathias Döpfner) также призвал к "безусловной поддержке" Израиля. Он считает категорически неправильной концепцию равного подхода к обеим сторонам ближневосточного конфликта.

Некоторые выступившие на конгрессе эксперты заявили, что настало время для решительных мер защиты европейского еврейства. Исследователи, в частности, представили подготовленный совместно с ЕЕК 150-страничный документ о противостоянии антисемитизму.

Число антисемитских проявлений в ФРГ растет

По данным Всемирного еврейского конгресса, в Германии число инцидентов с антисемитской подоплекой тоже растет, несмотря на прилагаемые властями страны политические усилия. В первой половине 2018 года зафиксировано 400 подобных случаев, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го.

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