 Европейский еврейский конгресс отметил резкий рост угроз для евреев в Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 21.11.2018

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Европа

Европейский еврейский конгресс отметил резкий рост угроз для евреев в Европе

Проблемой для безопасности европейских евреев, по мнению экспертов, стал приток мигрантов из исламских стран, резко настроенных против Израиля.

Защитить евреев, остановить исламизацию призывали участники акции против антисемитизма в Берлине (Фото из архива)

"Защитить евреев, остановить исламизацию" призывали участники акции против антисемитизма в Берлине (Фото из архива)

Растущий антисемитизм реально угрожает евреям в Европе. С таким утверждением выступил в среду, 21 ноября, заместитель председателя Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Ариэль Музыкант на конференции по борьбе с антисемитизмом в Европе, проводимой Евросоюзом в Вене. На часах уже не без пяти минут двенадцать, а пять минут первого, цитирует Музыканта агентство dpa. Ситуация для почти 1,5 млн европейских евреев ухудшается с каждым днем, предупредил вице-президент ЕЕК.

Контекст

Когда Йорай Файнберг 6 лет назад открыл ресторан в Берлине, то чувствовал себя желанным гостем. Сейчас он все чаще становится объектом антисемитских нападок. Ненависть растет и в Сети. (19.07.2018)

В Бонне 20-летний выходец из семьи палестинцев напал на профессора из Израиля. Полицейские сперва приняли жертву антисемитского нападения за виновника и применила к нему насилие. (12.07.2018)

Наиболее горячими точками в Европе эксперты называют Францию, Испанию и Швецию. Это связано с притоком в эти страны мигрантов из исламских государств, резко настроенных против Израиля. Именно поэтому, как полагает Себастьян Курц, федеральный канцлер председательствующей в ЕС Австрии, конференция должна стать важным шагом в повышении осведомленности о необходимости укреплять безопасность еврейского государства. Выступивший в Вене глава немецкого издательского дома Axel Springer Матиас Дёпфнер (Mathias Döpfner) также призвал к "безусловной поддержке" Израиля. Он считает категорически неправильной концепцию равного подхода к обеим сторонам ближневосточного конфликта.

Некоторые выступившие на конгрессе эксперты заявили, что настало время для решительных мер защиты европейского еврейства. Исследователи, в частности, представили подготовленный совместно с ЕЕК 150-страничный документ о противостоянии антисемитизму.

Число антисемитских проявлений в ФРГ растет

По данным Всемирного еврейского конгресса, в Германии число инцидентов с антисемитской подоплекой тоже растет, несмотря на прилагаемые властями страны политические усилия. В первой половине 2018 года зафиксировано 400 подобных случаев, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го.

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  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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