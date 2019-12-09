 Европейский бизнес выступает за отмену санкций между Европой и Россией | Новости из Германии о России | DW | 09.12.2019

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Россия

Европейский бизнес выступает за отмену санкций между Европой и Россией

Председатель Eurochambres считает, что Москва и ее европейские партнеры должны "сконцентрироваться на преимуществах сотрудничества".

Кристоф Ляйтль

Кристоф Ляйтль

Европейская ассоциация торгово-промышленных палат (Eurochambres), членами которой являются порядка 20 млн компаний, выступает за постепенную отмену санкций между Европой и Россией. Об этом завил ее председатель Кристоф Ляйтль. Его слова приводит в понедельник, 9 декабря, немецкая газета Die Welt.

"Пришло время пошагово сократить санкции с обеих сторон и сконцентрироваться на преимуществах сотрудничества между Европой и Россией, вместо того, чтобы противодействовать друг другу", - считает он.

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Экс-глава федеральной экономической палаты Австрии высказал мнение, что взаимные экономические ограничительные меры не несут "никакой пользы". Россия - это "партнер, с которым европейцы должны вести диалог в экономической, политической, культурной и спортивной областях", - полагает он.

В преддверии саммита в Париже

Заявление Ляйтля сделано в преддверии встречи в "нормандском формате", в рамках которой Германия, Россия, Украина и Франция 9 декабря в Париже будут обсуждать пути мирного разрешения конфликта в Донбассе.

В субботу, 7 декабря, российский президент Владимир Путин провел в Сочи встречу с представителями бизнес-кругов ФРГ.  По итогам мероприятия глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Михаэль Хармс завил, что в России существуют проблемы с инвестициями, однако власти пытаются устранить их.

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    Автор: Андрей Гурков


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