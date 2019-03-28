 Европейские пограничники Frontex приступили к службе за пределами ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 22.05.2019

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Европа

Европейские пограничники Frontex приступили к службе за пределами ЕС

Пограничники Frontex впервые работают вместе с албанскими коллегами. В будущем они начнут сотрудничать с пограничниками и из других стран балканского маршрута.

Сотрудник Frontex на дежурстве

Европейское агентство по охране внешних границ Frontex во вторник, 21 мая, впервые приступило к службе за пределами Евросоюза. Начиная с 22 мая, Frontex совместно с албанскими пограничниками будет охранять границу с Грецией.

Служба пограничников должна "крепче связать" регион с Евросоюзом, заявил комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос. Он назвал совместную работу со странами, не являющимися членами ЕС, "историческим шагом на пути регулирования миграции". Защита совместных границ это задача, которая стоит перед обеими сторонами, добавил еврокомиссар.

Frontex и страны балканского маршрута

Благодаря совместной работе с Frontex Албания получит поддержку в борьбе с международной преступностью. Премьер-министр Албании Эди Рама поприветствовал этот шаг, подчеркнув, что он означает усиление совместной работы в области безопасности. Албанское правительство выражает надежду, что страна, в свою очередь, уже в июне 2019 года сможет начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Контекст

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Помимо Албании Евросоюз заключил подобные соглашения с Боснией и Герцеговиной, Северной Македонией, Черногорией и Сербией. Они должны вступить в силу в ближайшее время. Все эти страны лежат на так называемом балканском маршруте, по которому в 2015 и 2016 годах в Европу попали сотни тысяч беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. В связи с этим в ЕС договорились об увеличении персонала пограничной службы Frontex.

Нелегальных мигрантов становится меньше

Согласно договоренности, состав сотрудников Frontex к 2027 году должен вырасти с нынешних 1850 до 10 тысяч человек. В качестве промежуточной цели названо 5 тысяч пограничников к 2021 году. При этом число прибывающих нелегальных мигрантов в Евросоюзе в последние годы сокращается. Так, в 2018 году Frontex зарегистрировал 150 114 нелегальных пересечений границ ЕС - на 27 процентов меньше, чем годом ранее.

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