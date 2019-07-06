Европейские дипломаты призвали Иран соблюдать ядерную сделку

Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции совместно с Верховным представителем ЕС по внешней политике Федерикой Могерини выразили глубокую озабоченность по поводу нарушения Ираном взятых на себя обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, принятого в 2015 году в Вене. Текст заявления опубликован во вторник, 9 июля,пресс-службой немецкого дипломатического ведомства.

Как указывается в документе, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердило, что "Иран начал обогащать уран выше уровня, допустимого СВПД". Главы дипломатических ведомств отметили, что заявления Тегерана о желании придерживаться условий ядерной сделки должны сопровождаться шагами к "немедленному возвращению к полному соблюдению СВПД". А все спорные вопросы необходимо решать на заседании объединенной комиссии, предусмотренной условиями соглашения.

"Мы призываем все стороны ответственно стремиться к снижению продолжающейся напряженности, связанной с ядерной деятельностью Ирана", - отмечается в заявлении.

Соглашение по иранской атомной программе

Для производства ядерных вооружений необходим уран, обогащенный до 80-90 процентов. В июле 2014 года Тегеран выполнил условия предварительного соглашения по ядерной сделке и снизил уровень обогащения половины имеющихся у него запасов сырья до пяти процентов, пригодных для использования на АЭС. Вторая половина запасов была конвертирована в оксид урана.

Вследствие этого Иран и шестерка международных посредников - США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - в июле 2015 года подписали соглашение по ядерной программе Исламской Республики.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

В 2018 году Дональд Трамп объявил о том, что США в одностороннем порядке выходят из Венского ядерного соглашения и возобновляют экономические санкции против Тегерана.

7 июля представитель правительства Ирана Али Рабей объявил, что его страна снимает с себя обязательство по Венскому ядерному соглашению, предусматривающее запрет на обогащение урана до уровня выше чем 3,67 процента. А представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди отметил, что Тегеран собирается приступить к поэтапному повышению степени обогащения урана до 20 процентов.

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