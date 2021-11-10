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В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.
Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
Грузинская оппозиция провела сразу четыре акции протеста за один день и запланировала следующие. Власти вывели на улицы беспрецедентное количество полицейских. Репортаж DW.
В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
Ситуация на границе Польши и Беларуси, где находится множество мигрантов, стремящихся в ЕС, накаляется. Как устроен белорусский маршрут - в нашей фотогалерее.
Как нелегальные мигранты из Ирака и Сирии попадают в Минск, что происходит на границе Польши и Беларуси, и как нелегалы добираются до Германии - смотрите в нашей фотогалерее.
Получивший убежище в Австрии сириец приехал в Польшу, чтобы помочь родителям, застрявшим на границе с Беларусью. Что его там ожидало и удалось ли ему найти родных?
Белорусы, живущие в деревнях на границе с Польшей, высказывают серьезные опасения из-за потока нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на Запад. Что сейчас происходит в приграничье?
Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.
Несколько тысяч человек ожидали в кромешной темноте начала митинга у тюрьмы, где содержат Михаила Саакашвили. Власти и оппозиция накануне пошли на эскалацию конфликта.
Сербские и хорватские националисты близки к тому, чтобы разрушить боснийское государство. ЕС и США делают ставку на политику умиротворения - и повторяют тем самым ошибки 1990-х годов.
"Лаборатория Касперского" выявила русскоязычные сайты, на которых торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в ЕС. Как оказался возможным этот взлом и действительно ли он - дело рук русских хакеров?
Немецко-норвежской премии независимой журналистики удостоены, среди прочих, российские, белорусские, украинские журналисты. DW побеседовала с некоторыми из лауреатов премии о том, как в их странах работается журналистам.
Из-за продолжающихся репрессий независимые медиа больше не могут находиться в Беларуси и вынуждены работать из-за границы. Три истории белорусских медиа-проектов в эмиграции - у DW.
После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает Бернд Ригерт.
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