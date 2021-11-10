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Европа

GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
Polizei vor dem Gebäude des Stadtgerichtes Tiflis am ersten Tag des Prozesses gegen Mikhail Saakaschwilli, 10.11.2021, Georgien

Начало суда над Саакашвили: 46 задержанных в Тбилиси, судьям заявлен отвод 10.11.2021

Грузинская оппозиция провела сразу четыре акции протеста за один день и запланировала следующие. Власти вывели на улицы беспрецедентное количество полицейских. Репортаж DW.
Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Комментарий: Выслать беженцев в Беларусь - не решение 09.11.2021

В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

СМИ ФРГ о ситуации с мигрантами: ЕС должен ответить на шантаж Минска 09.11.2021

Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

На границе с Польшей. Как устроен белорусский маршрут (фотогалерея) 09.11.2021

Ситуация на границе Польши и Беларуси, где находится множество мигрантов, стремящихся в ЕС, накаляется. Как устроен белорусский маршрут - в нашей фотогалерее.
Мигранты на белорусско-польской границе

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС 09.11.2021

Как нелегальные мигранты из Ирака и Сирии попадают в Минск, что происходит на границе Польши и Беларуси, и как нелегалы добираются до Германии - смотрите в нашей фотогалерее.
Magdalena Luczak von der Hilfsorganisation Grupa Granica und der Syrer Haval (Name wurde geändert). Haval lebt seit 12 Jahren in Österreich. Er kam nach Polen und versucht zu seinen Eltern durchzukommen, die seit Tagen in Wäldern feststecken - mal auf der polnischen, mal auf der belarussischen Grenzseite.

Мигранты на границе Беларуси и Польши: семейная драма 09.11.2021

Получивший убежище в Австрии сириец приехал в Польшу, чтобы помочь родителям, застрявшим на границе с Беларусью. Что его там ожидало и удалось ли ему найти родных?
6662912 29.09.2021 Afghan refugees are seen in a camp on the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Dolny, Belarus. In recent months, Latvia, Lithuania and Poland have reported an influx of undocumented migrants trying to cross into the EU from Belarus and accused Minsk of facilitating illegal migration to destabilize the bloc in retaliation for sweeping sanctions. Viktor Tolochko / Sputnik

Палатки на границе с Польшей. Что изменилось в белорусском приграничье 08.11.2021

Белорусы, живущие в деревнях на границе с Польшей, высказывают серьезные опасения из-за потока нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на Запад. Что сейчас происходит в приграничье?
Vaccinating children in the hospital. A syringe with a vaccine in the hands of a nurse. Light background.

Где и как белорусы могут привиться "западными" вакцинами? 08.11.2021

Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.
(c) DW-Korrespondent Alexander Burakov in Rustavi (Georgien) am 6.11.21 gemacht. Proteste Anhänger von Mihail Saakaschwili

Грузинская оппозиция вывела людей к тюрьме в Рустави 06.11.2021

Несколько тысяч человек ожидали в кромешной темноте начала митинга у тюрьмы, где содержат Михаила Саакашвили. Власти и оппозиция накануне пошли на эскалацию конфликта.
Firefighters douse flames inside the National Library in Sarajevo 26 August 1992. Thousands of books and historical documents are housed in the building which was hit by shells during artillery duels in the capital. An international conference in London met 26 August to resolve the conflict. (Photo credit should read MANOOCHER DEGHATI/AFP/Getty Images)

Босния и Герцеговина на грани распада? Что предпринимают США и ЕС 03.11.2021

Сербские и хорватские националисты близки к тому, чтобы разрушить боснийское государство. ЕС и США делают ставку на политику умиротворения - и повторяют тем самым ошибки 1990-х годов.
Themenbild / Symbolfoto:Digitale Covid Zertifikate der EU auf einem Smartphone,vollstaendiger Impfschutz Impfzertifikat,Digitaler Impfpass,Impfausweis. Urlauber,Reisende mit Gepaeck mit Mundschutz,Maske vor Abflugtafel im Terminal 2. Kostenlose Corona-Tests am Muenchner Flughafen jetzt moeglich Ankommende Passagiere bekommen am Flughafen Muenchen ab sofort einen kostenlosen Corona-Test. Es ist ein freiwilliges Angebot - ueber verpflichtende Tests fÅ_r Rueckkehrer aus Risikogebieten wird weiter diskutiert. Reisende, die aus dem Urlaub zurueckkommen, koennen sich ab sofort kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Â

Паспорта вакцинации ЕС из даркнета, или Как Гитлер привился от ковида 03.11.2021

"Лаборатория Касперского" выявила русскоязычные сайты, на которых торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в ЕС. Как оказался возможным этот взлом и действительно ли он - дело рук русских хакеров?
BERLIN, GERMANY - OCTOBER 07: Supporters of Reporters Without Borders (RSF) protest in front of the The Brandenburg Gate to demand both U.S. presidential candidates state publicly to guarantee freedom of the press in the U.S. on October 07, 2020 in Berlin, Germany. RSF charges journalists face unwarranted difficulties in the U.S., including baiting by President Trump, restrictions on independent media, harassment and violence. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Чем известны лауреаты журналистской премии Free Media Awards 2020 и 2021 01.11.2021

Немецко-норвежской премии независимой журналистики удостоены, среди прочих, российские, белорусские, украинские журналисты. DW побеседовала с некоторыми из лауреатов премии о том, как в их странах работается журналистам.
Fernsehstudio von Malanka Media in Vilna, October 2021

Журналисты в изгнании. Как работают белорусские медиа за границей 01.11.2021

Из-за продолжающихся репрессий независимые медиа больше не могут находиться в Беларуси и вынуждены работать из-за границы. Три истории белорусских медиа-проектов в эмиграции - у DW.
GERMANY, BONN - OCTOBER 26: Symbol photo on the subject time change summer and winter time. Alarm clocks with the clock pointers to 3 o'clock (L) and 2 o'clock on a European flag. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: ЕС должен отказаться от перевода часов 31.10.2021

После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает Бернд Ригерт.
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